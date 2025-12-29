Đây là cách dùng Gemini 3 hiệu quả

Google khuyên người dùng đặt lệnh rõ ràng, đơn giản, gắn với tài liệu ngữ cảnh để tối ưu câu trả lời của Gemini 3.

Màn hình lựa chọn Gemini 3 Pro trong ứng dụng Gemini. Ảnh: Android Authority

Gemini 3 là mô hình AI tạo sinh mới nhất của Google. Hãng nhấn mạnh các cải tiến xoay quanh khả năng lập luận, giải quyết vấn đề phức tạp và xử lý đa phương thức.

Để tối ưu kết quả, Google phát hành tài liệu hướng dẫn, đề cập một số quy tắc đơn giản khi nhập lệnh cho Gemini 3. Dựa trên hướng dẫn từ Google, đây là những lưu ý để mô hình cho kết quả tốt nhất có thể.

Câu lệnh rõ ràng, đơn giản

Nhiều người cho rằng cách tận dụng tối đa AI, không chỉ chatbot mà còn với AI tạo ảnh hay video, là sử dụng câu lệnh chi tiết nhất có thể. Do đó, một số hướng dẫn yêu cầu tạo câu lệnh dài, đầy đủ hướng dẫn để chatbot đi đúng hướng.

Hiện nay, yếu tố trên không còn quá quan trọng khi nhiều mô hình AI hoạt động kiểu khác. Theo Tom’s Guide, các chatbot có xu hướng trò chuyện theo cách tự nhiên, đồng hành cùng người dùng với vai trò trợ lý chứ không phải nhân viên thông thường.

Với những thay đổi trong cách hoạt động của mô hình, Google khuyên người dùng đặt câu lệnh chính xác, đúng trọng tâm và ngắn gọn cho Gemini 3.

Giao diện ứng dụng Gemini. Ảnh: New York Times.

“Nhập câu lệnh một cách ngắn gọn. Gemini 3 phản hồi tốt nhất khi nhận được chỉ dẫn trực tiếp và rõ ràng. Công cụ này có thể phân tích quá mức các kỹ thuật tạo câu lệnh dài dòng hoặc quá phức tạp, được dùng cho các mô hình cũ”, hướng dẫn từ Google nêu rõ.

Người dùng vẫn cần cung cấp thêm chi tiết với tác vụ phức tạp hơn. Trong một số trường hợp, có thể nêu rõ việc cần/không cần làm, định dạng phản hồi mong muốn và cấu trúc cần nhất quán. Tuy nhiên với hầu hết công việc, sự đơn giản và rõ ràng là 2 yếu tố quan trọng.

Chọn tính cách cho AI

Trong các bản cập nhật gần đây, ChatGPT trở nên thân thiện hơn, tương tác theo hướng bạn bè, cố vấn hoặc trợ lý cá nhân. Điều tương tự cũng được áp dụng trên các bản cập nhật mới của Grok hay Claude từ Anthropic.

Google dường như chọn hướng tiếp cận khác với Gemini 3 khi nêu rõ theo mặc định, chatbot này “ít chi tiết hơn và ưu tiên cung cấp câu trả lời trực tiếp, hiệu quả”.

Điều này đồng nghĩa người dùng cần chọn tính cách cụ thể nếu muốn Gemini phản hồi theo phong cách phóng khoáng hay thân thiện hơn.

Người dùng cần đặt rõ phong cách trò chuyện cho Gemini 3 nếu không muốn theo hướng mặc định.

Ví dụ, nếu muốn nội dung trả lời từ chatbot theo kiểu thân thiện như bạn bè, người dùng cần nhập rõ yêu cầu: “Giải thích điều này với vai trò là một trợ lý thân thiện và hay trò chuyện”.

Tuy các AI đang được điều chỉnh theo hướng thân thiện hơn, điều này thực sự không cần thiết với nhiều người. Nếu chỉ cần câu trả lời nhanh chóng và trực diện, người dùng không cần can thiệp với Gemini 3.

Giải thích ngữ cảnh

Thời gian gần đây, những AI ngày càng tốt hơn trong việc xử lý lượng lớn thông tin. Qua các bản cập nhật, chatbot có thể phân tích và tương tác tài liệu, đoạn mã, video dài.

Tuy Gemini 3 có thể phân tích nội dung dài, Google khuyên người dùng đặt ra hướng đi nhất định để chatbot hoạt động hiệu quả.

Người dùng nên gắn yêu cầu cho chatbot với dữ liệu được cung cấp, đặc biệt với tài liệu dài.

Google cho rằng khi làm việc với các bộ dữ liệu lớn (toàn bộ cuốn sách, mã nguồn hoặc video dài), người dùng nên kèm hướng dẫn hoặc câu hỏi cụ thể vào cuối câu lệnh, ngay sau dữ liệu được cung cấp.

“Cố định lập luận của mô hình vào dữ liệu được cung cấp bằng cách bắt đầu câu hỏi bằng một cụm từ như ‘Dựa trên thông tin ở trên...’”, tài liệu của Google giải thích.

Đây thực chất không phải lời khuyên mới, bởi các AI thường hoạt động tốt nhất khi có sự tách biệt giữa câu lệnh và ngữ cảnh. Do đó, người dùng cần ràng buộc chatbot tập trung vào dữ liệu có sẵn ngay từ đầu, sau đó mới đến các bước tiếp theo.

Một cách khác là gửi toàn bộ văn bản cần xử lý khi mở đầu cuộc trò chuyện. Sau khi Gemini phân tích và thông báo đã hiểu nội dung văn bản, người dùng có thể tiếp tục những yêu cầu khác.