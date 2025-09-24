Tôn vinh chân dung Việt với 'Profest - Chân dung chuẩn dân chuyên'

Vivo Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi “Profest - Chân dung chuẩn dân chuyên” với loạt giải thưởng hấp dẫn như vivo V60 5G, hộp quà độc đáo vivo kết hợp cùng L'officiel.

Đây hứa hẹn là sân chơi để những người yêu nhiếp ảnh di động thỏa sức sáng tạo và tôn vinh chân dung người Việt.

Thỏa sức sáng tạo với ảnh chân dung

Nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo của thí sinh dự thi, “ProFest - Chân dung chuẩn dân chuyên” mang đến một không gian mở với chủ đề tự do về nhiếp ảnh chân dung. Người tham gia sẽ tự do sáng tạo và chụp ảnh chân dung bằng điện thoại. Chủ đề mở cho phép mỗi cá nhân lựa chọn phong cách và nội dung thể hiện theo dấu ấn riêng của mình. Đây chính là điểm nhấn giúp cuộc thi trở thành sân chơi đa sắc màu, nơi mọi góc nhìn, cá tính và ý tưởng sáng tạo đều có cơ hội tỏa sáng. Với thông điệp “Ai cũng có thể trở thành những dân chuyên”, vivo mong muốn khuyến khích cộng đồng khám phá khả năng sáng tạo ngay từ chiếc smartphone quen thuộc của chính mình.

Thí sinh thỏa sức sáng tạo để tạo nên những bức ảnh chuẩn dân chuyên.

Cuộc thi nhiếp ảnh Profest sẽ chính thức nhận bài dự thi từ ngày 10/9 đến hết 9/10. Sau khi thời gian nộp bài khép lại, ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp tác phẩm và bước vào vòng chấm giải cùng hội đồng giám khảo uy tín, bao gồm nhiếp ảnh gia Minh Hòa và Kỳ Anh.

Kết quả chung cuộc sẽ bao gồm 2 giải đặc biệt, mỗi giải là một chiếc vivo V60 5G cùng hộp quà vivo x L'Officiel và 4 giải phụ, mỗi giải gồm poster Quang Hùng Master D kèm hộp quà vivo x L'Officiel.

Ban giám khảo cuộc thi ảnh “Profest - Chân dung chuẩn dân chuyên”.

Cuộc thi không chỉ mang đến phần thưởng hấp dẫn, cơ hội chiêm ngưỡng từ vẻ đẹp bình dị đến cá tính của người Việt trên cả nước, mà còn giúp họ thể hiện tài năng nhiếp ảnh và sáng tạo qua các bức ảnh ấn tượng. Người dự thi chỉ cần sáng tác, ghi lại khoảnh khắc ảnh chân dung bằng điện thoại và đăng tải trên Facebook cá nhân ở chế độ công khai và thực hiện các yêu cầu sau:

Hashtag #vivoV60_5G và #shotonvivoV60

Tag fanpage vivo trong ảnh hoặc caption

Bình luận đường dẫn bài dự thi dưới bài phát động trên fanpage vivo Vietnam, đồng thời tag thêm 2 người bạn.

Ghi dấu khoảnh khắc chân dung cùng vivo V60 5G

Để sở hữu những bức ảnh đắt giá, yếu tố sáng tạo cá nhân đóng vai trò quan trọng, nhưng để biến ý tưởng thành những tác phẩm ấn tượng, một thiết bị chụp ảnh đủ mạnh mẽ chắc chắn sẽ là “trợ thủ” không thể thiếu. Với vivo V60 5G, người chơi có thể tự tin ghi lại những khoảnh khắc chân dung sắc nét nhờ hệ thống camera đồng chế tác cùng Zeiss, kết hợp cảm biến lớn giúp thu sáng tốt và tái hiện màu sắc trung thực để tạo nên những tác phẩm “chuẩn dân chuyên”.

Sở hữu cảm biến chính 50 MP tích hợp OIS, vivo V60 5G còn được nâng cấp đáng chú ý với camera telephoto 50 MP hỗ trợ zoom quang học 3x (tối đa 100x digital). Đây không chỉ là bước tiến vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm mà còn mở rộng đáng kể phương tiện sáng tạo cho người dùng. Nhờ hệ thống camera này, khả năng chụp chân dung được nâng tầm với các góc tiêu cự 85 mm hay 100 mm, kết hợp hiệu ứng bokeh Zeiss trứ danh.

Bên cạnh đó, ống kính góc siêu rộng 8 MP cũng có trên vivo V60 5G, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh toàn diện cho người dùng trẻ. Đây chắc chắn cũng sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc để người dùng sử dụng sáng tạo và tham gia cuộc thi “Profest - Chân dung chuẩn dân chuyên”.

Các tác phẩm trong chiến dịch Profest được các nhiếp ảnh gia thực hiện bằng vivo V60 5G.

Bên cạnh cuộc thi nhiếp ảnh chân dung online, nằm trong khuôn khổ dự án Profest mùa hai, chiến dịch còn là cơ hội để cộng đồng chiêm ngưỡng những bức ảnh chân dung chuyên nghiệp do các dân chuyên thực hiện như nhiếp ảnh gia Kỳ Anh, Dzung Yoko, Tùng Chu… Chiến dịch nhằm khẳng định chất lượng hình ảnh vượt trội từ smartphone vivo V60 5G, đồng thời lan tỏa cảm hứng sáng tạo đến đông đảo người dùng trẻ.

Thông qua “Profest - Chân dung chuẩn dân chuyên”, vivo Việt Nam kỳ vọng tạo nên một sân chơi nghệ thuật trực tuyến giúp người tham gia tự tin thể hiện dấu ấn cá nhân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội giao lưu với cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên nền tảng số. Độc giả tham gia để trở thành người chiến thắng và nhận được những phần quà hấp dẫn từ vivo Việt Nam. Xem thêm thông tin cuộc thi tại đây.