Lý do game thủ giúp hotgirl eSports Thái Lan gian lận tại SEA Games

Game thủ Cheerio thừa nhận chơi thay TokyoGurl tại SEA Games 33 vì từng được cô giúp đỡ tài chính khi khó khăn.

TokyoGurl cấu kết với Kong để gian lận ngay tại SEA Games 33. Ảnh: Thaiger.

Cảnh sát Trung ương Thái Lan (CIB) vừa công bố kết quả điều tra vụ "Ghost Buster" - chiến dịch truy quét gian lận tại bộ môn eSports ở SEA Games 2025. Hai đối tượng bị buộc tội là nữ game thủ Naphat Warasin (TokyoGurl) và Cheerio (biệt danh Kong).

Họ bị cáo buộc vi phạm Luật tội phạm máy tính năm 2007. Tội danh cụ thể là truy cập trái phép hệ thống máy tính có biện pháp bảo mật và tiết lộ thông tin gây thiệt hại cho người khác.

Kong đã thừa nhận hành vi gian lận. "Từ vòng loại, tôi đã chơi cho chị ấy", Kong khai báo. Hai người sử dụng ứng dụng Discord để chia sẻ màn hình. Kong điều khiển nhân vật, TokyoGurl chỉ ngồi trước điện thoại và diễn.

Kong đã đăng nhập tài khoản thi đấu từ ngày 14/12, trước ngày thi đấu chính thức. Kong giải thích hành động này nhằm tránh ban tổ chức đổi mật khẩu. Đến ngày 15/12, khi thi đấu với Việt Nam, Kong tiếp tục đăng nhập và chia sẻ màn hình.

"Lúc đó máy có vấn đề. Ban tổ chức vào kiểm tra và phát hiện có người đăng nhập từ xa. Họ liền đổi mật khẩu ngay", Kong kể lại.

Tokyogurl bị bắt vào sáng 13/2. Ảnh: Thairath.

Kong cho biết lý do Kong giúp TokyoGurl gian lận là vì mối quan hệ riêng tư. "Tôi sống với chị ấy từ lâu. Sau đó phải chuyển đi ở riêng. Tôi nhận làm việc cày rank trong game. Chị ấy là chủ fanpage, cho tôi việc làm", Kong cho biết.

Khi Kong gặp khó khăn tài chính, Naphat Warasin đã giúp đỡ. "Chị ấy đưa tôi đi mua đồ vào phòng trọ mới. Khi tôi không có tiền phòng, chị ấy giúp tiền ăn. Khi tiền tiết kiệm hết, chị ấy giúp tôi làm TikTok. Tôi chơi game cho chị ấy từ đó", Kong chia sẻ.

Cuối cùng, Kong xin lỗi công khai. "Tôi xin lỗi Hiệp hội eSports Thái Lan, ban tổ chức và xã hội. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ không tái phạm", anh nói.

Việc gian lận tại giải đấu cấp khu vực gây chấn động làng eSports Đông Nam Á, đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong các giải đấu điện tử quốc tế.

CIB nhấn mạnh rằng việc truy cập trái phép vào hệ thống máy chủ thi đấu không chỉ vi phạm điều lệ thể thao mà còn là hành vi phạm tội hình sự, có thể đối mặt án tù, tiền phạt và án tích lâu dài. Cơ quan này cũng gửi thông điệp cứng rắn tới các đại diện đội tuyển quốc gia: không được đánh đổi danh tiếng đất nước vì lợi ích cá nhân.