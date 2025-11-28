Cơ hội song ca cùng buitruonglinh tại Anh Trai 'Say Hi' 2025 Concert

Bên cạnh cơn sốt "Săn code gần idol", Samsung khiến giới trẻ dậy sóng khi công bố hoạt động đặc biệt tiếp theo: Chương trình "S25 FE Duet - Bật beat cùng idol".

Nếu săn code là tấm vé đưa fan đến gần thần tượng, chương trình song ca cùng buitruonglinh là đặc quyền nâng tầm trải nghiệm đó, biến ước mơ được đứng chung sân khấu với thần tượng thành hiện thực.

Galaxy S25 FE liên tục gắn liền với những chương trình trải nghiệm độc quyền tại Anh trai “say hi”. Sự hào hứng lan tỏa khắp diễn đàn và mạng xã hội, thể hiện rõ khát khao của cộng đồng fan muốn sở hữu hạng vé Superfan danh giá.

Để chiều lòng người hâm mộ và tăng thêm sức nóng cho live concert sắp tới vào tháng 12, Samsung chính thức tung thử thách mới, hứa hẹn một cuộc đua sáng tạo đầy kịch tính, mở ra “đấu trường” để fan chân chính thể hiện cá tính và tình yêu dành cho thần tượng.

S25 FE Duet - đấu trường sáng tạo săn vé Superfan

Chương trình "S25 FE Duet - Bật beat cùng idol" được tổ chức với sự hợp tác của ca sĩ, nhạc sĩ trẻ buitruonglinh. Chương trình mang đến tổng cộng 100 vé Superfan Zone tại những vị trí đẹp nhất trong live concert Anh trai “say hi” tháng 12. Đặc biệt hơn, 10 người may mắn nhất do chính buitruonglinh lựa chọn sẽ có cơ hội tham gia hoạt động song ca trực tiếp cùng anh tại booth trong khuôn khổ concert. Đây là đặc quyền chưa từng có, cho phép fan tương tác gần gũi với thần tượng và thể hiện tài năng của mình.

Chương trình "S25 FE Duet - Bật beat cùng idol" mang đến cơ hội để người hâm mộ song ca cùng buitruonglinh. Ảnh chụp từ ứng dụng.

Thời gian tham gia thử thách kéo dài từ 25/11 đến 16/12. Sau 3 tuần kể từ khi kết thúc thời gian thử thách, danh sách người thắng cuộc sẽ được công bố chính thức.

Thể lệ tham gia cuộc thi được thiết kế đơn giản: Người tham gia chỉ cần thực hiện song ca với video mẫu của buitruonglinh trên kênh TikTok chính thức của Samsung Việt Nam. Sau khi hoàn tất phần thể hiện của mình, bạn cần đăng tải video lên kênh TikTok cá nhân, đính kèm bộ hashtag hợp lệ và theo dõi Facebook fanpage của Samsung Việt Nam để đón chờ thông tin người thắng giải.

Khi kết thúc thử thách, ban tổ chức và chính buitruonglinh sẽ chọn ra 100 người thắng cuộc để nhận vé concert cũng như 10 bạn đặc biệt nhất để tham gia song ca trực tiếp ở concert ngày 27/12 tại Vạn Phúc City. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và tinh thần gắn kết với thương hiệu, những người thắng cuộc cần cung cấp thông tin cá nhân chi tiết và hình ảnh chứng minh đang sử dụng thiết bị Galaxy (như ảnh chụp màn hình cài đặt máy hoặc mã IMEI), cho thấy Galaxy S25 FE chính là cầu nối cho mọi đặc quyền này.

Camera AI biến video duet thành "kiệt tác"

Duet challenge đòi hỏi người tham gia phải có khả năng sáng tạo về hình ảnh, âm thanh và thể hiện cảm xúc cá nhân. Đây chính là lúc Galaxy S25 FE phát huy sức mạnh công nghệ, biến chiếc điện thoại trở thành studio di động cho mọi video dự thi.

Galaxy S25 FE được ví như “concert phone”, giúp người dùng thỏa sức chụp ảnh, quay video các concert.

Được ví như một "concert phone" thực thụ, Galaxy S25 FE sở hữu hệ thống camera giúp bạn trẻ dễ dàng tạo ra những video chất lượng cao. Đặc biệt quan trọng với một cuộc thi thử thách về âm nhạc, tính năng Lọc âm thanh (Audio Eraser) sẽ loại bỏ tạp âm không mong muốn (như tiếng quạt, tiếng xe cộ), chỉ giữ lại giọng hát trong trẻo của bạn, giúp phần trình diễn thêm ấn tượng và thu hút sự chú ý của buitruonglinh cùng ban tổ chức.

Khả năng quay video, sáng tạo nội dung được tối ưu trên Galaxy S25 FE.

Không chỉ âm thanh, khả năng sáng tạo hình ảnh của máy cũng được tối ưu. Sau khi quay, bộ công cụ AI hậu kỳ sẽ giúp bạn tinh chỉnh video một cách chuyên nghiệp. Nếu có ai khác vô tình lọt vào khung hình, tính năng Chỉnh sửa tạo sinh (Generative Edit) có thể dễ dàng xóa bỏ vật thể không mong muốn. Với sự hỗ trợ của Galaxy AI, bạn còn có thể sử dụng Gemini Live để tham khảo ý tưởng, giúp video dự thi thêm độc đáo, đảm bảo “không đụng hàng”.

Ngoài ra, viên pin dung lượng lớn của Galaxy S25 FE đảm bảo cho người tham gia có đủ thời gian để quay, chỉnh sửa và đăng tải video dự thi mà không lo hết pin giữa chừng.

Có thể thấy "S25 FE Duet - Bật beat cùng idol" không chỉ là chương trình săn vé đơn thuần mà mang đến cơ hội để cộng đồng fan thể hiện tài năng, cá tính và sự sáng tạo. Samsung chứng minh không chỉ cung cấp sản phẩm công nghệ cao mà còn là thương hiệu thấu hiểu đam mê và khao khát kết nối với thần tượng của thế hệ trẻ. Từ đó, Galaxy S25 FE trở thành “chìa khóa” mở ra cánh cửa đến hạng vé Superfan và cơ hội song ca cùng thần tượng.