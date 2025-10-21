Vivo V60 Lite - smartphone giải trí mượt mà, sống động và sáng tạo

Vivo V60 Lite hứa hẹn trở thành siêu phẩm giải trí khi kết hợp màn hình HDR10+ chuẩn flagship, pin 6.500 mAh sạc nhanh 90 W và công nghệ AI 4 mùa.

Những tính năng mới trên V60 Lite giúp người dùng tận hưởng nội dung sống động và khai mở khả năng sáng tạo mọi lúc.

Nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn

Điểm nhấn đầu tiên khiến vivo V60 Lite trở nên khác biệt là màn hình lớn 6,77 inch cùng HDR10+ đạt chuẩn Amazon và Netflix - điều hiếm thấy ở các smartphone cùng tầm giá. Dù xem phim bom tấn trên Netflix, chill cùng MV mới trên YouTube, hay đơn giản lướt mạng xã hội, V60 Lite vẫn mang đến cảm giác như đang trải nghiệm trong rạp chiếu phim mini. Chuẩn HDR10+ giúp từng khung hình trở nên sống động nhờ độ tương phản cao, màu sắc trung thực và độ sáng vượt trội.

V60 Lite là thiết bị “giải trí di động” đúng nghĩa.

Vivo V60 Lite đem lại cảm giác mãn nhĩ với công nghệ loa lớn 400%, giúp âm thanh rõ nét trong mọi môi trường. Dù xem phim, chơi game, hay bật nhạc thư giãn cuối ngày, âm thanh luôn đầy đặn, lan tỏa và chân thực. Có thể nói, V60 Lite là thiết bị “giải trí di động” đúng nghĩa, nơi trải nghiệm nghe nhìn được đặt ở vị trí trung tâm.

Giải trí không gián đoạn

Vivo V60 Lite được trang bị viên pin BlueVolt dung lượng 6.500 mAh, kết hợp sạc nhanh 90 W độc quyền. Công nghệ BlueVolt giúp kéo dài thời lượng pin, duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Chỉ với vài phút sạc, người dùng đã có thể tiếp tục xem phim, quay clip hay chơi game trong nhiều giờ liên tục.

Với công nghệ pin và sạc được kế thừa từ dòng flagship vivo, vivo V60 Lite trở thành lựa chọn lý tưởng cho người thường xuyên di chuyển, yêu thích sự tiện lợi và không muốn bị gián đoạn. Đây chính là mẫu smartphone “siêu phẩm” cho phong cách năng động và giải trí liền mạch, nơi cảm xúc luôn được duy trì trọn vẹn.

V60 Lite được trang bị viên pin BlueVolt dung lượng 6.500 mAh, sạc nhanh 90 W.

Chơi game mượt, sáng tạo thả ga

Sức mạnh bên trong cũng là điều khiến V60 Lite ghi điểm. Máy được trang bị chip Mediatek 7360-Turbo, con chip mới được vivo phối hợp tối ưu riêng cho hiệu năng chơi game và xử lý đồ họa. Nhờ vậy, các tựa game nặng như Liên Quân, PUBG Mobile hay Genshin Impact đều có thể vận hành ổn định ở mức đồ họa cao, hạn chế giật lag và giảm thiểu tình trạng quá nhiệt.

Đặc biệt, chế độ siêu trò chơi trên V60 Lite giúp người chơi toàn tâm tận hưởng trận đấu với nhiều chế độ tùy chỉnh: Chặn thông báo, tối ưu khung hình, điều khiển thông minh cảm ứng. Không chỉ sở hữu tính năng phục vụ game thủ, V60 Lite còn phù hợp người sáng tạo nội dung hay thao tác chỉnh video, quay vlog, chụp ảnh, dựng clip - tất cả đều được xử lý nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức.

Vivo V60 Lite mang đến sự yên tâm dài lâu với bộ nhớ lớn và khả năng vận hành bền bỉ. Dung lượng RAM mở rộng linh hoạt giúp máy xử lý đa nhiệm mượt mà, chuyển đổi giữa các ứng dụng hay game nặng vẫn nhanh như chớp. Bộ nhớ trong lên đến 512 GB rộng rãi cho phép lưu trữ thoải mái phim ảnh, nhạc và video mà không lo đầy.

Sức mạnh bên trong cũng là điều khiến V60 Lite ghi điểm.

Sáng tạo không giới hạn cùng AI

Một trong những yếu tố “đậm chất flagship” của V60 Lite chính là AI 4 mùa, công nghệ thông minh giúp máy tự động nhận diện bối cảnh và điều kiện ánh sáng để điều chỉnh hình ảnh tối ưu theo từng mùa trong năm. Cụm camera chính 50 MP cùng camera selfie 32 MP mang lại hình ảnh rõ nét, màu sắc tự nhiên, cho bạn thỏa sức thể hiện mọi ý tưởng. Đây cũng là minh chứng cho chiến lược dài hơi của vivo: Mang trải nghiệm flagship đến gần hơn với người dùng. Với V60 Lite, bạn không cần thiết bị đắt đỏ để có thể tạo ra thước phim ấn tượng hay khung hình nghệ thuật, tất cả đã sẵn sàng trong chiếc smartphone trên tay.

Vivo V60 Lite không đơn thuần là chiếc smartphone, mà là thiết bị giải trí toàn diện với màn hình chuẩn điện ảnh, pin “trâu”, sạc nhanh, hiệu năng mạnh, AI thông minh và quà tặng cực “cháy”.

Vivo V60 Lite được xem là thiết bị giải trí toàn diện.

Vivo V60 Lite chuẩn bị được mở bán tại Thế Giới Di Động. Nhân dịp này, vivo mang đến chương trình hot sale đặc biệt: Tặng loa karaoke mini kèm micro cho người mua V60 Lite tại các chi nhánh của Thế Giới Di Động trên toàn quốc.