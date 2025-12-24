Những khoảnh khắc bùng nổ của T1 qua ống kính Galaxy S25 Ultra

Tại sự kiện VPBank Presents T1 Vietnam: The Promise Fulfilled vừa qua, Galaxy S25 Ultra trở thành trợ thủ giúp fan giữ lại những khoảnh khắc “one-shot” không có lần thứ hai.

Ở những sự kiện fanmeeting, khoảnh khắc không chờ đợi bất kỳ ai. Chỉ cần chậm một nhịp, mọi biểu cảm, phản ứng và cảm xúc trên sân khấu có thể trôi qua vĩnh viễn.

Với fan eSports, chiếc điện thoại trong tay không chỉ để chụp ảnh kỷ niệm mà là công cụ giúp lưu giữ những khoảnh khắc không lặp lại. Tại fanmeeting của đội tuyển T1 ở Việt Nam, nơi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về sân khấu và có những cảm xúc bùng nổ chỉ trong vài giây, Galaxy S25 Ultra trở thành thứ fan đặt trọn niềm tin để theo kịp từng khoảnh khắc diễn ra.

Mọi khoảnh khắc đều là “one-shot”

Với phần chương trình được ngóng chờ nhất là fanmeeting với đội tuyển T1, nhiệm vụ của chiếc điện thoại lúc này không còn dừng ở việc chụp đẹp như máy ảnh, mà phải chụp thật nhanh và bắt trúng khoảnh khắc đang diễn ra ngay trên sân khấu. Với Galaxy S25 Ultra, cụm camera được kích hoạt trong chớp mắt, kết hợp khả năng bắt nét tự động gần như tức thì và khóa sáng thông minh, giúp khung hình không bị cháy hay mất chi tiết dù ánh đèn sân khấu liên tục thay đổi.

5 tuyển thủ T1 xuất hiện khiến cả hội trường bùng nổ. Ảnh chụp bằng Samsung Galaxy S25 Ultra.

Đặc biệt, trong không gian đông người, khi không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí gần sân khấu, zoom quang học 5x và 10x trở thành “vũ khí” thực sự. Chỉ cần giơ máy lên, chọn nhanh mức zoom phù hợp, fan vẫn có thể bắt trọn biểu cảm tự nhiên của các tuyển thủ từ xa, ảnh giữ được độ nét và chiều sâu thay vì bị bệt hay vỡ chi tiết. Theo kịp khoảnh khắc theo cách gọn gàng và chính xác, Galaxy S25 Ultra giúp fan tập trung hoàn toàn vào cảm xúc đang diễn ra trước mắt thay vì phải loay hoay với kỹ thuật hay chỉnh tay phức tạp.

Các “Tê cha” đã có những màn giao lưu chơi game tương tác vui vẻ cùng cộng đồng “Tê con” Việt Nam. Ảnh chụp bằng Samsung Galaxy S25 Ultra.

Những giây phút fan không muốn bỏ lỡ

Một trong những phần cao trào khác của buổi giao lưu là trận showmatch BO3 mang tính biểu tượng, khi các tuyển thủ All-Star Việt Nam bước lên sân khấu đối đầu trực tiếp với T1 ngay trên sân nhà. Nhịp độ trận đấu nhanh, tiếng hò reo dâng cao theo từng pha xử lý, cảm xúc được đẩy lên liên tục.

Trải nghiệm trận đấu được đẩy lên một đẳng cấp hoàn toàn khác khi các tuyển thủ thi đấu trên dàn màn hình gaming Samsung Odyssey, đem đến chất lượng hiển thị cao cấp giúp từng chuyển động dứt khoát, từng pha xử lý kỹ thuật được tái hiện mượt mà, rõ nét và chân thực.

Dàn màn hình gaming Samsung Odyssey đồng hành cùng các tuyển thủ T1 trong trận showmatch kịch tính trên sân khấu. Ảnh chụp bằng Galaxy S25 Ultra.

Ở những khoảnh khắc như vậy, quay video giúp giữ trọn nhịp cảm xúc, từ sự kịch tính của trận đấu đến những phút giao lưu ấm áp trên sân khấu. Galaxy S25 Ultra phát huy thế mạnh ở khả năng chống rung quang học (OIS), giúp video luôn ổn định ngay cả khi người phía trước liên tục lắc lư, giơ tay cổ vũ hay di chuyển không ngừng.

Bên ngoài khu vực thi đấu chính, không gian trưng bày bộ sưu tập cúp vô địch của T1 thu hút đông đảo người hâm mộ. Những chiếc cúp lấp lánh mang theo cả một hành trình vinh quang, khiến fan không chỉ chụp lại làm kỷ niệm, mà còn tò mò muốn biết thêm về câu chuyện phía sau mỗi danh hiệu. Ngay lúc đó, chỉ cần chuyển chế độ tìm kiếm hình ảnh bằng bạn đồng hành Gemini Live được tích hợp sẵn trên Galaxy S25 Ultra, fan có thể nhanh chóng tra cứu chiếc cúp đang trưng bày là thành tích của giải đấu nào, thuộc mùa giải nào.

Tra cứu thông tin nhanh chóng bằng Gemini Live được tích hợp sẵn trên Galaxy S25 Ultra.

Buổi fanmeeting và trận thi đấu khép lại, nhưng khoảnh khắc đã diễn ra trên sân khấu vẫn còn nguyên với người hâm mộ. Không chỉ là một buổi trình diễn đơn thuần, đó là những giây phút mà cả cộng đồng hâm mộ eSports Việt được sống trọn cùng cảm xúc của mình. “No bad seats” không chỉ là thấy rõ sân khấu và nhìn rõ thần tượng, đó còn là bắt kịp khoảnh khắc. Với Samsung Galaxy S25 Ultra, fan không chỉ được chứng kiến, mà còn mang khoảnh khắc ấy về nhà một cách trọn vẹn, rõ ràng và đầy cảm xúc.