Liên Quân Mobile xin lỗi

Garena Liên Quân Mobile Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức nhằm giải trình và xin lỗi người chơi về sai sót trong khâu vận hành sự kiện Tết, đồng thời khẳng định sự tôn trọng đối với bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đây không phải lần đầu Liên Quân Mobile nhận phải sự phản ứng dữ dội của người chơi. Ảnh: Garena.

Mới đây, cộng đồng người chơi Liên Quân Mobile tại Việt Nam đã có những phản ứng gay gắt khi phát hiện cụm ký tự gây tranh cãi xuất hiện trong đường link của sự kiện "Chung sức Mở Vận". Trước áp lực từ dư luận và đề nghị từ đông đảo người chơi, đội ngũ vận hành đã nhanh chóng lên tiếng để làm rõ sự việc.

Theo thông báo từ Garena, việc để lọt cụm ký tự vào hệ thống đường link là một sơ suất nghiêm trọng của đội ngũ kỹ thuật và vận hành. Phía Garena khẳng định, thông điệp xuyên suốt và duy nhất mà họ muốn truyền tải trong dịp lễ này là "Tết Liên Quân" - một tên gọi gần gũi và dành riêng cho người chơi tại thị trường Việt Nam.

Liên Quân Mobile đã phải đăng đàn xin lỗi về sự cố ở trên cả trang chủ và fanpage chính thức. Ảnh: Garena.

Ngay sau khi nhận được phản hồi từ cộng đồng, phía Garena cho biết đã lập tức ghi nhận, rà soát và tiến hành các biện pháp xử lý kỹ thuật để khắc phục lỗi hiển thị. Nhà phát hành cũng nhấn mạnh rằng trải nghiệm và cảm xúc của người chơi luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là trong những dịp lễ hội mang tính dân tộc như Tết Nguyên Đán.

Trong thông cáo gửi đến người chơi, Hội đồng Liên Quân bày tỏ sự hối tiếc: "Một lần nữa, tại fanpage Garena Liên Quân Mobile, chúng tôi thật lòng xin lỗi vì sự cố này". Lời xin lỗi này không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà còn được đăng tải tại trang chủ của trò chơi để đảm bảo mọi game thủ đều có thể tiếp cận thông tin chính thức.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Liên Quân Mobile vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội khi khai thác các chất liệu văn hóa Việt. Hồi tháng 12/2025, trang phục "Yue - Nàng Tiên Gạo" từng bị cộng đồng chỉ trích gay gắt vì thiết kế hời hợt, thiếu nghiên cứu bài bản.

Yue - Nàng Tiên Gạo bị chỉ trích vì thiết kế lai căng, thiếu nghiên cứu. Ảnh: Garena.

Được quảng bá rầm rộ là sản phẩm tôn vinh văn hóa lúa nước, nhưng thực tế bộ trang phục này lại thiếu vắng hoàn toàn những yếu tố nhận diện đặc trưng của Việt Nam. Trước áp lực từ dư luận, phía Garena đã phải chính thức xin lỗi, thừa nhận sai sót và buộc phải xóa vĩnh viễn trang phục này khỏi hệ thống.