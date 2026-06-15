Điều gì xảy ra khi bạn ngừng trả tiền cho Google?

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Công nghệ Internet

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  • Thứ hai, 15/6/2026 06:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hủy Google One có thể ảnh hưởng đến Gmail, Google Drive và Google Photos nếu dung lượng vượt mức miễn phí.

Sau khi gói Google One hết hạn, tài khoản sẽ quay về mức lưu trữ miễn phí 15 GB. Ảnh: Shutterstock.

Google One là một trong những dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, khi chi phí thuê bao số ngày càng tăng, không ít người cân nhắc hủy gói dịch vụ này để quay về mức dung lượng miễn phí 15 GB của Google. Nhiều người không biết rằng khi hủy Google One, họ không chỉ mất phần dung lượng lưu trữ bổ sung mà còn có thể gặp một số hạn chế trên các dịch vụ của Google.

Theo Google, sau khi gói thuê bao kết thúc, tài khoản sẽ tự động quay về mức 15 GB miễn phí được chia sẻ cho Gmail, Google Drive và Google Photos. Con số giảm còn 5 GB với tài khoản không xác thực số điện thoại, theo quy định mới. Nếu lượng dữ liệu đang sử dụng vượt quá giới hạn này, người dùng sẽ bắt đầu gặp các hạn chế trên nhiều dịch vụ.

Tin tốt là Google không xóa dữ liệu ngay lập tức.

Ảnh, video, email và tài liệu đã lưu vẫn được giữ nguyên trong tài khoản. Tuy nhiên, một số chức năng quan trọng sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi người dùng giảm dung lượng xuống dưới ngưỡng cho phép.

Với Gmail, người dùng có thể không gửi hoặc nhận được email mới nếu bộ nhớ đã đầy. Trong khi đó, Google Photos sẽ ngừng sao lưu ảnh và video mới từ điện thoại. Google Drive cũng không cho phép tải thêm tệp, tạo tài liệu mới hoặc đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị.

Đây là lý do nhiều người chỉ phát hiện vấn đề sau khi hủy thuê bao và vài tuần sau đó mới nhận ra ảnh không còn được sao lưu hoặc email không thể gửi đi.

Một điểm cần lưu ý khác là các gói Google One thường được chia sẻ cho cả gia đình. Khi chủ tài khoản hủy gói dịch vụ, những thành viên đang sử dụng chung dung lượng cũng bị ảnh hưởng và phải quay về mức lưu trữ miễn phí.

Ngoài dung lượng đám mây, người dùng còn mất các quyền lợi đi kèm của Google One. Tùy theo gói thuê bao, các tính năng như Gemini Advanced, Google Home Premium hoặc một số dịch vụ bổ sung khác cũng sẽ không còn khả dụng.

Để tránh gián đoạn, Google khuyến nghị người dùng kiểm tra lượng dữ liệu đang sử dụng trước khi hủy gói. Nếu dung lượng vượt quá 15 GB, nên tải dữ liệu về máy tính, chuyển sang dịch vụ lưu trữ khác hoặc xóa bớt ảnh, video và tệp không cần thiết. Việc hạ xuống gói Google One rẻ hơn có thể là lựa chọn hợp lý hơn so với hủy hoàn toàn dịch vụ.

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Lê Duy

Google Google Gmail Google Photos

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

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