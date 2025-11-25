Vivo X300 series - flagship từ sự hợp lực của các ông lớn công nghệ

Vivo X300 series là kết quả cú bắt tay với các ông lớn từ MediaTek, Samsung, Sony, ZEISS, BOE đến Amperex, mang đến flagship toàn diện về camera, hiệu năng và trải nghiệm.

Với định hướng tập trung vào trải nghiệm sử dụng toàn diện cho người tiêu dùng, vivo X300 series nhanh chóng tạo tiếng vang ngay khi ra mắt tại Thượng Hải cũng như tại thị trường Việt Nam, trở thành smartphone flagship được giới công nghệ đánh giá cao. Kế thừa tinh thần sáng tạo từ các thế hệ trước, dòng sản phẩm X300 series năm nay không chỉ tập trung vào hiệu năng mà còn nâng cao trải nghiệm thật, đặc biệt trong nhiếp ảnh di động và tính năng thông minh trên OriginOS 6.

Sản phẩm là kết quả những hợp tác chiến lược và lâu dài của vivo với các đối tác công nghệ hàng đầu, từ phần cứng đến phần mềm, camera và hiệu năng, nhằm thiết lập chuẩn mực mới cho điện thoại cao cấp.

Nhờ sự kết hợp với các tên tuổi như MediaTek, Samsung, Sony, ZEISS, BOE và Amperex, cùng các công nghệ độc quyền tự phát triển của vivo như chip V3+, thuật toán AI, HF HDR và pin BlueVolt, X300 series được giới công nghệ ngoài nước đến trong nước ví như “Avengers” trong giới điện thoại di động.

Ngay từ khi phát triển Dimensity 9500, vivo và MediaTek đã xác định mục tiêu đầy tham vọng nhằm đạt hiệu năng xử lý hình ảnh vượt trội trong phân khúc. Khác với nhiều flagship chỉ dùng chip MediaTek, vivo đi sâu hợp tác để tích hợp trực tiếp chip V3+, chia sẻ toàn bộ thiết kế phần cứng và phần mềm, tối ưu khả năng xử lý dữ liệu hình ảnh. Hơn 1.000 kỹ sư về hình ảnh và chip tham gia phát triển, giúp Dimensity 9500 khai thác trọn sức mạnh của V3+, tạo nền tảng cho các tính năng nhiếp ảnh cao cấp. Điều này đồng nghĩa hình ảnh chụp sẽ sắc nét hơn, bắt được những chuyển động nhanh chóng mà không lo bị nhòe, mờ.

Vivo X300 series là flagship được tối ưu cho việc quay - chụp, hứa hẹn trở thành lựa chọn ưu tiên của người dùng thích đam mê quay phim hay nhiếp ảnh.

Hệ thống camera của X300 Series là điểm nhấn và tạo được nhiều lời khen từ các chuyên gia cũng như người dùng. Camera chính sử dụng Sony LYT-828 với công nghệ High Frequency HDR (HF HDR), mang đến 17 stop dải tương phản động và độ nhiễu thấp. Cảm biến tele 200 MP là điều đáng chú ý của X300 Pro, sử dụng cảm biến Samsung HPB 1/1.4 inch tùy chỉnh và tích hợp sâu với thuật toán xử lý hình ảnh của vivo, giúp xử lý dữ liệu thô theo cách mà các cảm biến thông thường không thể, vừa linh hoạt vừa giữ chi tiết xuất sắc ngay cả khi zoom xa. Cảm biến LYT-602 nâng cấp từ IMX882 được trang bị công nghệ Camera-Bionic Spectrum (VCS) của vivo, tối ưu kiểm soát nhiễu và tái tạo màu sắc sống động, trung thực.

Vivo tiếp tục phát huy hợp tác lâu dài với ZEISS, cung cấp lớp phủ T* cho camera sau, giúp giảm phản xạ và tăng chi tiết hình ảnh, đồng thời tham gia thu nhỏ ống kính apochromatic telephoto để đưa vào bộ kit nhiếp ảnh, đảm bảo chất lượng quang học tương tự các ống kính Zeiss tiêu chuẩn.

Hãng hợp tác cùng BOE trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch viền mỏng, màu sắc sống động, độ sáng cao; trong khi Amperex hỗ trợ công nghệ pin BlueVolt, mang lại hiệu năng ổn định và độ bền cao. Thân máy đạt chuẩn chống bụi và nước IP68/IP69, bảo vệ toàn bộ hệ thống camera, bao gồm cả tele 200 MP, trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.

Camera của vivo X300 series giúp người dùng chụp ảnh sắc nét, bắt được những chuyển động nhanh chóng mà không lo bị nhòe, mờ.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa phần cứng và phần mềm, X300 series mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh toàn diện: Từ góc rộng, chân dung đến tele zoom, hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực và giữ độ nét thật khi phóng to. Tại một số trang tin nhận định, PetaPixel đánh giá X300 Pro là “một camera xuất sắc tình cờ được tích hợp trong điện thoại”. Trong khi PhoneArena đánh giá rằng: “Nếu bạn yêu thích zoom, bạn sẽ thích vivo X300 Pro”.

Vivo X300 series chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 19/11.

Với sự hợp tác lâu dài và sâu sắc cùng MediaTek, Samsung, Sony, ZEISS, BOE và Amperex, cùng các công nghệ độc quyền của vivo, X300 series khẳng định vị thế flagship thực thụ, là lựa chọn lý tưởng cho người dùng tìm kiếm smartphone vừa mạnh về nhiếp ảnh, vừa đáng tin cậy về hiệu năng, bảo hành dài hạn và trải nghiệm công nghệ tiên tiến. vivo X300 Series chính thức được ra mắt và mở bán tại Việt Nam từ ngày 19/11.

Giá niêm yết cho điện thoại vivo X300 (12 GB + 256 GB) là 23,99 triệu đồng và vivo X300 Pro (16 GB + 512GB) là 34,99 triệu đồng, được bán đặc quyền tại chuỗi Thế giới Di động. Đặc biệt từ ngày 19/11 đến ngày 30/11, người dùng mua bộ đôi sản phẩm sẽ nhận ưu đãi lên đến 5 triệu đồng, trả chậm 0%, bảo hành chính hãng 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng (áp dụng cho vivo X300 Pro), thu cũ đổi mới, hỗ trợ 2 triệu đồng (áp dụng tùy sản phẩm thu cũ). Với chính sách đặc quyền nhiều ưu đãi, khách hàng có thể sở hữu sản phẩm vivo X300 với mức giá 19,99 triệu đồng và vivo X300 Pro chỉ với giá 29,99 triệu đồng.

Tìm hiểu thêm về vivo X300 series: www.thegioididong.com/dtdd/vivo-x300