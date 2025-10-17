Vivo V60 Lite 5G - tri kỷ mới, bền mượt vượt thời gian của nữ giới

Vivo V60 Lite 5G với sắc hồng ngọt ngào cùng khả năng giải trí toàn năng, bền bỉ từ hiệu năng đến độ bền, sẵn sàng xóa bỏ mọi định kiến “đồ nữ dùng kỹ”.

Trong nhiều năm, câu nói vẫn được nhiều người gọi vui là “đồ nữ dùng kỹ”. Câu nói này không phải vô cớ mà xuất phát từ thực tế: Khi phụ nữ sử dụng xe cộ, thiết bị công nghệ, điện thoại, dù cẩn thận đến đâu, nhiều sản phẩm vẫn dễ trầy xước, hỏng hóc, pin nhanh hao hay hiệu năng kém ổn định. Chính những trải nghiệm này tạo nên định kiến rằng nữ giới dù “khéo tay” nhưng vẫn không thể giữ gìn thiết bị lâu bền.

Vivo V60 Lite 5G - tri kỷ mới của những cô gái “dùng kỹ”

Thị trường công nghệ ngày càng thấu hiểu người dùng, đồng thời góp phần phá bỏ định kiến lâu đời, từ độ bền đến màu sắc sản phẩm. Với Vivo V60 Lite 5G, định kiến “đồ nữ dùng kỹ” hoàn toàn được giải quyết. Đây không chỉ là thiết bị liên lạc hay giải trí, mà còn là tuyên ngôn về sự bền bỉ, tinh tế và vượt thời gian dành cho phái nữ. Dù bạn “dùng kỹ” đến đâu, V60 Lite vẫn bền mượt, cân được độ “kỹ” của người dùng, đồng hành trọn vẹn từ công việc đến đời sống hàng ngày.

Vivo V60 Lite 5G ghi điểm với khả năng vận hành mượt mà và bền bỉ vượt thời gian.

Sở hữu thân máy mỏng nhẹ, nặng 194 g nhưng đạt chứng nhận về độ bền chuẩn quân đội, mang đến sự an tâm khi sử dụng hàng ngày. Dù vô tình để rơi nhẹ hay tiếp xúc với nước, máy vẫn bền bỉ, giúp người dùng tự tin “dùng kỹ” mà không sợ hư hỏng.

Màn hình AMOLED 6,77 inch 120 Hz hiển thị hình ảnh sống động, màu sắc rực rỡ và mượt mà, từ bộ phim yêu thích đến tựa game đồ họa cao, tạo trải nghiệm trực quan và đã mắt. Không gian hiển thị rộng lớn với kích thước màn hình 6,7 inch cùng viền màn hình siêu mỏng, cho trải nghiệm xem phim, chiến game tối ưu. Đây hứa hẹn là chiến hữu được việc, có thể song hành cùng anh em suốt ngày dài bận rộn.

Thân máy đạt chuẩn độ bền quân đội, chống rơi và kháng nước hiệu quả.

Dung lượng pin 6.500 mAh cùng sạc nhanh 90 W đảm bảo máy hoạt động bền bỉ suốt ngày dài, không còn cảnh phải tìm chỗ cắm sạc giữa chừng. Kết hợp chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo, Ram và Rom lớn lưu trữ thoải mái, dễ dàng xử lý đa nhiệm. Trải nghiệm chơi game, chỉnh sửa ảnh hay quay dựng video mượt mà, không giật lag, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo và tận hưởng công nghệ. Viên pin trên V60 Lite còn được bảo hành hiệu suất trong 5 năm - cam kết mạnh mẽ về chất lượng, sự bền bỉ và vượt thời gian dành cho phái nữ.

Thiết kế mỏng nhẹ, dễ cầm nắm, phù hợp cả công việc lẫn phong cách cá nhân.

Bên cạnh độ bền, người dùng cũng quan tâm đến vẻ đẹp và cảm giác cầm nắm của điện thoại. V60 Lite 5G gây ấn tượng với sắc hồng candy ngọt ngào, thiết kế mỏng nhẹ 7,69 mm, mang lại trải nghiệm cầm nắm vừa tay và mượt mà.

Tuy nhiên, chiếc smartphone này không chỉ dành riêng cho nữ giới. Với tùy chọn màu sắc như xanh titan hay đen phantom, V60 Lite 5G phù hợp mọi đối tượng người dùng, bất kể giới tính hay độ tuổi. Sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và màu sắc đa dạng giúp sản phẩm trở thành chiếc smartphone vượt giới hạn, mang trải nghiệm công nghệ bền mượt, tinh tế đến tất cả người dùng.

Vivo mang đến trải nghiệm công nghệ vừa hiện đại, vừa thấu hiểu người dùng.

Món quà dành tặng cho phái nữ dịp 20/10

Nhờ những tính năng nổi bật, V60 Lite cân được “độ kỹ” của người dùng nữ, giải quyết triệt để nỗi lo về độ bền, pin, hiệu năng. V60 Lite 5G giúp người dùng tự tin trải nghiệm công nghệ mà không lo lắng về việc hư hỏng hay giới hạn sử dụng. Không chỉ là thiết bị công nghệ, V60 Lite trở thành món quà ý nghĩa dành tặng phái nữ dịp 20/10, thể hiện sự tinh tế, hiện đại và trân trọng người nhận.

V60 Lite 5G không chỉ là điện thoại, mà còn trở thành bạn đồng hành trong mọi khoảnh khắc.

Buổi trải nghiệm sớm sản phẩm Vivo V60 Lite 5G diễn ra vào 18h ngày 18/10 tại Thế Giới Di Động (136 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, TP.HCM). Đây là dịp trực tiếp trải nghiệm vivo V60 Lite 5G - chiếc smartphone vừa là công cụ công nghệ tiện ích, vừa trở thành món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng chính mình hoặc người thân dịp 20/10. Đặc biệt, 60 suất mua sớm điện thoại V60 Lite 5G sẽ đi kèm loạt quà tặng giá trị như 6 voucher giảm 60% giá sản phẩm và 54 set mỹ phẩm đến thương hiệu Mỹ, máy sấy tóc, loa Karaoke EP - Windy.

