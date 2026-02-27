Samsung ra mắt Galaxy S26, thiết lập chuẩn mực mới cho điện thoại AI

Thế hệ Galaxy S26 mới nhất đã chính thức ra mắt và sẵn sàng cho đặt trước tại hệ thống cửa hàng XTmobile.

Rạng sáng 26/2 (giờ Việt Nam), tại sự kiện Galaxy Unpacked, Samsung đã chính thức giới thiệu thế hệ flagship mới nhất gồm Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra. Dòng sản phẩm năm nay được định vị là bước tiến lớn về AI trên thiết bị di động, đồng thời tiếp tục hoàn thiện những yếu tố cốt lõi như hiệu năng, màn hình và camera.

Trọng tâm của Galaxy S26 Series nằm ở nền tảng Galaxy AI được tinh chỉnh dễ dùng hơn. Giờ đây người dùng có thể chỉnh sửa ảnh bằng văn bản, máy tự ghép đối tượng, thay hậu cảnh, tạo bóng đổ và ánh sáng tự nhiên ngay trên thiết bị. Circle to Search hỗ trợ khoanh nhiều đối tượng cùng lúc để tìm kiếm chi tiết.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Galaxy S26 tiếp tục theo đuổi thiết kế nhỏ gọn nhưng nâng cấp nhẹ về không gian hiển thị. Máy sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,3 inch và tần số quét thích ứng 1-120 Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà trong mọi thao tác từ lướt web đến chơi game.

Bên trong, máy được trang bị chip Exynos 2600, kết hợp RAM 12 GB và bộ nhớ trong từ 256 GB. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm cường độ cao cũng như các tác vụ AI xử lý trực tiếp trên thiết bị. Cụm camera sau gồm cảm biến chính 50 MP, góc siêu rộng 12 MP và tele 10 MP (3x), cho khả năng chụp ảnh linh hoạt trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Với người dùng yêu thích màn hình lớn, Galaxy S26 Plus mang đến không gian hiển thị 6,7 inch rộng rãi và tần số quét 120 Hz. Máy có cấu hình tương tự Samsung S26 nhưng sở hữu viên pin 4.900 mAh, mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ hơn, phù hợp cho nhu cầu giải trí và làm việc kéo dài.

Ở vị trí cao nhất trong dòng sản phẩm, Samsung Galaxy S26 Ultra tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu với Snapdragon 8 Elite Gen 5. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch độ phân giải Quad-HD+, hỗ trợ công nghệ LTPO giúp tối ưu điện năng tiêu thụ. Điểm đáng chú ý là tính năng Privacy Display cho phép thu hẹp góc nhìn khi sử dụng ở nơi công cộng, hạn chế tình trạng lộ nội dung cá nhân.

Tại Việt Nam, Galaxy S26 Series đã chính thức mở đặt trước ngay sau khi ra mắt toàn cầu. Bên cạnh cấu hình nâng cấp mạnh mẽ, chương trình ưu đãi trong giai đoạn pre-order cũng trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm.

Khi đặt trước Samsung S26 tại hệ thống cửa hàng XTmobile, 26 khách hàng đầu tiên có cơ hội nhận ngay bộ phụ kiện cao cấp, bao gồm pin sạc dự phòng, củ sạc chính hãng, tai nghe, combo dán bảo vệ và gói bảo hành mở rộng XTcarePlus.

Ngoài ra, chương trình còn áp dụng voucher giảm giá trực tiếp lên đến 12 triệu đồng khi thu cũ - lên đời và hỗ trợ trả góp 0% với kỳ hạn 18 tháng.

Số lượng ưu đãi có hạn trong thời gian từ 26/2 đến hết 5/3, vì vậy bạn nên đăng ký đặt trước sớm tại XTmobile để đảm bảo nhận đủ quyền lợi và sở hữu Galaxy S26 Series ngay trong những ngày đầu tiên lên kệ.