Chiếc smartphone AI gây sốt tại Trung Quốc

  • Thứ hai, 8/12/2025 07:04 (GMT+7)
Mẫu smartphone mới được trang bị trợ lý giọng nói AI Doubao của ByteDance, chủ sở hữu TikTok, đã ra mắt trong tuần này, với tổng cộng 30.000 chiếc được bán hết chỉ trong một ngày.

Nubia M153, chiếc smartphone AI đang gây sốt tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Hôm 2/12, nguyên mẫu smartphone “Nubia M153”, được trang bị trợ lý giọng nói trí tuệ nhân tạo Doubao của ByteDance, đã nhanh chóng "cháy hàng" trên cửa hàng trực tuyến chính thức của ZTE. Đây là smartphone đầu tiên được cài đặt sẵn trợ lý di động Doubao và chủ yếu nhắm đến đối tượng các nhà phát triển và những người đam mê công nghệ.

Chỉ trong vòng một ngày, 30.000 chiếc thuộc lô đầu tiên đã "cháy hàng". Mẫu điện thoại này sau đó đã ngay lập tức xuất hiện trở lại trên thị trường chợ đen với mức giá "trên trời". Trên nền tảng rao vặt, một số chiếc được bán với giá lên tới 706 USD - tăng hơn 210 USD so với giá niêm yết là 495 USD.

Thậm chí, Tencent News còn ghi nhận chiếc điện thoại này được giới "phe vé" rao bán với giá gần 1.400 USD. Một số nhà cung cấp còn đưa ra các tùy chọn cho thuê với mức giá hơn 84 USD/ngày.

AI anh 1

Giao diện của Nubia M153 gợi nhớ tới hệ điều hành SmartisanOS được Bytedance phát triển từ 2013. Ảnh: Weibo.

"Hiện tại chưa có số liệu chính xác về doanh số của mẫu smartphone này, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, điện thoại hỗ trợ AI đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng", ông Sun Yanbiao, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Công nghiệp Di động, nhận định.

Ông cũng chỉ ra rằng ByteDance có thể đang tìm cách học theo hành động trước đây của Google, tham gia vào thị trường điện thoại di động để giành thị phần trong lĩnh vực phần mềm.

Theo Tencent News, các reviewer nhận được Nubia M153 đưa ra đánh giá rằng bước đột phá lớn nhất của Doubao chính là khả năng hoạt động như một trợ lý thực thụ. Doubao không chỉ hiểu nhu cầu của người dùng mà còn có thể mô phỏng các thao tác tương tác như chạm, vuốt, và gõ phím, tự động vận hành các ứng dụng trên điện thoại như một con người.

Ví dụ, để tối ưu hóa việc mua sắm, một người dùng thường phải mở lần lượt nhiều ứng dụng giao đồ ăn, tìm kiếm và so sánh giá mỗi khi đặt hàng. Doubao có thể giải quyết vấn đề này. Người dùng chỉ cần ra lệnh: "Kiểm tra xem quán nào bán món latte dừa rẻ nhất trên các nền tảng JD.com, Meituan hoặc Taobao". Ngay lập tức, trợ lý sẽ tự động mở các ứng dụng giao đồ ăn trong nền, tìm nhà hàng, tìm kiếm sản phẩm và so sánh mức giá.

Doubao cũng có thể xử lý các tác vụ phức tạp hơn dựa trên lịch sử của người dùng. Ví dụ, một người đi du lịch đến Paris có thể yêu cầu trợ lý AI đưa tất cả nhà hàng mà người đó đã đánh dấu trên mạng xã hội vào một ứng dụng bản đồ.

AI anh 2

Trợ lý AI Doubao có khả năng điều khiển smartphone và hỗ trợ người dùng như một con người thực sự. Ảnh: Bytedance.

Mẫu Nubia M153 là sản phẩm hợp tác giữa Tập đoàn ZTE và ByteDance. Đơn vị Doubao của ByteDance chịu trách nhiệm định nghĩa sản phẩm và trải nghiệm người dùng của trợ lý AI, trong khi thương hiệu Nubia của ZTE xử lý thiết kế, phát triển và sản xuất phần cứng.

Thiết bị này hiện chỉ có một phiên bản cấu hình duy nhất là 16GB RAM, 512GB bộ nhớ, trang bị chipset Snapdragon 8 Elite của Qualcomm và màn hình LTPO 6,78 inch. Sau thông báo chính thức về việc điện thoại Doubao thế hệ đầu tiên đã bán hết, các nguồn tin cho hay thiết bị này có thể sẽ không được đưa vào sản xuất quy mô lớn.

Theo các nhà cung cấp chuỗi cung ứng, ByteDance và ZTE đã bắt đầu phát triển mẫu điện thoại thế hệ thứ hai. Nếu không có bất kỳ thay đổi nào, phiên bản kế nhiệm này dự kiến sẽ được xuất xưởng vào cuối năm 2026.

Việt Anh

