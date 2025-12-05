Kiểm chứng khả năng quay chụp concert Soobin của S25 Ultra

Với Galaxy S25 Ultra, từ sân khấu bùng nổ đến thần thái của idol đều được ghi lại sắc nét. Chiếc điện thoại đã chứng minh là lựa chọn sáng giá cho các “đồng đu” concert.

Hình ảnh của Soobin tại concert cuối năm All-Rounder: The Final đang phủ sóng khắp mạng xã hội và được đông đảo người hâm mộ chia sẻ.

Góc nào cũng có ảnh đẹp

Đi concert đông như lễ hội, ai cũng muốn “đu idol có tâm” với nhiều góc ảnh và clip xịn. Tuy nhiên, ánh sáng đổi liên tục, khói sân khấu phủ mù trời, đám đông xô đẩy dễ rung tay… trong concert khiến không ít fan phải thở dài nhìn lại những tấm ảnh mờ nhòe trong điện thoại. Đó là lúc Samsung Galaxy S25 Ultra cho thấy sức mạnh của mình.

Ngay từ những phút đầu tại All-Rounder: The Final, S25 Ultra đã chứng minh năng lực ghi hình lý tưởng khi người hâm mộ dù đứng bất kỳ góc nào trong sân, chỉ cần giơ máy lên là có ngay ảnh nét. Dù lọt giữa biển người hay đứng ở zone xa, khả năng chống rung quang học kết hợp AI, cụm camera của thiết bị vẫn giúp bạn khóa nét nhanh, chính xác, mượt mà trong từng chuyển động.

Những khoảnh khắc xuất thần của Soobin được bắt trọn nhờ zoom kỹ thuật số 20x kết hợp Nightography. Ảnh chụp bằng S25 Ultra.

Ống kính zoom đa dạng cùng trình xử lý ảnh thông minh tinh chỉnh độ nét, cộng thêm sự trợ giúp từ tính năng Generative Edit để xóa đi vật thể thừa sẽ giúp người dùng dễ dàng sở hữu những tấm hình “triệu like” .

“Vũ khí” của dân đu idol

Galaxy S25 Ultra ghi điểm từ khả năng chụp ảnh với combo cảm biến 200 MP và góc siêu rộng 50 MP thế hệ mới, cho ra những khung hình sắc nét từng chi tiết, từ ánh đèn quét sân khấu, pháo hoa, khói lạnh đến họa tiết trên trang phục nghệ sĩ. Dải sáng rộng cùng khả năng tái tạo màu được nâng cấp giúp ảnh ở cả môi trường tối lẫn sáng mạnh vẫn trong trẻo, không bệt màu. Ngoài ra, ProVisual Engine còn xử lý ánh sáng thông minh theo từng hiệu ứng sân khấu thay đổi liên tục, giúp ảnh vẫn đẹp dù chẳng cần kéo chỉnh hậu kỳ rườm rà.

Video 8K kết hợp zoom quang học 5x cho cảm giác ở rất gần dù thực tế đang đứng cuối zone. Nhờ cụm camera tích hợp tiên tiến với khả năng giảm nhiễu tốt, hình chụp và fancam ban đêm vẫn rõ chi tiết trong từng chuyển động, đội hình vũ đạo của idol được ghi lại trọn vẹn.

Ngoài phần hình ảnh, S25 Ultra tiếp tục chứng minh vị thế của dân đam mê nhạc sống. Âm thanh cũng được “nâng cấp” với Audio Eraser - công nghệ AI giúp tách giọng, giữ nhạc và giảm tiếng hét tại concert. Chỉ vài thao tác, video từ ồn ào trở nên trong trẻo, nghe rõ từng câu hát.

Hình chụp rõ nét bất chấp hiệu ứng sân khấu đa dạng như khói lửa hoặc pháo hoa. Ảnh chụp bằng Galaxy S25 Ultra.

Chưa hết, “Single take” là “vũ khí bí mật” cho những sân khấu vũ đạo dồn dập. Chỉ một lần bấm, máy sẽ tự tạo ra loạt ảnh và video ngắn đa phong cách trong 15 giây, cho bạn thoải mái quẩy nhưng vẫn chắc suất có ảnh đẹp mang về.

Gemini Live trợ lý thông minh giúp người dùng giải đáp mọi thắc mắc.

Với những concert ngoài trời như All-Rounder: The Final, thời tiết là yếu tố đáng lưu tâm. Nếu không biết nên diện outfit nào vừa xinh vừa phù hợp thời tiết, người dùng có thể bật ngay Gemini Live để xem tình hình thời tiết tại địa điểm.