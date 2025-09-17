Travel blogger coi Galaxy S25 FE là bạn đồng hành trên mọi hành trình

Với travel blogger Tài Phạm, điện thoại không chỉ là thiết bị ghi hình, mà còn là công cụ hỗ trợ tìm hiểu văn hóa, lưu giữ khoảnh khắc và biên tập nội dung ngay trong hành trình.

Galaxy S25 FE được Tài Phạm lựa chọn vì sự gọn nhẹ, pin bền và loạt tính năng AI phục vụ việc sáng tạo.

Chuẩn bị nhanh hơn trước mỗi chuyến đi

Là người thường xuyên sáng tạo nội dung du lịch, Tài Phạm có thói quen xem nhiều vlog review và tìm hiểu trước các địa điểm sẽ ghé thăm. Trước đây, quá trình này mất nhiều thời gian vì phải ghi chú thủ công hoặc lục lại thông tin từ các video dài hàng tiếng. Giờ đây, với Galaxy S25 FE, anh chỉ cần nói một câu lệnh tiếng Việt, hệ thống sẽ tóm tắt nội dung video và lưu địa điểm vào ghi chú nhờ tính năng “Thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói”.

Tính năng “Khoanh tròn để tìm kiếm” trên Galaxy S25 FE.

Khi tình cờ lướt mạng xã hội và thấy hình ảnh một địa điểm đẹp, anh cũng có thể dùng tính năng “Khoanh tròn để tìm kiếm” nhằm tra cứu thông tin nhanh chóng. Tài cho biết việc lập kế hoạch trước chuyến đi giờ đây trở nên đơn giản và linh hoạt hơn nhiều.

Thiết bị đa năng cho người thích khám phá

Với Tài Phạm, một chiếc điện thoại dành cho du lịch không chỉ cần chụp đẹp, mà còn phải xử lý nhanh, bền bỉ và nhẹ nhàng. Galaxy S25 FE là mẫu máy hiếm hoi đáp ứng được đồng thời nhiều yêu cầu đó trong một thiết bị.

Cụm 3 camera gồm ống kính chính 50 MP, góc siêu rộng, tele 3x hỗ trợ chống rung OIS, kết hợp công nghệ xử lý hình ảnh ProVisual Engine giúp ảnh và video rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Màn hình hỗ trợ Vision Booster giúp Tài dễ dàng căn bố cục khi quay ngoài trời nắng, không còn phải “bấm đại” như trước. Bộ nhớ tối đa 512 GB hỗ trợ anh lưu trữ nhiều video 4K, ảnh RAW mà không phải lo xóa bớt trong chuyến đi.

Cụm 3 camera trên Galaxy S25 FE cho chất lượng ảnh sắc nét.

Trong quá trình ghi hình, Galaxy S25 FE cũng hỗ trợ việc tìm hiểu văn hóa địa phương - một phần quan trọng trong các vlog của Tài. Với Gemini Live, anh chỉ cần đưa camera lên, đặt câu hỏi và nhận lại thông tin ngay tức thì. “Trước đây, có những thứ mình không hiểu, chỉ biết quay rồi để đó. Bây giờ, mình có thể kể lại trọn vẹn hơn, truyền tải thêm nhiều thông tin thú vị cho người xem”, anh nói.

Gemini Live giúp travel blogger tra cứu thông tin qua hình ảnh nhanh chóng.

Một trong những vấn đề phổ biến nhất khi đi du lịch là tìm hàng quán xung quanh điểm tham quan. Với Galaxy S25 FE, nhu cầu này được xử lý nhanh chóng. Thay vì chuyển qua nhiều ứng dụng, Tài chỉ cần một câu lệnh tiếng Việt, tính năng “Thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói” sẽ tìm và gửi địa điểm phù hợp.

Galaxy S25 FE được trang bị viên pin 4.900 mAh - dung lượng cao nhất từng có trên dòng FE - kết hợp sạc nhanh 45 W giúp Tài quay chụp cả ngày mà không lo gián đoạn.

Bên cạnh thời lượng pin, máy còn có độ bền cao với khả năng chống nước, bụi chuẩn IP68, khung Armor Aluminum và mặt kính Gorilla Glass Victus+, phù hợp các điều kiện di chuyển ngoài trời. Dù nâng cấp nhiều về hiệu năng và độ bền, Galaxy S25 FE vẫn giữ thiết kế mỏng 7,4 mm và trọng lượng chỉ 190 g, dễ dàng mang theo trên mọi hành trình.

Hậu kỳ ảnh và video dễ dàng

Sau mỗi chuyến đi, Tài Phạm thường ưu tiên xử lý nội dung càng sớm càng tốt. Trước đây, anh phải chuyển file về máy tính, lọc từng cảnh quay, xóa tạp âm rồi mới bắt đầu dựng. Với Galaxy S25 FE, phần lớn công đoạn này có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại, không cần cài phần mềm phức tạp hay có kỹ năng dựng chuyên sâu.

Tính năng Auto Trim hỗ trợ cắt nhanh những đoạn clip ngắn phù hợp nội dung, giúp tiết kiệm thời gian so với việc chọn thủ công. Với những đoạn video quay tại nơi đông người, Audio Eraser giúp loại bỏ tiếng ồn nền như xe cộ, gió lớn, giữ lại âm thanh chính rõ ràng hơn. Khi cần chỉnh sửa ảnh, Generative Edit cho phép xóa các chi tiết thừa như người đi ngang qua hay vật thể không mong muốn mà không cần dùng phần mềm bên ngoài.

Các công cụ chỉnh sửa tích hợp trong máy giúp Tài Phạm tiết kiệm thời gian khi hậu kỳ.

Với Tài Phạm, Galaxy S25 FE không phải chiếc smartphone đắt đỏ nhất, nhưng là lựa chọn hợp lý và hiệu quả cho công việc sáng tạo nội dung du lịch. Từ lúc lên kế hoạch, khám phá, ghi hình đến khi hậu kỳ, mọi nhu cầu đều được đáp ứng trong một thiết bị nhỏ gọn, dễ dùng và bền bỉ.

Với những người làm nội dung khi di chuyển liên tục như Tài Phạm, sự linh hoạt đôi khi quan trọng hơn cả cấu hình cao hay thông số kỹ thuật.

“Galaxy S25 FE không chỉ là một chiếc điện thoại có cấu hình mạnh, pin bền và thiết kế đẹp. Với Galaxy AI, thiết bị giống như một bạn đồng hành thực thụ trong mỗi chuyến đi, hỗ trợ mình tìm hiểu, ghi lại và kể hành trình một cách trọn vẹn hơn”, Tài Phạm chia sẻ.