Điện thoại Xiaomi chụp Mặt Trời thành Mặt Trăng

Chế độ Supermoon trên Xiaomi 17 Ultra gây chú ý khi nhận nhầm Mặt Trời trong lúc nhật thực, khiến phần mềm tự thêm các chi tiết giống bề mặt Mặt Trăng vào ảnh.

Tính năng Supermoon trên Xiaomi 17 Ultra ghi nhận nhầm vật thể. Ảnh: Gizchina.

Một số người dùng Xiaomi 17 Ultra phát hiện hiện tượng bất thường khi chụp nhật thực ngày 12/8. Chế độ Supermoon trên thiết bị nhận nhầm Mặt Trời là Mặt Trăng. Phần mềm sau đó bổ sung các họa tiết giống bề mặt Mặt Trăng vào bức ảnh. Tuy nhiên, những chi tiết này không xuất hiện trong cảnh thực tế.

Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội sau kỳ nhật thực. “Camera Xiaomi đã biến Mặt Trời thành Mặt Trăng trong nhật thực ngày 12/8”, tài khoản International Cyber Digest viết trên X ngày 13/8.

Gizchina cho biết hiện tượng được ghi nhận trên Xiaomi 17 Ultra, dựa trên phản ánh của người dùng và một bài so sánh camera thực hiện trong thời gian diễn ra nhật thực.

Nguyên nhân dường như liên quan đến cách chế độ Supermoon và khả năng nhận diện cảnh vật. Tính năng này được Xiaomi phát triển để hỗ trợ chụp Mặt Trăng ở mức thu phóng lớn. Khi phần mềm cho rằng Mặt Trăng xuất hiện trong khung hình, hệ thống sẽ áp dụng thêm các bước xử lý hình ảnh.

Trang hỗ trợ chính thức của Xiaomi cho biết Supermoon là một chế độ riêng trong ứng dụng Máy ảnh. Người dùng có thể lựa chọn mức zoom 5-60x trên một số thiết bị tương thích. Tính năng được thiết kế nhằm cải thiện khả năng chụp Mặt Trăng ở khoảng cách xa.

Trong trường hợp nhật thực ngày 12/8, phần mềm dường như nhận diện vật thể tròn, sáng trên bầu trời là Mặt Trăng. Hệ thống sau đó bổ sung các chi tiết bề mặt giống vệ tinh tự nhiên này. Kết quả là một phần Mặt Trời trong ảnh có kết cấu không tồn tại ở cảnh thật.

Tính năng Supermoon tự bổ sung chi tiết của Mặt Trăng vào ảnh chụp Mặt Trời. Ảnh: International Cyber Digest.

Theo Gizchina, hiệu ứng bất thường biến mất khi người dùng tắt chế độ Supermoon. Chi tiết này cho thấy phần xử lý của tính năng là nguyên nhân trực tiếp tạo ra lỗi kể trên.

Sự việc cũng làm nổi bật tranh luận về vai trò của thuật toán trong camera smartphone. Điện thoại hiện đại thường thực hiện nhiều bước xử lý sau khi người dùng nhấn nút chụp.

Tuy nhiên, việc bổ sung một chi tiết không được cảm biến ghi nhận đặt ra vấn đề khác. Bức ảnh lúc này không chỉ được cải thiện về chất lượng, nó còn tạo ra nội dung dựa trên phán đoán về vật thể trong khung hình. Điều này khiến người dùng đặt ra câu hỏi về tính chân thực của các bức ảnh.

Xiaomi không phải hãng đầu tiên đối mặt với tranh luận này. Samsung từng bị đặt câu hỏi về cách điện thoại Galaxy xử lý ảnh Mặt Trăng. Trường hợp của Xiaomi 17 Ultra khiến vấn đề dễ nhận thấy hơn. Thuật toán đã nhận diện sai một vật thể hoàn toàn khác và bổ sung chi tiết dựa trên nhận định đó.

Người dùng có thể tránh hiện tượng trên bằng cách tắt Supermoon. Tuy vậy, sự cố cho thấy các tính năng nhiếp ảnh dựa trên AI có thể ảnh hưởng đến tính xác thực của hình ảnh nếu hệ thống nhận diện sai cảnh vật.