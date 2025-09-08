Galaxy S25 FE - bắt trọn mọi khoảnh khắc đáng giá đúng chuẩn flagship

Chất lượng hình ảnh chuẩn flagship cùng bộ công cụ Galaxy AI giúp rút ngắn thời gian chỉnh sửa để Gen Z “bắn” video thần tốc, chiếm trọn spotlight trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Không cần phải mang theo nhiều máy móc, giờ đây tín đồ âm nhạc có thể thoải mái “đu concert” mà vẫn bắt trọn từng khoảnh khắc đáng giá của thần tượng với Galaxy S25 FE.

Nỗi lòng Gen Z khi “đu concert”

Theo kinh nghiệm của các tín đồ âm nhạc, lựa chọn trang phục thoải mái, gọn nhẹ là bí quyết quan trọng để tận hưởng trọn vẹn các lễ hội và concert lớn. Một chiếc túi nhỏ, đủ đựng vừa điện thoại và chai nước là hành trang hợp lý để hòa mình vào không khí sôi động của các buổi đại tiệc âm nhạc.

Mỗi khi “đu concert”, điện thoại là vật dụng quan trọng để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các tiết mục.

Tuy nhiên, việc chỉ mang theo điện thoại đôi lúc cũng trở thành rào cản, khiến người trẻ khó lòng bắt được những khoảnh khắc đáng giá của thần tượng. Vị trí sân khấu khá xa cùng môi trường ánh sáng phức tạp khiến điện thoại trở nên yếu thế khi so sánh với những thiết bị chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, tiếng reo hò của người hâm mộ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng âm thanh của video.

Trải nghiệm đáng giá cùng Galaxy S25 FE

Để không phải đánh đổi giữa sự gọn nhẹ và khả năng quay chụp ấn tượng khi tham gia các sự kiện âm nhạc, người trẻ có thể lựa chọn những dòng điện thoại sở hữu camera chuẩn concert như Galaxy S25 FE.

Với những rào cản như khoảng cách xa hay thiếu sáng, camera 50 MP cùng công nghệ Provisual Engine trên Galaxy S25 FE sẽ mang đến trải nghiệm quay chụp đêm ấn tượng, giúp người hâm mộ rút ngắn khoảng cách cùng thần tượng. Đằng sau mỗi tấm hình là hàng loạt công nghệ AI cao cấp, góp phần gia tăng độ sắc nét cũng như màu sắc sống động, tái hiện khoảnh khắc đáng giá trong mỗi sự kiện âm nhạc.

Camera 50 MP cùng công nghệ Provisual Engine trên Galaxy S25 FE sẽ mang đến trải nghiệm quay chụp đêm ấn tượng.

Không những vậy, Galaxy S25 FE còn gói trọn cả một studio chỉnh sửa nội dung mạnh mẽ trong bàn tay người dùng. Tính năng Chỉnh sửa tạo sinh cho phép xóa, di chuyển vật thể, lấp đầy khung hình tự nhiên và chính xác hơn với Galaxy AI. Không cần ứng dụng phức tạp từ bên thứ ba, không cần kỹ năng chỉnh sửa phức tạp, bạn chỉ cần chụp ảnh và để Galaxy AI lo việc biến từng khoảnh khắc trở nên lung linh nhất.

Với video, tính năng Xoá âm thanh mới luôn sẵn sàng nhận diện từng tiếng ồn và nâng tầm âm thanh yêu thích của bạn. Công nghệ này hoạt động trên cơ chế tự động nhận diện 6 loại âm thanh khác nhau (giọng nói, gió, âm nhạc, thiên nhiên, đám đông, tiếng ồn), sau đó tách lớp và cho phép tăng giảm âm lượng của từng loại.

Tính năng Chỉnh sửa tạo sinh trên Galaxy S25 FE biến việc chỉnh sửa hình ảnh trở nên đơn giản.

Đu concert từ A đến Z với Galaxy S25 FE

Với các tính năng đáng giá chuẩn flagship, Galaxy S25 FE hoàn thiện trải nghiệm “tất cả trong một”, từ thưởng thức đến ghi lại và chỉnh sửa nội dung liền mạch cho tín đồ âm nhạc.

Bắt đầu từ việc sử dụng Gemini Live trên dòng điện thoại nói trên để nhận thông tin về lịch biểu diễn, kênh bán vé, thậm chí là tư vấn trang phục phù hợp với điều kiện thời tiết cũng như tính chất chương trình. Sau khi đã mua vé và chuẩn bị xong, việc còn lại là lên đồ đến sự kiện cùng Galaxy S25 FE. Vượt qua những rào cản về ánh sáng sân khấu phức tạp, concert camera trên dòng điện thoại mới của Samsung sẽ thay bạn bắt trọn mọi khoảnh khắc trên sân khấu.

Bạn có thể sử dụng tính năng Chỉnh sửa tạo sinh để đưa hình ảnh của mình lên đứng cạnh thần tượng, vẽ thêm phụ kiện cho idol, thậm chí là phác thảo để thay đổi cả background sân khấu… Không có bất cứ rào cản nào, tất cả phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của bạn.

Với Galaxy S25 FE, bạn có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc trên sân khấu.

Trong quá trình quay chụp, việc lọt tạp âm hay hình ảnh người khác vào khung hình là điều khó tránh khỏi. Lúc này, tín đồ âm nhạc chỉ việc sử dụng tính năng Chỉnh sửa tạo sinh và Xóa âm thanh là mọi vấn đề đã được hóa giải. Cuối cùng, đừng quên Quick Share để bạn bè đều nhận được sản phẩm của bạn.

Chỉnh sửa video trở nên dễ dàng trên Galaxy S25 FE.

Với Galaxy S25 FE, mọi khoảnh khắc cùng với âm nhạc đều trở nên đáng giá. Chiếc điện thoại này sẽ giúp tín đồ âm nhạc tận hưởng và lưu giữ trải nghiệm một cách trọn vẹn, dễ dàng và chuyên nghiệp.