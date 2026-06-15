Thứ từng tước bàn thắng của Ronaldo lại 'lên tiếng'

Chip trong quả bóng được áp dụng tại World Cup 2026 đã giúp trọng tài thay đổi quyết định ban đầu và xác nhận bàn thắng hợp lệ của Thụy Điển trước Tunisia.

Svanberg (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn cho Thụy Điển. Ảnh: Reuters.

Sáng 15/6, Mattias Svanberg chỉ mất 18 giây sau khi vào sân để lập cột mốc lịch sử World Cup và góp công vào chiến thắng đậm 5-1 của Thụy Điển trước Tunisia.

Ban đầu, niềm vui của anh nhanh chóng bị gián đoạn khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Sau đó, tổ VAR vào cuộc và phát hiện một chi tiết quan trọng là tiền đạo Isak có pha chạm bóng rất nhẹ trước khi bóng đến vị trí của Svanberg.

Theo The Athletic, công cụ “máy đo tốc độ” Snickometer, kết hợp cùng một microchip cảm biến chuyển động được gắn trong quả bóng thi đấu tại World Cup 2026, đã đưa bằng chứng biểu đồ âm thanh cho thấy đã có dao động khi đi sượt qua Isak.

Chính pha xử lý này khiến cầu thủ ghi bàn không còn ở thế việt vị, đồng nghĩa bàn thắng được công nhận. Sau khi xem xét kỹ tình huống, trọng tài thay đổi quyết định ban đầu và xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Đáng chú ý, Svanberg ban đầu không hiểu thông báo của trọng tài bằng tiếng Anh. Cầu thủ này phải mất vài giây mới nhận ra và bắt đầu ăn mừng, đồng thời ghi tên mình vào lịch sử World Cup.

'Máy đo tốc độ” Snickometer phát hiện tiền đạo Isak có pha chạm bóng rất nhẹ trước khi bóng đến vị trí của Svanberg. Ảnh: The Athletic.

“Máy đo tốc độ” Snickometer, vốn đã quá quen thuộc với môn Cricket kể từ khi được áp dụng vào những năm 1990, giúp người xem có thể phân tích âm thanh và video của trận đấu để xác định xem quả bóng có chạm vào gậy hay không.

Khi áp dụng vào bóng đá, “máy đo tốc độ” này sẽ hiển thị hình ảnh phát lại từng khung hình của quả bóng bay trong không khí, cùng với dạng sóng cung cấp hình ảnh trực quan về sóng âm mà một micro cực kỳ nhạy thu được.

Đây không phải lần đầu Snickometer đưa ra quyết định thuyết phục về tác động khó thấy của cầu thủ tấn công. Lần đầu được giới thiệu tại World Cup 2022, “máy đo tốc độ” này đã gây ấn tượng khi xác định chính xác Ronaldo không phải cầu thủ chạm bóng cuối cùng trong trận thắng Uruguay 2-0 của tuyển Bồ Đào Nha.

Nếu được công nhận, Ronaldo sẽ có bàn thứ 9 trong sự nghiệp tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, quả bóng mang tên Al Rihla đã thể hiện vai trò của mình khi xác nhận tiền đạo mang áo số 7 không phải cầu thủ chạm bóng cuối cùng.

Không có tác động nào bên ngoài được đo đạc, bởi các thiết bị bên trong không cho thấy 'nhịp tim', như trong bức ảnh đính kèm", Daily Mail trích phản hồi của Adidas - đơn vị sản xuất quả bóng.