Quy mô khổng lồ của 'Xôi Lạc TV' trước khi bị triệt phá

Sau phimmoi.net, hệ thống Xôi Lạc TV cũng có quy mô lớn, không ngừng bành trướng suốt thời gian hoạt động. Những kẻ đứng sau phát triển ra nhiều hoạt động bên lề.

Hệ thống Xôi Lạc TV cùng nhiều website cá độ được quảng cáo.

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 người về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Từ đầu tháng 2, toàn bộ hệ thống này đã bị đóng băng, nội dung mới không còn cung cấp. Không chỉ Xôi Lạc TV, hệ sinh thái 90 phút còn có nhiều chân rết, vận hành nội dung vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật.

Gần 10 năm hoạt động của Xôi Lạc TV

Web bóng đá lậu Xôi Lạc TV bắt đầu nổi lên từ giai đoạn 2017-2018. Trong nhiều buổi phát sóng, các đối tượng cho biết việc truyền phát nội dung thể thao vi phạm bản quyền xuất phát từ trước đó trên các mạng xã hội, ứng dụng livestream khi các nền tảng này chưa siết chặt kiểm soát.

Sau Xôi Lạc TV, hệ thống web lậu này còn mở rộng ra nhiều trang khác như VeboTV, ThapCamTV, BanhKhucTV, CakeoTV. Một số trang chuyên mảng nội dung riêng. Ví dụ, web ThapcamTV chiếu các môn ngoài bóng đá như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, đua xe, eSports. Trang CakeoTV tập trung vào việc bình luận viên “phím kèo”, dẫn dắt người xem tham gia hoạt động cá độ phi pháp.

Nhiều website trong cùng hệ thống Xôi Lạc TV đã bị dừng hoạt động.

Trong khi các nền tảng chính thống phải chật vật thương thảo để mua bản quyền các giải đấu lớn, web lậu như Xôi Lạc TV cung cấp toàn bộ trận đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu, Euro, World Cup và loạt môn khác.

Lượng bình luận viên ban đầu chỉ có vài người, chủ yếu tập trung vào những trận cầu quan trọng. Càng về sau, số lượng tăng lên hàng chục người, hoạt động ẩn danh dưới tên gọi các siêu anh hùng, đồ ăn.

Điểm chung của những trang trong hệ thống là đều treo banner của hàng loạt website cá độ phi pháp. Nội dung bình luận viên nhắc đến trong trận cũng liên quan đến loại hình cờ bạc này. Đồng thời mỗi trận đấu luôn có 2-4 lần quảng cáo cho website vi phạm pháp luật.

Nhóm Facebook hàng trăm nghìn thành viên được vận hành bởi đội ngũ Xôi Lạc TV.

Lợi dụng lượng quan tâm trên trang chiếu nội dung lậu, các cá nhân đứng sau nền tảng này còn lôi kéo khán giả theo dõi các trang Facebook, TikTok bình luận viên. Những cộng đồng người hâm mộ câu lạc bộ nổi tiếng như MU, Chelsea cũng được đội ngũ phía sau Xôi Lạc TV lập nên, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia.

Những năm gần đây, nhóm vận hành còn mở rộng sang các dạng nội dung phi pháp khác như truyện lậu, phim khiêu dâm. Các bình luận viên ẩn danh Người Dơi, Người Thỏ còn quảng cáo cho quán cà phê, shop quần áo thể thao giữa trận đấu.

Tội phạm có tổ chức

Trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi lạc TV", 2 bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D. (SN 1979) và N.C.Đ. (SN 1993) cùng tại Hà Nội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan chức năng truy bắt nhóm tội phạm Xôi Lạc TV.

Đến nay, kết quả điều tra bước đầu thu được: Đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an cho biết cùng với việc khởi tố hơn 30 bị can liên quan vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi Lạc TV", CQĐT đã truy vết, kê biên khối tài sản khoảng 300 tỷ đồng liên quan đường dây này.

Thông tin về quá trình điều tra, đại diện A05 cho biết hệ thống “Xôi Lạc TV” hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí máy chủ, địa điểm vận hành nhằm che giấu dấu vết và gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy vết.