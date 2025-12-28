Vẽ Tết mới, vẹn ý xưa: Khi công nghệ trở thành chất liệu của ký ức

Ở thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, công nghệ không làm ý nghĩa của việc “đóng năm” khác đi, mà giúp giây phút này được vẽ lại phù hợp hơn với nhịp sống hiện tại.

Năm mới của mỗi thế hệ luôn hiện diện theo một cách khác nhau. Ngày xưa là mâm cơm đông đủ, album ảnh cũ được mở ra mỗi dịp sum vầy. Hôm nay, đón năm mới có thể bắt đầu từ một bức ảnh trong điện thoại, đoạn video quay vội giữa phố đông hay buổi tụ họp chơi boardgame để chờ countdown.

Hình thức có thể đổi thay, nhưng ý nghĩa cốt lõi của việc đón năm mới vẫn vậy. Đó là cùng nhau nhìn về những điều cũ và chờ đợi một năm đầy khác biệt. Trong dòng chảy đó, bộ đôi smartphone gập Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 xuất hiện như một phần tự nhiên của đời sống mùa lễ hội, sum vầy đầu năm: Linh hoạt, gọn nhẹ và đủ thông minh để theo kịp mọi nhịp cảm xúc.

Galaxy Z Fold7 linh hoạt, gọn nhẹ, thông minh để theo kịp mọi cảm xúc.

Người trẻ hôm nay không đơn thuần lưu giữ ký ức. Họ chỉnh sửa, biến tấu, kể lại và gắn thêm cảm xúc mới cho những điều đã qua. Một bức ảnh Tết cũ không còn nằm yên trong album, mà có thể trở thành chất liệu để tạo nên phiên bản mới. Vẫn là gia đình ấy, khoảnh khắc đó, nhưng mang tinh thần của hiện tại.

Với Gemini Live, công nghệ đóng vai trò như một người gợi mở. Không áp đặt cách kể, không thay con người sáng tạo, mà đưa ra những gợi ý tinh tế để người dùng tự tay hoàn thiện câu chuyện Tết của riêng mình. Ký ức xưa nhờ đó không bị đóng khung trong hoài niệm, mà được kéo về hiện tại - sống tiếp, theo cách rất mới.

Gemini Live giúp người dùng “vẽ” Tết mới mà vẫn vẹn nguyên ý xưa.

Trong không khí sum vầy cuối năm, Galaxy Z Fold7 hiện diện rất tự nhiên. Khi gập lại, thiết bị gọn nhẹ như một chiếc điện thoại thanh quen thuộc. Khi mở ra, màn hình lớn trở thành không gian chung để cả gia đình cùng xem lại ảnh cũ, chỉnh sửa, trò chuyện.

Khoảnh khắc ấy không dừng lại ở “xem ảnh”, mà là kể lại Tết xưa bằng ngôn ngữ của hôm nay. Công nghệ không chen ngang cảm xúc, mà mở rộng không gian để cảm xúc được chia sẻ trọn vẹn hơn.

Nếu Z Fold7 là nơi ký ức được mở ra, Galaxy Z Flip7 lại ghi lại Tết theo cách rất “hiện tại”. Phom dáng gập linh hoạt cho phép thiết bị bắt trọn những khoảnh khắc tự nhiên nhất, từ buổi dạo phố cuối năm, buổi tụ họp bạn bè cho đến countdown chào năm mới.

Không cần chuẩn bị cầu kỳ hay thiết bị hỗ trợ phức tạp. Mọi khoảnh khắc đều được ghi lại đúng như nó vốn có, chân thật, gần gũi và giàu cảm xúc. Công nghệ lúc này không đứng trước ống kính, mà đứng sau khoảnh khắc.

Phom dáng gập linh hoạt cho phép Galaxy Z Flip7 bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên nhất.

Sự khác biệt của công nghệ hôm nay không nằm ở việc làm được bao nhiêu thứ hay ghi lại bao nhiêu hình ảnh. Khi đặt đúng chỗ, công nghệ không làm mất đi những giá trị cũ, mà giúp chúng được tiếp nối trong một hình hài mới.

Những khoảnh khắc năm mới có thể được vẽ bằng AI hay xem trên màn hình gập, nhưng ý nghĩa của năm mới, của Tết vẫn vẹn nguyên như ngày xưa.

Đó cũng là cách công nghệ Samsung và Gemini hiện diện trong mùa lễ hội, không phô trương, áp đặt mà trở thành “chất liệu” để mỗi người tự vẽ nên ý nghĩa ngày sum vầy cho riêng mình.