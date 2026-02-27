Đằng sau tính năng lạ nhất trên Galaxy S26 Ultra

Màn hình chống nhìn trộm là một trong những tính năng gây chú ý trên Galaxy S26 Ultra, loại bỏ nhu cầu dùng miếng dán bảo vệ chuyên dụng.

Màn hình trên Galaxy S26 Ultra khi kích hoạt Privacy Display. Ảnh: Xuân Sang.

Privacy Display là một trong những tính năng nổi bật trên Samsung Galaxy S26 Ultra. Lần đầu xuất hiện trên thiết bị di động, công nghệ này thay thế vai trò của miếng dán chống nhìn trộm, giúp màn hình tối dần khi nhìn nghiêng.

Màn hình smartphone có thể chứa thông tin nhạy cảm như số dư tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay dữ liệu công việc. Samsung cho biết tính năng mới giúp đảm bảo quyền riêng tư, đặc biệt khi sử dụng điện thoại nơi công cộng và muốn hạn chế ánh nhìn tò mò.

Kết hợp phần cứng và phần mềm

Ý tưởng màn hình riêng tư trên điện thoại thực tế không mới. Smartphone BlackBerry từng trang bị ứng dụng Privacy Shade, cho phép làm mờ một số khu vực màn hình để che thông tin riêng tư.

Một số smartphone cũng có góc nhìn màn hình hẹp, song đây không hẳn là chủ đích từ đầu. Trong khi đó, Samsung chọn kết hợp giữa phần cứng và phần mềm để tăng tính tiện lợi, chủ động bảo vệ quyền riêng tư khi dùng điện thoại.

Ở chế độ thông thường, màn hình của S26 Ultra vẫn hiển thị rõ từ mọi góc nhìn. Tuy nhiên khi bật Privacy Display và nghiêng điện thoại, màn hình lập tức tối đi, thậm chí tạo cảm giác tắt hoàn toàn khi nghiêng nhiều hơn.

Góc nhìn màn hình trên S26 Ultra được hạn chế mạnh khi bật Privacy Display. Ảnh: Quang Thông.

Đây không phải chỉ là tính năng phần mềm, mà còn đến từ cấu trúc tấm nền OLED. Theo Samsung, màn hình trên S26 Ultra được tạo từ 2 nhóm điểm ảnh riêng biệt, gồm điểm ảnh góc rộng (có thể phát sáng 2 bên) và góc hẹp (phát sáng về hướng chính diện).

Bình thường, 2 nhóm điểm ảnh phát sáng đồng thời, giúp màn hình nhìn rõ từ mọi hướng. Khi bật Privacy Display, các điểm ảnh góc hẹp đóng vai trò nguồn sáng chính, trong khi điểm ảnh góc rộng chỉ hoạt động ở mức tối thiểu.

Điều này hạn chế lượng ánh sáng phát ra 2 phía. Màn hình vẫn hiển thị rõ trong góc 30 độ, nhưng sẽ tối dần khi góc nhìn nằm ngoài vùng này.

Samsung kết hợp nhiều công nghệ khác nhau để hoàn thiện Privacy Display. Cụ thể, màn hình trên S26 Ultra sử dụng cấu trúc LEAD 2.0. Trong đó, LEAD liên quan đến tấm nền OLED không phân cực, độ sáng cao và tiêu thụ ít năng lượng.

Trên LEAD 2.0, công ty bổ sung cấu trúc Black Matrix, tách các điểm ảnh phụ màu đỏ, xanh lá và xanh dương. Thay vì dùng một lớp điểm ảnh, Samsung phát triển cấu trúc chặn ánh sáng nhiều lớp để kiểm soát lượng sáng phát bởi từng điểm ảnh, vốn chỉ rộng vài micromet.

So sánh góc nhìn màn hình của S26 Ultra khi kích hoạt Privacy Display. Ảnh: WSJ.

Công nghệ bảo mật dùng cho màn hình S26 Ultra mang tên Flex Magic Pixel (FMP). Theo công bố từ Samsung Display, công nghệ này được chứng nhận bởi tổ chức kiểm định độc lập UL Solutions.

Dựa trên thử nghiệm, màn hình trên S26 Ultra chỉ giữ lại 3,5% độ sáng khi nhìn từ góc nghiêng 45 độ, giảm thêm còn 0,9% (hoặc ít hơn) khi nhìn từ góc 60 độ. Theo Android Authority, con số trên thấp hơn nhiều so với các loại màn hình thông thường, vốn duy trì khoảng 40% độ sáng khi nhìn nghiêng.

Trải nghiệm thực tế cho thấy Privacy Display hoạt động khá mượt. So với miếng dán thường chỉ bảo vệ 2 phía, giải pháp từ Samsung có thể hạn chế góc nhìn từ cả 4 phía, không gây khó chịu hay giảm chất lượng hiển thị.

Cần thêm nhiều thử nghiệm

Người dùng có thể kích hoạt Privacy Display trên S26 Ultra trong phần cài đặt, menu nhanh (Quick Settings), nhấn 2 lần vào phím ảo cạnh màn hình, hoặc bật tự động theo điều kiện.

Trong phần cài đặt, Privacy Display hỗ trợ kích hoạt tự động khi truy cập ứng dụng nhất định, chẳng hạn như Facebook, app ngân hàng, app hẹn hò hay bộ sưu tập ảnh. Khi thoát hoặc chuyển sang ứng dụng khác, chế độ sẽ tự tắt.

Thiết bị còn hỗ trợ chống nhìn trộm khi nhập mật khẩu, mở khóa màn hình hay có thông báo. Do các điểm ảnh hoạt động độc lập, Privacy Display có thể che khuất riêng phần thông báo, những khu vực khác vẫn hiển thị rõ.

Người dùng có thể tăng độ tối cho màn hình với tùy chọn bảo vệ tối đa. Tuy nhiên, Samsung lưu ý tùy chọn này có thể ảnh hưởng tầm nhìn kể cả khi nhìn trực diện.

Giao diện cài đặt tính năng Privacy Display. Ảnh: Phương Lâm.

Theo Samsung, các tinh chỉnh phần mềm mang đến sự linh hoạt trong việc giới hạn những gì người khác có thể nhìn thấy, dựa trên mức độ bảo vệ quyền riêng tư mong muốn.

Trả lời WSJ, Giám đốc Sản phẩm Charles Uptegrove của Samsung cho biết công nghệ này được phát triển trong 5 năm. Về lý thuyết, tính năng mới có thể giúp kéo dài thời lượng pin bởi các điểm ảnh phát sáng rộng bị giảm bớt. Dù vậy, cần thêm thử nghiệm thực tế để đánh giá điều này.

Privacy Display hiện chỉ có mặt trên Galaxy S26 Ultra, model cao cấp nhất với giá khởi điểm 1.300 USD . Do yêu cầu phần cứng đặc biệt, Samsung không thể bổ sung tính năng cho các model cũ thông qua cập nhật phần mềm.

Nhiều smartphone hiện nay, trong đó có iPhone, chủ yếu sử dụng màn hình do Samsung cung cấp. Dù vậy, Uptegrove chưa thể bình luận về khả năng cung cấp công nghệ mới cho khách hàng.

Các hãng đối thủ tất nhiên không đứng ngoài cuộc. Trên Weibo, tài khoản của chuyên gia rò rỉ (leaker) Digital Chat Station cho biết nhiều hãng smartphone Trung Quốc đang thử nghiệm công nghệ tương tự, có thể ra mắt sớm nhất vào tháng 9.

Trang tin Android Authority dẫn lời đại diện Samsung về việc tiếp nhận phản hồi từ người dùng. Nếu tích cực, công ty sẽ xem xét mở rộng Privacy Display cho những thiết bị khác trong tương lai, dù không nêu rõ model cụ thể.

Trải nghiệm Galaxy S26 Ultra: Thiết bị AI nghe gọi được từ Samsung Samsung dần biến thiết bị của mình thành sản phẩm chuyên biệt cho AI với các chức năng phần mềm được nâng cấp hàng năm thay vì những thay đổi thiết kế.