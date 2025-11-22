Điểm nhấn của vivo X300 series tại sự kiện ra mắt ở Việt Nam

Vivo Việt Nam ra mắt vivo X300 series - thiết bị sở hữu bộ đôi camera Zeiss 200 MP, đánh dấu bước nhảy vọt mang tính đột phá trong công nghệ nhiếp ảnh.

Sự kiện ra mắt vivo X300 series tại Việt Nam tạo ấn tượng khi toàn bộ phần livestream, kéo dài hơn 2 tiếng, được ghi hình bằng vivo X300 series. Điều này cho thấy sự tự tin của vivo vào sức mạnh camera cho chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc ổn định và khả năng bắt chuyển động tốt trong điều kiện sân khấu nhiều ánh sáng.

Bước nhảy vọt trong nhiếp ảnh di động

Là mẫu cao cấp nhất, vivo X300 Pro được trang bị camera siêu tele Zeiss APO 200 MP, cảm biến HPB kích thước 1/1.4 inch (khẩu độ f/2.67), lớp phủ Zeiss T* và chống rung quang học CIPA 5.5 - khẳng định sự dẫn đầu của công nghệ nhiếp ảnh di động. Bên cạnh đó, thiết bị sở hữu camera chính LYT-828 50 MP (kích thước 1/1,28 inch) với cảm biến lớn 1/1,28 inch tích hợp công nghệ VCS 3.0 quang phổ theo mắt người, cùng khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 5.5. Nhờ vậy, thiết bị có khả năng chụp ổn định hơn, nhanh và rõ nét hơn, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu suất hình ảnh tổng thể.

Tại sự kiện ra mắt, toàn bộ phần livestream được ghi hình bằng vivo X300 series.

Trong khi đó, vivo X300 được trang bị camera chính Zeiss 200 MP, cảm biến HPB và khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 4.5. Điều này giúp thiết bị đạt đến bước tiến nổi bật về hình ảnh chuyên nghiệp bằng cách ghi lại bức ảnh ổn định và rõ nét. Ngoài ra, camera tele cũng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp khi sử dụng cảm biến LYT-602 với công nghệ VCS - cải thiện 11,9% độ nhạy sáng, đồng thời đạt chứng nhận Zeiss.

Dòng vivo X300 Pro có khả năng chụp ổn định hơn, đem đến hình ảnh nhanh và rõ nét hơn.

Dòng vivo X300 series tiếp tục tạo dấu ấn trong lĩnh vực quay video chuyên nghiệp. Cả 2 model của sản phẩm hỗ trợ video chuyên nghiệp 4K 120 fps hàng đầu trong ngành, trong khi X300 Pro tiến xa hơn khi camera chính và tele đều hỗ trợ video Dolby Vision 4K 120 fps và Log 10-bit 4K 120 fps. Do đó, thiết bị mang lại dải động chất lượng phim điện ảnh và tính linh hoạt hậu kỳ cao hơn.

Vivo X300 series tạo dấu ấn trong lĩnh vực quay video chuyên nghiệp.

Hệ điều hành nổi bật với sự kết hợp giữa tính mượt mà và bền bỉ. Đảo Origin hoàn toàn mới giúp tăng cường tương tác của người dùng bằng cách cung cấp đề xuất thông minh và lời nhắc theo thời gian thực cho hoạt động như cuộc họp, nghe nhạc…

Để nâng cao năng suất làm việc, bộ công vụ vivo office cho phép làm việc liền mạch trên nhiều thiết bị thông qua tính năng như phản chiếu từ điện thoại sang PC, điều khiển từ xa và đồng bộ hóa ghi chú, chuyển dữ liệu với một chạm cho tệp thuộc mọi định dạng giữa vivo X300 và các thiết bị Android khác, đồng thời dễ dàng kết nối trên thiết bị iPhone hay Mac.

Đảo Origin hoàn toàn mới của vivo X300 series giúp tăng cường tương tác của người dùng.

Cùng với OriginOS 6, vivo giới thiệu bộ bảo mật vivo, hợp nhất tất cả tính năng bảo mật và riêng tư vào một hệ thống thống nhất. Vivo X300 series cam kết 5 năm cập nhật OS và 7 năm duy trì bảo mật, đảm bảo thiết bị luôn được cập nhật và đáng tin cậy trong thời gian dài.

Hiệu năng và hiệu suất hàng đầu

Vivo X300 Series được trang bị chip Flagship Dimensity 9500 - do vivo Arm Joint Lab và Mediatek đồng phát triển, được xây dựng trên quy trình N3P của TSMC. Nền tảng này mang đến sức mạnh và hiệu suất năng lượng ấn tượng, khi kết hợp với chip V3. Hệ thống đạt hiệu suất "tích hợp chip kép", cho phép xử lý các tác vụ nhiếp ảnh điện toán tiên tiến và video chân dung điện ảnh 4K 60 fps đầu tiên trong ngành.

Bên cạnh đó, siêu pin BlueVolt độc quyền với công nghệ Anode Silicon thế hệ thứ 4 kết hợp điện phân bán rắn có trên vivo X300 series mang lại dung lượng cao và độ tin cậy mạnh hơn. Dung lượng pin X300 Pro là 6.510 mAh và X300 là 6.040 mAh, được trang bị sạc siêu tốc 90 W và sạc không dây 40 W. Nhờ tối ưu hóa phần mềm và phần cứng, hiệu suất sử dụng thực tế tương đương với các sản phẩm lần lượt có dung lượng 7.500 mAh và 7.000 mAh.

Giá niêm yết cho vivo X300 (12+256 GB) là 23,99 triệu đồng và vivo X300 Pro (16+512 GB) là 34,99 triệu đồng - được bán đặc quyền tại chuỗi Thế Giới Di Động. Đặc biệt từ 19/11 tới 30/11, người dùng mua bộ đôi sản phẩm sẽ nhận ưu đãi lên đến 5 triệu đồng và chính sách đặc quyền. Nhờ vậy, khách hàng có thể sở hữu sản phẩm vivo X300 với mức giá 19,990 triệu đồng và vivo X300 Pro với giá 29,99 triệu đồng.

