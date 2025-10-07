TV Samsung được vinh danh tại Better Choice Awards 3 năm liên tiếp

Chiến thắng của TV Samsung Neo QLED 8K QN950F ở hạng mục “Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện” tại Better Choice Awards 2025 được đánh giá là thuyết phục.

Better Choice Awards (BCA) là giải thưởng quốc gia thường niên do Bộ Tài chính chỉ đạo, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức. Giải thưởng tôn vinh những đổi mới sáng tạo được ứng dụng vào thực tế, mang đến lợi ích thiết thực cho người dùng và tạo ra giá trị khác biệt cho cộng đồng.

Người dùng yêu thích, chuyên gia tín nhiệm

Năm nay, Samsung giành chiến thắng với 6 giải thưởng quan trọng. Trong đó, TV Neo QLED 8K QN950F được vinh danh ở hạng mục “Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện” với 14.700 lượt bình chọn và sự đồng thuận của hội đồng chuyên môn. Đây là năm thứ 3 liên tiếp TV Neo QLED 8K được vinh danh tại Better Choice Awards.

TV Samsung Neo QLED 8K được vinh danh lần thứ 3 liên tiếp tại Better Choice Awards.

Chiến thắng của TV Neo QLED 8K QN950F được đánh giá là thuyết phục và không quá bất ngờ. Đây là dòng TV cao cấp từ thương hiệu TV số 1 thế giới suốt 19 năm liên tiếp, hội tụ công nghệ nghe nhìn tối tân nhất hiện nay. Về hình ảnh, TV Neo QLED 8K QN950F sở hữu công nghệ đèn nền Quantum Mini LED Pro (kích thước bằng 1/50 so với đèn LED thông thường), cho khả năng kiểm soát ánh sáng và độ tương phản tỉ mỉ trên từng phần nhỏ của màn hình. Công nghệ màn hình chống phản sáng Glare Free và tần số quét 240 Hz mang đến trải nghiệm xem mượt mà.

Vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ, mang đến khả năng chủ động nâng cấp chất lượng hình ảnh lên chuẩn 8K, bất kể độ phân giải đầu vào. Đây là ưu điểm được người dùng yêu thích và đánh giá cao.

Một thành viên Hội đồng thẩm định cho biết: “Nếu trước đây thương hiệu Hàn Quốc mở ra kỷ nguyên QLED, thì với Neo QLED 8K QN950F, Samsung tiếp tục định nghĩa lại trải nghiệm giải trí gia đình. Sản phẩm được hội đồng thẩm định đánh giá cao nhờ mang đến chất lượng hình ảnh sống động, âm thanh chuẩn điện ảnh và khả năng tích hợp mượt mà với hệ sinh thái thông minh SmartThings, biến phòng khách thành một trung tâm giải trí và kết nối đa năng”.

Hội đồng thẩm định đánh giá cao công nghệ nghe nhìn vượt trội trên TV Neo QLED 8K QN950F.

Trải nghiệm âm thanh trên TV QN950F cũng vượt trội không kém. Hệ thống loa 6.2.4 CH, công suất 90 W cùng công nghệ Object Tracking Sound Plus mang đến trải nghiệm âm thanh vòm đa chiều, chuyển động theo hình ảnh và bao trùm khắp không gian phòng. TV còn có khả năng chủ động điều chỉnh âm lượng hội thoại theo môi trường và tối ưu hóa âm thanh theo từng thể loại nội dung.

Trải nghiệm đa phương tiện đột phá

Đúng như tên gọi giải thưởng “Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện”, Samsung AI TV Neo QLED 8K QN950F mang đến những cách thức tương tác mới với mọi thiết bị trong căn nhà, không giới hạn trong phạm vi âm thanh hoặc hình ảnh. Bản đồ 3D sinh động trên SmartThings giúp giám sát và điều khiển toàn bộ thiết bị trong nhà, từ điều hòa, máy lọc không khí, rèm cửa cho đến hệ thống chiếu sáng trên màn hình lớn của TV.

Tính năng Home Insights sẽ phân tích nhiệt độ, ánh sáng và mức tiêu thụ điện để đưa ra gợi ý tối ưu, chẳng hạn bật điều hòa khi phòng khách quá nóng. Chế độ AI Energy cũng giúp tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ, giúp người dùng tiết kiệm ngân sách và mang lại nhiều lợi ích tích cực cho môi trường.

TV Neo QLED 8K xứng đáng là biểu tượng mới của giải trí tại gia.

Thông qua đồng hồ Galaxy Watch trên cổ tay, người dùng có thể điều khiển TV Neo QLED 8K QN950F bằng cử chỉ đơn giản như chụm ngón để chọn hoặc lắc cổ tay để tạm dừng và phát nội dung. Người dùng cũng có thể yên tâm khi duyệt web hay mua sắm trực tuyến trên TV nhờ nền tảng bảo mật Samsung Knox được 31 quốc gia trên thế giới công nhận, giúp giám sát hệ điều hành, chặn trang web lừa đảo và bảo vệ thông tin cá nhân.

Điều khiển TV bằng cử chỉ tay cũng là một trải nghiệm đột phá trên TV Neo QLED 8K.

Kho nội dung phong phú trên dòng TV này cũng là điểm mạnh. Samsung AI TV tăng cường hợp tác cùng các đối tác OTT nội địa như FPT Play, VieON, VTVGo, TV360, ClipTV… nhằm mang đến trải nghiệm giải trí cá nhân hóa, thuận tiện và đa nền tảng, đồng thời triển khai nhiều gói ưu đãi giá trị cho người dùng mới.

Với TV Neo QLED 8K, người dùng có thể sáng tạo hình nền độc bản thông qua AI.

Với thư viện nghệ thuật (Art Store) lần đầu tiên xuất hiện trên dòng TV Neo QLED, người dùng có thể tiếp cận hơn 3.500 danh tác hội họa và biến TV thành khung tranh nghệ thuật đặc sắc. Trong trường hợp cần nhiều lựa chọn độc bản hơn, tính năng Thiết kế hình nền TV bằng AI là lựa chọn hợp lý.

Được ví như thiết bị dẫn dắt xu hướng giải trí và kết nối đa phương tiện của tương lai, TV Neo QLED 8K QN950F gặt hái nhiều thành công lớn xuyên suốt năm 2025. Giải thưởng tại lễ trao giải Better Choice Awards lần nữa khẳng định sự vượt trội cũng như vị thế của Samsung trên thị trường TV toàn cầu.