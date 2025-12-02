Galaxy S25 Ultra ghi lại mọi khoảnh khắc của SOOBIN tại ‘All-rounder’

Trong concert “All-rounder: The Final” của SOOBIN, khán giả ngồi xa đã nhờ sự trợ giúp của Samsung Galaxy S25 Ultra để bắt trọn từng khoảnh khắc của thần tượng.

Với địa điểm tổ chức rộng như The Global City (TP.HCM), việc xác định đúng vị trí đứng của SOOBIN khi di chuyển và trình diễn tiết mục là bài toán khó, đặc biệt với các fan nữ ở khu đứng hay ngồi ở hàng ghế xa. Đây là lúc tính năng Auto framing (Tự động căn chỉnh) trên Galaxy S25 Ultra giúp bạn.

Nổi bật với tính năng tự động căn chỉnh và chống rung

Theo đó, camera tự động thu phóng và theo dõi chủ thể xuất hiện trong khung hình, bất chấp tốc độ và mọi bước di chuyển. Chưa dừng ở đó, điều các fan tâm đắc là điện thoại nhận diện gương mặt rõ nét ở mọi điều kiện ánh sáng, dễ dàng khoá sáng đúng chủ thể và tự thu phóng lấy nét tự động, không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của thần tượng.

SOOBIN trong concert “All-rounder: The Final”.

S25 Ultra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quay trọn phần kết màn mang đậm chất dân gian đương đại kết hợp bắn pháo hoa đêm nhờ việc tự động căn chỉnh để “tìm” được SOOBIN.

Galaxy S25 Ultra tích hợp sẵn khả năng chống rung quang học và chống rung AI kép giúp fan có thể tự quay khoảnh khắc bắt trọn giọng live và visual nổi bật của SOOBIN.

Galaxy S25 Ultra tích hợp khả năng chống rung quang học và chống rung AI, hỗ trợ quay video tốt.

Kingdom (tên fanclub của SOOBIN) có thể tận hưởng cảm giác vui vẻ, thoải mái “quẩy” nhưng clip vẫn sắc nét nhờ S25 Ultra - trải nghiệm vốn trước đây chỉ có thể được đảm bảo khi dùng camera chuyên nghiệp.

Tính năng chụp đêm cho ảnh chất lượng tốt

Đêm diễn “All-rounder: The Final” tại TP.HCM chứng minh được đây là dự án hoành tráng của SOOBIN trong năm với khâu dàn dựng laser đa tầng, backlight mạnh, ánh sáng và màn VCR chuyển động liên tục. Những thử thách của camera trên điện thoại như dễ cháy sáng, lệch màu, mất chi tiết nay được xử lý gọn gàng nhờ tính năng chụp ảnh đêm Nightography trên Galaxy S25 Ultra.

SOOBIN qua ống kính Nightography của S25 Ultra.

Lợi thế của Nightography còn nằm ở việc mô phỏng chính xác cơ chế chụp thiếu sáng khi kết hợp nhiều khung hình, giảm nhiễu, giữ độ sắc nét mà không cần đèn flash. Ngay cả khi không cài đặt phức tạp, người dùng chỉ cần giơ máy lên và bấm chụp, Galaxy S25 Ultra vẫn đảm bảo mọi khoảnh khắc của SOOBIN đều có thể sáng rõ.

Một trong những yếu tố giúp các fancam của SOOBIN thu hút nhiều lượt xem trên mạng nằm ở phần giọng hát live kỹ thuật, kiểm soát tốt và cảm xúc. Giờ đây, tính năng Zoom-in mic trên Galaxy S25 Ultra cho phép micro định hướng theo chủ thể camera đang zoom đến, dù ở giữa không gian rộng lớn của The Global City. Giọng hát của nam ca sĩ vẫn được nghe rõ, nhạc nền không bị méo, tiếng ồn đám đông được giảm hẳn nhưng vẫn giữ ambiance tự nhiên. Ở những đoạn luyến láy hay quãng cao, tính năng này kết hợp Audio eraser giúp tách lớp tạp âm sạch. Kể cả khi fan ngồi từ xa quay video zoom cận hoặc đứng lệch về phía loa trái hoặc phải, thành phẩm video có chất lượng âm thanh tròn trịa, giảm đáng kể tiếng ồn và hiện tượng vỡ tiếng.

Nếu quên những kỹ thuật đơn giản được tích hợp trong S25 Ultra mà giờ diễn sắp bắt đầu, người dùng có thể bật Gemini Live để tra cứu thông tin và cách set up auto framing, zoom-in mic.

Tính năng Gemini Live giúp tra cứu thông tin nhanh chóng.

SOOBIN và Kingdom “thắp lửa” cho chặng cuối “All-rouder: The Final”, còn Galaxy S25 Ultra lần nữa chứng minh đây là công cụ “đu concert” lý tưởng. Dù đứng xa, lệch góc hay chen chút giữa đám đông, điện thoại vẫn giữ được khoảnh khắc đẹp. Tinh thần “No bad seats” vì thế trở nên ý nghĩa - không nhờ may mắn chọn đúng chỗ, mà nhờ công nghệ đủ mạnh để biến mọi góc thành góc đẹp.