Ra mắt vivo V60 Lite 5G - smartphone thời thượng cho Gen Z

Được định vị là “siêu phẩm giải trí”, Vivo V60 Lite 5G sở hữu thiết kế trẻ trung, hiệu năng mượt mà, trải nghiệm nghe nhìn chuẩn flagship, thời lượng pin vượt trội.

Tất cả mang đến sự tiện lợi và hứng khởi cho người dùng trong mọi hoạt động hàng ngày.

Thiết kế thanh lịch, chụp ảnh sáng tạo với AI

Vivo V60 Lite 5G sở hữu thiết kế phẳng mỏng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,77 inch với tần số quét 120 Hz, đạt tỷ lệ hiển thị 94,2% so với thân máy, hỗ trợ chuẩn HDR10+ chỉ có trên các dòng sản phẩm flagship với chứng nhận Netflix HDR và Amazon Prime Video HDR.

Vivo V60 Lite 5G sở hữu thiết kế thanh lịch, tinh tế.

Smartphone với 3 tuỳ chọn màu sắc hồng candy, xanh titan và đen phantom. Thiết kế kết hợp cùng cụm camera trong suốt độc đáo, tạo nên diện mạo hiện đại, sang trọng và đậm dấu ấn thiết kế đặc trưng của vivo trên dòng V series.

Vivo V60 Lite 5G sở hữu hệ thống camera đa năng cho khả năng chụp linh hoạt trong mọi bối cảnh. Cụm camera gồm camera chính Sony IMX882 50 MP với cảm biến lớn 1/1.95 inch và vòng sáng aura AI giúp ảnh sáng rõ, tự nhiên. Camera trước 32 MP mang đến chân dung sắc nét, còn camera góc siêu rộng 8 MP 120 độ giúp ghi lại phong cảnh, góc nhìn sáng tạo và ảnh nhóm sống động.

Tính năng Chân dung bốn mùa AI.

Đặc biệt, tính năng Chân dung bốn mùa AI chính thức có trên phân khúc tầm trung, cho phép người dùng tái hiện ánh sáng, tông màu và bầu không khí đặc trưng của bốn mùa chỉ trong một chạm. Bên cạnh đó, smartphone có các tính năng AI thông minh như Xóa vật thể AI 3.0 cho phép xóa chi tiết thừa, Xóa phản chiếu AI giúp loại bỏ phản chiếu khi chụp qua bề mặt kính hoặc vật liệu. Tăng cường ảnh AI có khả năng nâng cấp ảnh độ phân giải thấp thành ảnh chất lượng cao.

Hiệu năng giải trí vượt trội và ổn định

Sản phẩm được trang bị chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo trên tiến trình 4 nm cao cấp, kết hợp RAM 12 GB (mở rộng thêm 12 GB) cùng bộ nhớ trong 512 GB, V60 Lite 5G đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ chơi game, sáng tạo nội dung, cho đến sử dụng đa nhiệm hàng ngày. Máy được tối ưu cho trải nghiệm của người dùng được mượt mà suốt 5 năm.

Không chỉ mạnh về hiệu năng, V60 Lite 5G còn mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động. Màn hình AMOLED 120 Hz hiển thị màu sắc rực rỡ và chân thực, kết hợp hệ thống loa kép công suất lớn 400% cho âm thanh to, rõ nâng tầm trải nghiệm giải trí cho người dùng.

Máy có RAM 12 GB (mở rộng thêm 12 GB) cùng bộ nhớ trong 512 GB.

Tính năng Liên kết AI giúp duy trì kết nối ổn định ngay cả trong vùng sóng yếu. Theo đó, AI tự động nhận diện mạng và chuyển đổi sang nguồn tín hiệu mạnh nhất, đảm bảo quá trình chơi game, xem video hay gọi trực tuyến diễn ra không gián đoạn.

Vivo V60 Lite 5G được tối ưu cho người dùng yêu thích trải nghiệm game. Chế độ Siêu trò chơi tích hợp loạt tính năng chuyên biệt như Game Boost, Cửa sổ mini trong game, Thể thao điện tử không làm phiền và Chống chạm nhầm, mang đến không gian chơi game tập trung, mượt mà và liền mạch.

Pin khỏe suốt ngày dài, bền bỉ cho mọi trải nghiệm

Smartphone được trang bị viên pin 6.500 mAh công nghệ BlueVolt, có khả năng duy trì sức khỏe pin lên đến 5 năm. Với sạc siêu tốc 90 W, người dùng có thể nạp đầy pin từ 1% lên 100% trong 52 phút. Chỉ với 10 phút sạc, V60 Lite 5G có thể xem YouTube đến 6,6 giờ hoặc chơi Free Fire trong 3,6 giờ liên tục. Ngoài ra, sạc nhanh giúp giảm sinh nhiệt khi chơi game hoặc sử dụng cường độ cao. Hệ thống bảo vệ điện năng 24 tầng đảm bảo truyền tải năng lượng an toàn và ổn định.

Thời lượng pin khỏe với 6.500 mAh, kết hợp sạc siêu tốc 90 W.

Chế độ Siêu tiết kiệm pin giúp tiết kiệm năng lượng, kéo dài thời gian sử dụng, cho phép người dùng gọi điện khẩn cấp cả khi pin chạm 0%. V60 Lite 5G đạt chứng nhận chống rơi SGS Five-Star và tiêu chuẩn quân đội. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ các tính năng tiện lợi như cảm ứng khi tay ướt, tay dính dầu, thoát nước một chạm và đẩy bụi một chạm.

Hiệu năng thông minh mọi lúc, mọi nơi

Vivo V60 Lite 5G còn được trang bị công cụ hỗ trợ các tác vụ giúp hiệu quả và thông minh hơn, vận hành bởi Google Gemini. Các tính năng như Trợ lý cuộc gọi thông minh AI, Trợ lý ghi chú AI và Ghi âm và chuyển văn bản AI giúp việc giao tiếp, làm việc đa nhiệm trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn. Thiết bị cũng nâng cao tính bảo mật riêng tư với tính năng chặn cuộc gọi rác thông minh, nhận diện và ngăn chặn các cuộc gọi không mong muốn như spam, lừa đảo hay quảng cáo.

Vivo V60 Lite 5G mở bán từ ngày 24/10 với giá hấp dẫn.

Vivo V60 Lite 5G mở bán từ ngày 24/10. Giá niêm yết của vivo V60 Lite 5G (8+256 GB) là 10,49 triệu đồng và với phiên bản vivo V60 Lite 5G (12+512 GB) là 12,99 triệu đồng. Với chương trình hot sale, khách hàng nhận được bộ quà tặng lên đến 4 triệu đồng bao gồm 1 loa Karaoke Bluetooth EP-Windy cho người dùng thỏa sức giải trí, gói bảo hành 24 tháng, trả chậm 0% trả trước 0 đồng, thu cũ đổi mới lên đến 2 triệu đồng.