Không phải Elon Musk, đây mới là 'ông trùm' công nghệ năm 2025

Từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo đến những thương vụ thâu tóm làm rung chuyển Hollywood, Larry Ellison, tỷ phú công nghệ 81 tuổi đã tạo nên đế chế quyền lực mới tại Mỹ trong năm 2025.

Năm 2025 đã khép lại với một kịch bản không ai ngờ tới. Trong khi mọi ánh mắt đổ dồn vào khối tài sản tăng phi mã của Elon Musk, cái tên Larry Ellison - đồng sáng lập kiêm chủ tịch 81 tuổi của Oracle - mới là người chiếm lĩnh mọi mặt trận.

Từ TikTok, CBS, Paramount hay CNN, gia đình Ellison đang vẽ lại bản đồ quyền lực của ngành báo chí và giải trí tại Mỹ.

Trong bối cảnh chính trị đặc biệt, khi sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump có thể quyết định thành bại, bước đi này không chỉ thể hiện tham vọng cá nhân của Ellison mà còn phản ánh một kỷ nguyên hợp nhất truyền thông chưa từng có.

Canh bạc lịch sử

Sinh năm 1944, Ellison cùng 2 cộng sự sáng lập Oracle vào năm 1977. Từ một công ty phần mềm nhiều lần đối diện nguy cơ phá sản, Oracle vươn lên thành tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Tuy nhiên, cách đây 15 năm, Ellison từng bỏ lỡ cuộc cách mạng điện toán đám mây. Từng bị phố Wall coi là kẻ thất thế trong cuộc chiến điện toán đám mây sau khi bị Amazon và Microsoft bỏ xa, vị tỷ phú đã cùng Oracle đã trở lại mạnh mẽ nhờ loạt hợp đồng hàng tỷ USD với các “hyperscaler” - trong đó nổi bật là OpenAI.

Ở tuổi 81, Larry Ellison bất ngờ trở thành nhân vật hoạt động sôi nổi nhất giới công nghệ năm 2025. Ảnh: Reuters.

Chỉ một ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, Ellison đã xuất hiện tại Nhà Trắng cùng Sam Altman (CEO OpenAI) và Masayoshi Son (SoftBank). Tại đây, kế hoạch 500 tỷ USD đã được công bố để xây dựng cơ sở hạ tầng AI mang tên Stargate.

Ngay lập tức, Oracle bắt tay vào xây dựng các trung tâm dữ liệu AI với tốc độ "chóng mặt". Điều này dẫn đến hệ quả là lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1990, dòng tiền của công ty đã bị âm.

Đến mùa hè năm 2025, OpenAI tiếp tục ký một thỏa thuận trị giá khoảng 300 tỷ USD để thuê năng lực tính toán từ Oracle, biến phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới này trở thành khách hàng lớn nhất của công ty.

Báo cáo tài chính gần nhất tiết lộ Oracle có 455 tỷ USD doanh thu hợp đồng chưa thực hiện, kéo theo phiên tăng giá cổ phiếu lớn nhất kể từ tháng 12/1992.

Sự đặt cược táo bạo vào AI đã tác động trực tiếp đến túi tiền của Ellison, tạo nên những con số kỷ lục. Khi Oracle công bố quy mô thực sự của hoạt động kinh doanh với OpenAI, các nhà đầu tư đã "phát cuồng". Chỉ trong một ngày, tài sản ròng của Ellison đã có lúc tăng vọt 89 tỷ USD , đạt mức 388 tỷ USD .

Nhờ đó, hồi tháng 9, Ellison - người sở hữu khoảng 40% Oracle - tạm thời vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính khoảng 363 tỷ USD , theo Bloomberg Billionaires Index.

Tham vọng truyền thông

Không chỉ trở lại ấn tượng trong làng công nghệ, ở tuổi 81, Larry Ellison bất ngờ chuyển hướng sang một lĩnh vực truyền thông đầy thử thách.

Hồi tháng 9/2025, Larry Ellison từng có lúc vượt qua Elon Musk để chiếm vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Sau nhiều thập kỷ gắn liền với công nghệ và lối sống xa hoa, ông đang xây dựng một danh mục đầu tư có thể thay đổi cán cân quyền lực của ngành này tại Mỹ.

Oracle, công ty Ellison nắm hơn 40% cổ phần, đã trở thành một trong những nhà đầu tư vào phiên bản TikTok mới của Mỹ. Ứng dụng này có khoảng 170 triệu người dùng trong nước, được coi là “món hời” sau khi Quốc hội Mỹ buộc ByteDance phải thoái vốn vì lo ngại an ninh quốc gia.

Với quan hệ vốn có, khi Oracle đang cung cấp hạ tầng dữ liệu cho TikTok tại Mỹ, thương vụ lần này mở ra cơ hội giúp công ty lấn sâu vào mảng tiêu dùng.

Không dừng lại ở TikTok, gia đình Ellison còn mở rộng sang Hollywood. Con trai ông, David Ellison đã hoàn tất thương vụ 8 tỷ USD để kiểm soát Paramount và CBS, đồng thời đang chuẩn bị thâu tóm Warner, bao gồm cả CNN. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một gia tộc cùng lúc kiểm soát TikTok, CBS News và CNN, thể hiện mức độ ảnh hưởng chưa từng có trong lịch sử truyền thông Mỹ.

Theo nhà sử học Michael Socolow, điều làm nên sự khác biệt của các thương vụ này là phạm vi tác động đa nền tảng. “Khả năng thiết lập đường lối biên tập trên TikTok, CBS News và CNN sẽ mở ra một thế giới mới cho gia đình Ellison”, nhà sử học Michael Socolow nhận định.

Việc rót vốn vào TikTok Mỹ cho thấy tham vọng lấn sân sang truyền thông của Larry Ellison. Ảnh: Bloomberg.

Dù đã rời ghế CEO hơn một thập kỷ, Ellison vẫn giữ chức Giám đốc Công nghệ và tham gia sâu vào vận hành hàng ngày của Oracle. Ông trực tiếp chủ trì các cuộc họp phát triển sản phẩm và duy trì quan hệ chặt chẽ với CEO Safra Catz.

Trước năm 2025, Ellison dùng tiền để sưu tập những món hàng xa xỉ như máy bay, du thuyền, bất động sản Malibu và hòn đảo Lanai.

Giờ đây, tài sản của vị tỷ phú 81 đã gắn chặt vào thị trường AI cạnh tranh khốc liệt, nơi Oracle đang gánh nợ để xây dựng hạ tầng. Từ “ông hoàng cơ sở dữ liệu”, Ellison tiếp tục gây chú ý với cá tính liều lĩnh, khác biệt đã định hình cả con người lẫn di sản cá nhân.