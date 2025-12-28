Trăm triệu người dùng iPhone bị ảnh hưởng từ một quyết định của Apple

Apple buộc người dùng iPhone đủ điều kiện phải nâng cấp lên iOS 26 mới có thể nhận được các bản vá bảo mật mới nhất.

Tất cả người dùng iPhone sẽ phải nâng cấp lên iOS 26 để nhận bản vá bảo mật mới nhất. Ảnh: 9to5Mac.

Apple dường như đang thúc ép tất cả người dùng iPhone nâng cấp lên iOS 26 ngay lập tức, thay vì duy trì các bản cập nhật bảo mật cho các hệ điều hành cũ.

Cụ thể, Táo khuyết thông báo các bản vá bảo mật mới nhất hiện không còn được phát hành rộng rãi cho toàn bộ thiết bị như trước. Thay vào đó, phạm vi hỗ trợ đã bị thu hẹp lại. Những bản cập nhật quan trọng hiện chỉ được cung cấp cho iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR.

Theo Forbes, lý do đằng sau sự quyết liệt này của Apple là rất nghiêm trọng. Hãng đã xác nhận iPhone đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phần mềm theo dõi đánh thuê (mercenary spyware).

Các lỗ hổng này đang bị khai thác rất tích cực, nhắm vào những người dùng cụ thể nhưng có khả năng lây lan rộng hơn theo thời gian.

Mức độ nghiêm trọng của các lỗi này đã khiến Chính phủ Mỹ phải đưa ra cảnh báo cập nhật chính thức. Theo Zimperium, hơn 50% thiết bị di động đang chạy các phiên bản hệ điều hành cũ, biến đây trở thành "mồi ngon" cho các hacker.

Dù rủi ro là rất lớn, nhưng dữ liệu từ các chuyên gia phân tích cho thấy vẫn có ít nhất 50% người dùng iPhone hiện chưa thực hiện nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất.

Trước đây, iOS 18.7.3 từng được xem là lựa chọn phù hợp cho những người dùng không muốn nâng cấp lên iOS 26.

Ngoài vá lỗ hổng bảo mật, iOS 26 còn bổ sung thêm nhiều lớp bảo vệ mới. Hệ điều hành này tăng cường khả năng chống theo dõi và nhận dạng dấu vân tay của Google ngay trong trình duyệt Safari. Theo 9to5Mac, iOS 26.3 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 1/2026.