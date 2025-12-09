Nghịch lý Apple

Trong khi các đối thủ vội vã đầu tư, cho ra các chatbot AI mới, Apple vẫn phát huy tốt những điểm mạnh khác, từ đó có nhiều thời gian để phát triển mô hình của riêng mình.

Theo thông tin tứ FactSet, cổ phiếu Apple đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tuần qua sau khi tăng 39% kể từ ngày 1/8. Đợt tăng giá này diễn ra sau màn ra mắt thiếu ấn tượng của Apple Intelligence, nỗ lực của Apple nhằm tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị của mình.

Trong khi các mô hình ngôn ngữ “tuyến đầu” như ChatGPT hay Gemini cần trung tâm dữ liệu khổng lồ và quá nặng để chạy trên một chiếc điện thoại, Apple lựa chọn chạy đường dài để mang lại trải nghiệm đủ tốt. Theo nhận định của WSJ, Apple có đến muộn với AI cũng không quan trọng.

Hướng đi riêng của nhà sản xuất iPhone

Theo đánh giá nội bộ của Apple, công ty đang chậm hơn 2,5 năm trong lĩnh vực AI so với những cái tên hàng đầu. Khoảng thời gian đó, ChatGPT hay Gemini vẫn đang được phát triển.

Các gã khổng lồ công nghệ đều đặt cược lớn rằng AI sẽ trở thành nền tảng điện toán tiếp theo. Trong năm 2024, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã đầu tư hơn 75 tỷ USD vào phát triển hạ tầng AI. Microsoft đã rót hơn 13 tỷ USD vào OpenAI và đang chạy đua để tích hợp AI vào mọi sản phẩm, từ Office đến Windows.

Tuy hàng trăm tỷ USD đã được rót vào, kết quả dẫn đến cùng một điểm là những mô hình AI khó tạo ra sự khác biệt rõ ràng so với nhau. Một số khách hàng doanh nghiệp như Marc Benioff, CEO của Salesforce, cho biết các mô hình ngôn ngữ AI đang dần trở thành hàng hóa phổ thông. Việc sở hữu mô chatbot tốt nhất chỉ mang đến lợi thế chóng vánh.

“Chúng tôi dùng tất cả các mô hình ngôn ngữ lớn. Giờ chúng đều rất tốt, nên có thể thay đổi qua lại dễ dàng”, ông nói trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III của công ty. Điều trái ngược là những mô hình rẻ nhất lại cho ra hiệu quả tốt.

Chi tiêu của các ông lớn công nghệ với AI. Ảnh: FactSet.

Một số nguồn tin cho rằng Apple đang đàm phán với Alphabet và startup Anthropic để sử dụng các mô hình AI của họ. Đây được xem như một giải pháp tạm thời trong lúc công ty tự phát triển các mô hình hiệu suất cao của riêng mình.

Apple đang đi theo một nhịp độ riêng, đặt trải nghiệm người dùng và quyền riêng tư lên trên tốc độ. Giữa cuộc chiến AI, Apple đã tạo ra Private Cloud Compute, phần mềm máy chủ mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ lập trình, với chip và chạy trên các máy chủ hoàn toàn nội bộ.

Công ty muốn sở hữu và kiểm soát toàn bộ liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật. Private Cloud Comput giúp che các cuộc trò chuyện cá nhân với AI, đảm bảo khi Siri nâng cấp ra mắt sẽ an toàn hơn bất kỳ chatbot nào khác.

Apple chỉ tăng nhẹ chi tiêu vốn để hỗ trợ Private Cloud Compute. Do đó, trong khi khấu hao của Alphabet, Microsoft và Meta tăng lần lượt 41%, 93% và 20%, con số này ở Apple chỉ tăng 7% trong quý gần nhất. Nếu đến lúc cần mạnh tay đầu tư vốn, Apple hoàn toàn có dư địa để làm điều đó.

AI không phải yếu tố then chốt

Trong khi tìm cách tích hợp AI vào sản phẩm, Apple vẫn giữ được các điểm mạnh khác. Các nhà phân tích Phố Wall đồng thuận rằng iPhone 17 sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh số thiết bị lên mức cao nhất kể từ năm tài chính 2021.

Doanh thu dịch vụ tiếp tục tăng mạnh, dựa trên hơn 2,3 tỷ thiết bị Apple đang được người dùng sử dụng. Từ năm 2012, Apple đã mua lại gần một nửa lượng cổ phiếu lưu hành, giúp các chỉ số trên mỗi cổ phiếu tăng thêm 79%.

Điều này cho thấy Apple chưa cần đến AI để bán thiết bị, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Theo Barron’s, từ khi smartphone trở thành một thị trường trưởng thành, người dùng chỉ mua điện thoại mới khi cảm thấy cần, không phụ thuộc vào các tính năng mới.

iPhone 16 được quảng bá là smartphone AI nhưng doanh số không bằng. Ảnh: Apple.

iPhone 16 được quảng bá rầm rộ là chiếc điện thoại Apple Intelligence, và doanh số ở mức khá nhưng không phải quá cao. Nay dòng iPhone 17 đang được bán theo cách quen thuộc là tập trung vào phần cứng, thiết kế và camera, và có vẻ đang cho thấy hiệu quả tốt hơn.

Theo một khảo sát của CNET/YouGov năm 2024, chỉ 11% người dùng smartphone tại Mỹ xem tính năng AI là yếu tố quan trọng khi chọn thiết bị, nằm ở vị trí cuối cùng. Trong khi đó, giá, thời lượng pin, dung lượng lưu trữ, chất lượng camera và độ bền đều quan trọng và thực tế hơn với khách hàng.

Tháng 12/2024, phản ứng với những lo lắng về AI, CEO Tim Cook đã nói rằng Apple ít khi là người đầu tiên, nhưng sẽ làm việc đó tốt nhất. Lợi thế của Apple nằm ở khả năng chờ công nghệ chín muồi và nhu cầu thực sự xuất hiện. Trong khi đó, các đối thủ đang vội vã tung ra tính năng mới, thậm chí chưa hoàn thiện để dẫn đầu thị trường một cách chóng vánh.