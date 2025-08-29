Vivo V60 5G khẳng định dấu ấn khác biệt ngày ra mắt

Vivo V60 5G được trình làng tại Việt Nam với thiết kế độc đáo, màu sắc ấn tượng và hệ thống camera ZEISS. Sự kiện ra mắt sản phẩm có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng.

Vivo Việt Nam ra mắt dòng V60 5G được đồng chế tác cùng ZEISS. Sự kiện ra mắt kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật và thời trang, mang đến trải nghiệm “mini concert” sôi động với sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, Quỳnh Anh Shyn, tlinh, Mỹ Mỹ cùng chuyên gia nhiếp ảnh. Đây cũng là dịp vivo trình diễn tính năng “Chân dung sân khấu 10x” thông qua loạt ảnh được thực hiện bằng V60 5G.

Nâng tầm nhiếp ảnh chân dung chuyên nghiệp trên smartphone

Phiên bản màu Midnight Berry trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo cho toàn bộ không gian sự kiện. Alex Fox - Giám đốc Sáng tạo của L’OfficielViệt Nam - nhận định: “Midnight Berry là sắc màu của sự bí ẩn, mang hơi thở lãng mạn, tinh tế của màn đêm. Với sắc tím này, vivo không chỉ tạo ra thiết bị công nghệ, mà còn cung cấp phụ kiện thời trang giúp người dùng cá tính hóa bản thân, kết nối công nghệ với lối sống hiện đại”.

Sự kiện ra mắt vivo V60 5G diễn ra ngày 26/8.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của V60 là camera siêu tele 50 MP được đồng chế tác cùng ZEISS, tích hợp cảm biến Sony IMX882 - dấu ấn trên X200 series và thiết kế kính tiềm vọng. Với loạt tính năng “Chân dung sân khấu tele 10x”, “Chân dung đa tiêu cự ZEISS”, khả năng zoom xa đến 100x cùng bokeh ZEISS trứ danh, V60 5G khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc về chụp ảnh chân dung tele, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuẩn ZEISS.

Dự án Profest - chân dung chuẩn dân chuyên, khởi động mùa 2.

Từ nền tảng công nghệ, vivo cũng khởi động Profest - chân dung chuẩn dân chuyên mùa 2. Đây là dự án nhiếp ảnh di động quy tụ các tên tuổi như Dzung Yoko, Minh Hòa, Kỳ Anh, Tùng Chu, Đức Ngô, Vic Lee và Alex Fox. Dự án còn có sự đồng hành của Quang Hùng MasterD, Quỳnh Anh Shyn, tlinh, Mỹ Mỹ và Lamoon. Profest hứa hẹn tiếp tục mang đến tác phẩm chuẩn “dân chuyên” trong thời gian tới và thêm phần khẳng định khả năng chụp ảnh vượt trội từ hệ thống camera của vivo V60 5G.

Profest - chân dung chuẩn dân chuyên, với sự góp mặt của nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ.

Hiệu năng Snapdragon 7 Gen 4 trải nghiệm AI trực quan

V60 5G được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 với hiệu suất CPU tăng 27%, GPU mạnh hơn 30% và hiệu suất AI lên 65% so với thế hệ tiền nhiệm. Đại diện Qualcomm Việt Nam cho biết: “V60 5G là smartphone đầu tiên sử dụng dòng chip Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng chip mới nhất của Qualcomm trong phân khúc cao cấp series 7”.

Ca sĩ Mỹ Mỹ trình diễn ca khúc Đố anh giữ được em tại sự kiện.

Ngoài ra, vivo V60 còn có RAM 12 GB (mở rộng thêm 12 GB), 2 tùy chọn bộ nhớ 256/512 GB, chạy Funtouch OS dựa trên Android 15. Màn hình máy đạt chuẩn HDR10+, độ sáng tối đa 5.000 nits, khả năng chống nước, bụi cao nhất với IP68 và IP69. V60 có khung viền siêu mỏng cong 41 độ, kính cường lực Diamond Shield và kết cấu giảm chấn toàn diện.

Máy sở hữu pin BlueVolt 6.500 mAh, sạc siêu tốc 90 W dẫn đầu phân khúc, vừa đáp ứng nhu cầu xử lý công việc, vừa bền bỉ trong hoạt động giải trí, sáng tạo.

Mini concert bùng nổ với Quang Hùng MasterD

Sự kiện gây chú ý với sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD, mang đến không khí của buổi diễn thực thụ. Ngoài ca khúc quen thuộc, anh lần đầu trình diễn bản hit mới Thả anh ra.

Trong phần chia sẻ, Quang Hùng tiết lộ: “Màn kết hợp giữa vivo V60 và MV Thả anh ra là trải nghiệm đáng nhớ. Tôi có dịp làm việc với ê-kíp Hàn Quốc và thực sự bất ngờ khi cầm vivo V60 5G. Chỉ cần giơ máy lên chụp, tôi có ngay bức ảnh đẹp mà không cần hậu kỳ”.

Đặc biệt, người hâm mộ có mặt tại sự kiện cũng được trải nghiệm tính năng “Chân dung sân khấu 10x” để lưu giữ khoảnh khắc thần tượng bùng nổ trên sân khấu. Đây là minh chứng rõ nét cho khả năng chụp chân dung trong điều kiện ánh sáng sân khấu phức tạp mà vivo V60 5G mang lại.

Quang Hùng MasterD trình diễn bản hit Thả anh ra và tiết lộ màn kết hợp cùng vivo V60 5G.

Với năng lực nhiếp ảnh ZEISS hàng đầu, thiết kế bền bỉ và viên pin dung lượng lớn, vivo V60 5G là một trong những lựa chọn dẫn đầu phân khúc. Đây là minh chứng cho chiến lược dài hạn của vivo trong việc phát triển V series thành chuẩn mực “flagship chân dung thời thượng” dành cho người dùng hiện đại.

Sản phẩm mở bán đặc quyền tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động. Đặc biệt, trong chương trình “hot sale” từ 27/8 đến 30/9, khách hàng nhận bộ quà tặng 6 triệu đồng, gồm tai nghe Shokz OpenMove hoặc phiếu mua hàng 800.000 đồng. Ngoài ra, người dùng còn được hưởng hàng loạt quyền lợi đặc biệt như bảo hành 24 tháng và bảo hiểm màn hình 12 tháng, trả chậm 0% lãi suất - trả trước 0 đồng, cùng trợ giá đến 2 triệu đồng khi lên đời máy mới.