Phòng bình luận của BLV 'Xôi Lạc TV'

Hệ thống Xôi Lạc TV được hỗ trợ kỹ thuật bởi nhiều giải pháp hiện đại, qua mặt các lớp bảo vệ của đơn vị sở hữu bản quyền và cơ quan chức năng.

Phòng bình luận của BLV Người Thỏ thuộc Xôi Lạc TV. Ảnh: Cục A05.

Sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05, Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án liên quan hệ thống Xôi Lạc TV.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án để điều tra 4 tội danh: Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 30 bị can. Theo các hình ảnh tại hiện trường vụ án do A05 cung cấp, các bình luận viên được làm việc tại các buồng kín, được trang bị đầy đủ máy móc và được bọc cách âm chuyên biệt.

Mỗi phòng được trang bị máy tính, kèm phần mềm để phát sóng lên hệ thống web lậu Xôi Lạc TV. Các đối tượng sử dụng OBS, công cụ stream miễn phí phổ biến để ghi màn hình, trộn nguồn và xuất lên mạng lưới online.

Hội nhóm Facebook của Xôi Lạc TV, có gần 400.000 thành viên.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống Xôi Lạc TV đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Nguồn phát sóng các trận đấu quốc tế thường được chia sẻ trên Internet dưới định dạng đường dẫn IPTV. Thông qua các phần mềm như VLC, người dùng có thể vượt rào theo dõi. Để phát sóng, người vận hành chỉ cần quay màn hình và chiếu lại kèm với âm thanh bình luận. Phương pháp này giúp lấy nguồn phát các trận đấu mà không cần sử dụng trực tiếp từ website, ứng dụng của nhà đài vốn được bảo vệ bằng các giải pháp DRM, chặn chụp, quay màn hình.

Hệ thống Xôi Lạc TV phát triển trong khoảng 10 năm, mở rộng hệ sinh thái ra nhiều trang vệ tinh nhằm hạn chế tác động khi bị cơ quan chức năng, nhà mạng trong nước chặn tên miền. Chúng còn mở rộng trên mạng xã hội với các tài khoản Facebook hàng chục nghìn người theo dõi và hội nhóm đến hàng trăm nghìn thành viên. Đây là nơi đường dẫn được cập nhật mỗi khi URL cũ không thể truy cập.

Ngoài ra, mạng lưới này còn tận dụng nền tảng rút ngắn link Bit.ly để vượt rào. Dựa vào việc công cụ nói trên được sử dụng rộng rãi, khó ngăn chặn, đội ngũ đứng sau quảng cáo đường dẫn phụ dễ nhớ, nằm trên lớp tên miền thay đổi thường xuyên. Bằng những phương pháp này, Xôi Lạc TV vẫn liên tục hoạt động trong nhiều năm bất chấp phải thay đổi đường dẫn thường xuyên.