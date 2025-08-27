Vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam

Ngày 26/8, vivo Việt Nam ra mắt vivo V60 5G, dòng điện thoại mới được trang bị camera siêu tele Zeiss 50 MP, viên pin lớn và thiết kế bền bỉ.

Vivo V60 5G được đồng chế tác cùng Zeiss, giúp tái định nghĩa trải nghiệm nhiếp ảnh chân dung với camera siêu tele Zeiss 50 MP. Sản phẩm được thiết kế mỏng nhẹ với độ bền ấn tượng, siêu pin BlueVolt 6.500 mAh và sạc siêu tốc 90 W, giúp người dùng thỏa sức sử dụng cả ngày. Để đảm bảo hiệu năng ổn định dài hạn, thiết bị sẽ được hỗ trợ cập nhật 4 phiên bản hệ điều hành Funtouch OS và cập nhật bảo mật trong vòng 6 năm.

Hệ thống camera cho hình ảnh sắc nét vượt trội

Camera siêu tele Zeiss 50 MP được trang bị cảm biến Sony IMX882 kích thước 1/1.953 inch, khẩu độ f/2.65 lớn, thiết kế kính tiềm vọng cho phép zoom quang học mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nguyên độ mỏng của mô-đun camera. Chế độ chân dung sân khấu tele Zeiss 10x giúp dễ dàng bắt cận nghệ sĩ, mang lại trải nghiệm chân thực như đang ngồi ở hàng ghế đầu show nhạc.

Sản phẩm hứa hẹn là bạn đồng hành hoàn hảo cho người dùng.

Nâng cấp từ sản phẩm tiền nhiệm, tính năng chân dung đa tiêu cự Zeiss sở hữu thêm 2 tiêu cự chân dung 85 mm và chân dung cận cảnh 100 mm. Khi đến điểm du lịch đông đúc, chế độ chân dung phong cảnh tele cho phép phóng to để loại bỏ người qua lại. Nhờ khả năng zoom thông minh, từng bức ảnh trở nên gọn gàng, ấn tượng và chuyên nghiệp hơn.

Vivo V60 5G sở hữu camera siêu nét.

Trên vivo V60 5G, sức mạnh ống kính tele được nâng tầm với tính năng tăng cường siêu ống kính tele kết hợp tăng cường ảnh AI, cho hình ảnh sắc nét ngay cả ở khoảng cách cực xa. Từ zoom 10x đến 100x, cảm biến lớn cùng thuật toán xử lý tiên tiến giúp tái hiện chi tiết rõ ràng, mang đến khung hình sống động và chân thực.

Bên cạnh camera tele, vivo V60 5G sở hữu camera chính Zeiss OIS 50 MP với cảm biến Sony IMX766 chụp thiếu sáng tốt, camera góc siêu rộng Zeiss 8 MP lý tưởng cho ảnh nhóm và phong cảnh. Camera selfie nhóm Zeiss 50 MP chụp nhóm không méo hình, kết hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt AI cho vẻ đẹp tự nhiên. Cả camera trước và sau đều hỗ trợ quay video 4K, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung chất lượng cao.

Camera trước và sau của dòng điện thoại này đều hỗ trợ quay video 4K.

Xử lý ảnh chuyên nghiệp với tính năng AI

Với tính năng xóa vật thể AI 3.0, người dùng có thể xóa người hoặc vật thể chỉ bằng một cú chạm. Xóa Phản Chiếu AI giúp loại bỏ ánh sáng chói và phản chiếu từ ảnh chụp qua kính, khôi phục ảnh về trạng thái rõ nét và tự nhiên. Khi bố cục bị mất cân bằng, tính năng di chuyển ma thuật AI sẽ định vị lại chủ thể trong khung hình, đồng thời tự động lấp đầy hậu cảnh để đạt được sự cân bằng.

Nếu cần mở rộng hình ảnh với ý tưởng sáng tạo, tính năng mở rộng hình ảnh AI sẽ tạo ra vùng mở rộng của ảnh, biến bố cục bị hạn chế thành khung cảnh rộng lớn, giàu sức tưởng tượng. Ảnh có độ phân giải thấp sẽ được nâng cấp với độ nét cao và chi tiết được cải thiện đáng kể bằng tính năng tăng cường ảnh AI.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn

Vivo V60 5G có 2 tùy chọn màu sắc gồm Midnight Berry và Mist Gray. Sản phẩm được thiết kế màn hình viền siêu mỏng, cong 41 độ nhằm tối ưu hóa sự thoải mái công thái học. Dù lướt mạng xã hội hay chơi game, thuật toán chống chạm nhầm tiên tiến đảm bảo khả năng sử dụng mượt mà, giảm thiểu sự gián đoạn. Máy sở hữu IP68 và IP69, chịu được độ sâu 1,5 m trong 120 phút và cả tia nước áp suất cao ở 80 độ C.

Tính năng thoát nước một chạm giúp loại bỏ hơi ẩm, các cổng kết nối chống ăn mòn và được mạ bạch kim giúp tăng cường khả năng chống gỉ. V60 được nâng cấp với màn hình bền bỉ trong lịch sử dòng V series khi được trang bị kính cường lực diamond shield thế hệ mới.

Vivo V60 5G với phiên bản màu Midnight Berry.

Vivo V60 5G trang bị siêu pin BlueVolt 6.500 mAh với công nghệ Anode Silicon Carbon thế hệ 3 cho thời gian sử dụng trọn ngày dài chỉ với một lần sạc. Sạc siêu tốc 90 W cung cấp nhiều giờ sử dụng. Các chế độ tối ưu như sạc nhanh giúp giảm nhiệt, kéo dài tuổi thọ pin lên đến 4 năm. Máy sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12 GB có khả năng mở rộng 12 GB với 2 tùy chọn bộ nhớ 256 GB và 512 GB.

Sản phẩm có hiệu năng mạnh mẽ, khả năng sạc siêu tốc.

Giá niêm yết của vivo V60 5G phiên bản 12 GB + 256 GB là 15,99 triệu đồng và 12 GB + 512 GB là 16,99 triệu đồng được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động. Đặc biệt, với chương trình khuyến mãi từ 27/8 đến 30/9, khách hàng nhận bộ quà tặng 6 triệu đồng, bao gồm tai nghe Shokz OpenMove hoặc phiếu mua hàng trị giá 800.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng được hưởng nhiều quyền lợi như bảo hành máy 24 tháng và bảo hiểm màn hình 12 tháng, trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng, cùng trợ giá đến 2 triệu đồng khi lên đời máy mới.