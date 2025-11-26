Bắt trọn khoảnh khắc của concert SkyNote 2025 với Galaxy S25 Ultra

Với sự đồng hành của Galaxy S25 Ultra, ánh sáng, visual, giọng hát ấm áp cùng thần thái của “hoàng tử tình ca” Quốc Thiên đều được ghi lại rõ nét và sống động.

Tại SkyNote 2025 - The Reflection tối 22/11, 10.000 khán giả đã cháy hết mình cùng Quốc Thiên trong loạt khoảnh khắc bùng nổ. Galaxy S25 Ultra trở thành bí kíp đu concert chuẩn tinh thần “no bad seats” - fancam đẹp như ghế VIP dù ngồi ở bất cứ đâu.

Nightography xử gọn mọi bức hình chụp ngoài trời đêm

Dưới sự dàn dựng sân khấu của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Quốc Thiên lần này “chơi tới bến” với hệ thống âm thanh, ánh sáng đa tầng cùng hiệu ứng sân khấu đỉnh cao. Điều này sẽ là bài toán khiến nhiều thiết bị quay, ghi hình dễ gặp tình trạng cháy sáng hoặc out net.

Galaxy S25 Ultra chụp rõ nét hình ảnh trong không gian tối.

Với các fan đu concert sử dụng Galaxy S25 Ultra, chỉ một chế độ Nightography tích hợp tự động là đủ sức xử lý tình huống: Tập trung điểm sáng tốt, hạn chế nhiễu và tái tạo đầy đủ các lớp màu sắc ngay cả khi dàn đèn sân khấu đổi tone chỉ trong chớp mắt.

Khoảnh khắc Quốc Thiên bước ra dưới spotlight dưới mọi trang phục đủ màu, từ rực rỡ như hồng, xanh dương loá sáng đến suit đen huyền bí dưới ánh đèn sân khấu phù phép nhiệm màu bởi “phù thủy” Long Kenji, chế độ Nightography đều “cân trọn”. Nhờ đó, Galaxy S25 Ultra đem đến những tấm ảnh rõ nét và giàu chiều sâu tới từng chi tiết. Nhờ khả năng xử lý ánh sáng thông minh, fan dù đứng xa hay đứng trong đám đông vẫn có được những khung hình đêm sáng đẹp, đúng tính chất “no bad seats”.

Những khoảnh khắc đẹp nhất tại concert SkyNote 2025 được ghi lại với Galaxy S25 Ultra.

Biến tấm hình đơn giản thành “cheap moment” cùng thần tượng

Ở concert không phải fan nào cũng may mắn được đến gần “bias” để chụp những tấm ảnh “để đời”. Nhưng Galaxy S25 Ultra lại có một giải pháp đơn giản giúp người dùng tự chỉnh sửa một khung hình chung theo đúng vibe “cheap moment” với thần tượng. Chỉ cần tách khuôn mặt “bias” từ một bức ảnh khác ở xa bằng phần zoom tích hợp để giữ độ nét, sau đó chỉnh sửa trực tiếp trong bộ sưu tập, ghép ảnh “bias” vào tấm hình mình xinh nhất.

Nếu hình gốc hơi tối, nhiễu hay thiếu nét, chế độ Nâng cấp tích hợp sẵn sử dụng AI để làm mượt chi tiết, tăng độ sắc nét và cải thiện chất lượng tổng thể trước khi ghép, giúp khung hình trông rõ ràng trong trẻo hơn mà không cần app ngoài. Tất cả thao tác nhanh gọn chỉ trong vài phút, công nghệ AI sẽ tự căn bố cục, hòa sáng và tinh chỉnh để bạn bỏ túi một tấm hình chung vừa độc đáo vừa dễ thương đăng liền tay.

Khéo léo sử dụng tính năng zoom kết hợp tạo sticker trong mục chỉnh sửa ảnh của thiết bị, bạn có thể sở hữu ngay tấm chụp chung với “bias” dù đang ở xa.

Audio Eraser trau chuốt giọng hát cho mọi đoạn fancam

Sở hữu giọng hát đầy cảm xúc và ổn định, cân mọi thể loại từ pop ballad tới dance, những màn biểu diễn live của Quốc Thiên luôn chỉn chu và giàu năng lượng. Tuy nhiên do điều kiện thực tế của concert, tiếng cổ vũ từ mọi phía của fan sẽ khiến video khó kiểm soát chất lượng, dễ bị “lạc” hoặc át tiếng mất nhiều câu hát quen thuộc. Audio Eraser trên Galaxy S25 Ultra được sinh ra để cứu những khoảnh khắc như vậy: Hệ thống AI tự phân tích và tách từng lớp âm thanh, làm sạch tiếng ồn và giữ lại giọng ca lẫn giọng nói rõ ràng hơn chỉ với vài thao tác.

Nhờ micro định hướng và công nghệ nhận diện thông minh, những clip sau xử lý đem cảm giác mượt mà như một bản thu live trong trẻo, dày âm và nịnh tai hơn, giữ nguyên không khí sân khấu mà vẫn loại bỏ được phần ồn xung quanh. Với S25 Ultra, từng khoảnh khắc “hoàng tử tình ca” tương tác cùng anh chị em nghệ sĩ lẫn các fan đều có thể được lưu lại trọn vẹn - đúng chuẩn fancam mà người hâm mộ muốn cày đi cày lại sau đêm diễn.

Ngoài ra, không ít fan từng rơi vào cảnh chạy deadline xong là vội tới địa điểm tổ chức concert nhưng không biết đi đường nào cho nhanh. Với Galaxy S25 Ultra, bạn có ngay trợ thủ Gemini Live trong tay. Chỉ bằng một câu lệnh đơn giản, người dùng sẽ được mách nước ngay lập tức, máy còn mở sẵn bản đồ lộ trình mà không cần nhiều thao tác gõ tìm kiếm phức tạp.

Gemini Live giúp bạn dễ dàng tìm đường chỉ bằng câu lệnh đơn giản.

Với bộ combo tích hợp Nightography chụp góc đẹp vào ban đêm, Photo Assist giúp ảnh tinh chỉnh sắc nét, Audio Eraser làm sạch âm thanh, Galaxy S25 Ultra giải phóng hoàn toàn toàn bộ nỗi lo, trở thành trợ thủ đắc lực nhất dành riêng cho mọi thần dân đu concert.