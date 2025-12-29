Hãng Trung Quốc hứa thưởng Tết bằng vàng cho toàn bộ nhân viên

Nhà sáng lập kiêm CEO của Dreame Technology, hãng sản xuất robot hút bụi Trung Quốc tuyên bố sẽ thưởng thêm cho mỗi nhân viên 1 gram vàng vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Dreame được biết đến với các sản phẩm máy/robot hút bụi, lau nhà. Ảnh: Dreame.

Theo truyền thông Trung Quốc, Dreame Technology - cái tên quen thuộc ở mảng sản xuất máy hút bụi và robot hút bụi đã gây xôn xao dư luận với quyết định thưởng Tết bằng vàng cho mọi nhân viên.

Cụ thể, trong tin nhắn nội bộ gửi tới toàn công ty, ông Yu Hao - nhà sáng lập kiêm CEO của Dreame Technology cho biết sẽ thưởng thêm cho mỗi nhân viên 1 gram vàng vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Để hiện thực hóa lời hứa này, Dreame Technology sẽ phải chi ra một khoản ngân sách khổng lồ khi giá vàng thế giới đang leo thang chóng mặt. Chốt phiên giao dịch 26/12 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 54,4 USD lên 4.533 USD /ounce, mốc cao nhất trong lịch sử của kim loại quý. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2/2026 chốt phiên cũng tăng 1,1% lên 4.552,7 USD /ounce.

QQ dẫn nguồn tin từ ảnh chụp màn hình trong nhóm chat của tập thể nhân viên Dreame Technology cho thấy công ty hiện có khoảng 18.539 thành viên. Nếu tính theo giá vàng niêm yết tại các cửa hàng trang sức tại Trung Quốc, việc tặng mỗi người 1 gram vàng sẽ tiêu tốn của công ty khoảng 26 triệu nhân dân tệ (gần 3,7 triệu USD ).

Sự hào phóng này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào tình hình kinh doanh khởi sắc của Dreame Technology. Được thành lập năm 2017, công ty này đang là một thế lực trong ngành gia dụng thông minh.

Theo số liệu từ IDC, trong 3 quý đầu năm 2025, Dreame Technology đang nằm trong nhóm đầu ngành robot hút bụi, với thị phần toàn cầu đạt 12,4%, đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Roborock (21,7%) và Ecovacs (14,1%).

Ngoài robot hút bụi, Dreame đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực như thiết bị gia dụng, máy bay không người lái (drone) và cả điện thoại di động.

Hồi tháng 8, công ty này cũng chính thức tuyên bố tham gia đường đua sản xuất ôtô. Dreame bày tỏ tham vọng lớn với kế hoạch ra mắt mẫu xe điện siêu sang đầu tiên vào năm 2027, được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Bugatti Veyron.