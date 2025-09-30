Hưởng ứng trào lưu ‘thành phố 4 mùa’ cùng AI trên vivo V60 5G

Trào lưu “hô biến” TP.HCM thành Paris mùa tuyết rơi hay Nhật Bản mùa anh đào từ nay có thể được thực hiện bằng công nghệ Chân dung 4 mùa AI trên vivo V60 5G.

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội liên tục hưởng ứng trào lưu “du lịch tại chỗ” khi hàng loạt ảnh check-in tại địa điểm quen thuộc của TP.HCM như chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà bỗng khoác lên mình tấm áo mới - lãng mạn với lá phong đỏ, thơ mộng dưới tán hoa anh đào hay thậm chí lạnh giá giữa mùa đông tuyết trắng.

Tính năng AI này từng chỉ xuất hiện trên dòng điện thoại cao cấp, nay đã có mặt trên vivo V60 5G. Cải tiến mới cho thấy sự trân trọng và thấu hiểu mà hãng dành cho khách hàng. Nhờ tính năng AI, V60 có thể chụp ra những bức ảnh mang các sắc thái thời tiết 4 mùa, giàu cảm xúc hơn và cũng giúp thỏa mãn khả năng sáng tạo, tăng thêm phần thú vị trong trải nghiệm chụp ảnh.

Mọi góc phố với 4 mùa diệu kỳ

Điểm tạo khác biệt của tính năng Chân dung 4 mùa AI trên vivo V60 5G nằm ở khả năng tái tạo bối cảnh một cách thông minh, thay vì chỉ áp bộ lọc màu đơn điệu. Trí tuệ nhân tạo của vivo có khả năng phân tích sâu vào kiến trúc, vật thể và con người, sau đó “vẽ” lại không gian mới mà vẫn giữ được hồn cốt của ảnh gốc.

Tuyết phủ Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố nhờ tính năng AI của vivo V60 5G.

Bạn có thể bắt đầu sáng tạo các địa điểm của TP.HCM bằng việc biến nét cổ kính của Bưu điện trung tâm thành phố thành khung cảnh mùa xuân ấm áp với những cành anh đào bung nở. Hay phủ thảm lá vàng lãng mạn lên con đường dẫn vào chợ Bến Thành, tái hiện buổi chiều thu châu Âu. Đặc biệt, nếu muốn khung cảnh mùa đông, AI sẽ không chỉ thêm vào những bông tuyết, mà còn tinh chỉnh ánh sáng, phủ lớp tuyết mỏng lên vỉa hè tạo ra tác phẩm chân thực đến bất ngờ.

Vivo V60 5G tạo nên hình ảnh thật khác về cầu Ba Son và sông Sài Gòn.

Biến hóa ảnh chụp 4 mùa chỉ trong vài giây

Vivo tối ưu hóa mọi thứ để trải nghiệm tính năng Chân dung 4 mùa AI trở nên trực quan và đơn giản nhất có thể. Để bắt đầu hành trình sáng tạo, người dùng chỉ cần chiếc vivo V60 5G có kết nối Internet.

AI trên vivo V60 5G tạo khung cảnh mùa đông ở chợ Bến Thành.

Trong ứng dụng máy ảnh, bạn hãy chuyển sang chế độ chân dung. Ở phía trên màn hình, bạn sẽ thấy biểu tượng AI đặc trưng. Chỉ cần chạm vào biểu tượng đó, giao diện 4 mùa sẽ hiện ra trên khung ngắm. Nếu muốn có tuyết rơi, bạn chọn chế độ “mùa đông”. Còn muốn ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn như phim Hàn, bạn có thể chuyển sang “mùa thu”. Mọi thay đổi sẽ được AI xử lý và hiển thị nhanh chóng.

Tính năng Chân dung 4 mùa AI của vivo yêu cầu người dùng phải có mạng ổn định để tải ảnh lên máy chủ xử lý. Quá trình xử lý theo thời gian thực và mất khoảng từ 30 giây đến 1 phút. Ảnh sau đó được lưu trực tiếp vào thư viện cùng ảnh gốc.

Góc đường Hàm Nghi mùa thu với lá vàng khi được chỉnh theo tính năng Chân dung 4 mùa AI.

Bộ 3 sức mạnh đứng sau những bức ảnh

Để bắt trend chụp tuyết này, vivo V60 5G mang đến nền tảng sức mạnh toàn diện, nơi từng linh kiện đều được tối ưu. Hệ thống camera ZEISS đảm bảo chất lượng ảnh gốc sắc nét, trung thực về chi tiết, màu sắc và ánh sáng. Kế đó, vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 đóng vai trò như “bộ não” xử lý, giúp mọi hiệu ứng AI phức tạp được tái hiện mượt mà, không độ trễ.

Song hành hiệu năng, V60 5G sở hữu viên pin 6.500 mAh cho phép sáng tạo xuyên suốt cả ngày dài mà không lo gián đoạn. Tất cả được gói gọn trong thiết kế mỏng nhẹ, thanh lịch, biến V60 5G thành công cụ di động lý tưởng để sáng tạo và thể hiện phong cách cá nhân.

Cùng với loạt tính năng thú vị trên V60, vivo khuyến khích tinh thần sáng tạo của người dùng thông qua cuộc thi ProFest - chân dung chuẩn dân chuyên mang đến không gian mở với chủ đề tự do về nhiếp ảnh chân dung. Người dùng tham gia sẽ tự do sáng tạo và chụp ảnh chân dung bằng điện thoại. Với chủ đề mở cho phép mỗi cá nhân lựa chọn phong cách và nội dung thể hiện theo dấu ấn riêng, bạn hãy tham gia để có cơ hội nhận giải thưởng đặc biệt là chiếc vivo V60 5G cùng hộp quà vivo x L'Officiel và 4 giải phụ, mỗi giải gồm poster Quang Hùng MasterD kèm hộp quà vivo x L'Officiel.