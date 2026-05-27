Khơi niềm đam mê bóng đá cho trẻ trước thềm World Cup 2026

World Cup 2026 đang đến gần, sự quan tâm của trẻ nhỏ với bóng đá cũng trở nên rõ nét hơn. Với nhiều em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ một cầu thủ thần tượng, một chiếc áo đấu hay những đêm thức cùng gia đình xem World Cup.

Bộ sách dán hình tương tác gồm 2 cuốn: Các đội tuyển bóng đá trên thế giới và Những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới. Ảnh: MC.

“Bảo tàng World Cup” thu nhỏ cho các fan nhí

Trong số các ấn phẩm dành cho thiếu nhi về chủ đề thể thao, bộ sách dán hình tương tác gồm hai cuốn: Các đội tuyển bóng đá trên thế giới và Những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới lựa chọn cách tiếp cận trực quan khi đưa trẻ bước vào hành trình khám phá World Cup bằng hình ảnh và dữ kiện thú vị.

Qua các trang sách, trẻ có thể theo dõi sự thay đổi của logo World Cup từ Uruguay 1930 đến Qatar 2022, tìm hiểu những mẫu bóng thi đấu qua từng thời kỳ hay biết thêm về các cột mốc đặc biệt của giải đấu lớn nhất hành tinh. Những thông tin như World Cup 1942 và 1946 bị hủy vì Thế chiến II hay câu chuyện về chiếc cúp Jules Rimet cũng được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu.

Cách thể hiện này giúp lịch sử bóng đá trở nên sinh động hơn với trẻ nhỏ. Thay vì tiếp cận kiến thức theo kiểu ghi nhớ đơn thuần, các em có cảm giác như đang bước vào một “bảo tàng World Cup” thu nhỏ với logo, cúp vàng, quốc kỳ và hình ảnh các đội tuyển.

Bên cạnh lịch sử giải đấu, Các đội tuyển bóng đá trên thế giới còn giới thiệu 80 đội tuyển quốc gia theo bảng xếp hạng FIFA cùng những thống kê đáng chú ý như đội vô địch nhiều nhất, trận thắng đậm nhất hay các chân sút nổi bật của từng đội tuyển. Điều này giúp trẻ mở rộng hiểu biết về bóng đá thế giới thay vì chỉ biết vài đội bóng quen thuộc.

Vừa đọc, vừa chơi, vừa nuôi dưỡng đam mê

Điểm đáng chú ý của bộ sách này nằm ở tính tương tác. Những trang sticker đi kèm giúp trẻ trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá thay vì chỉ đọc thông tin một chiều.

Các em có thể dán logo, quốc kỳ, áo đấu hay hình cầu thủ vào đúng vị trí trong sách, qua đó ghi nhớ kiến thức tự nhiên hơn thông qua trải nghiệm trực quan. Việc kết hợp giữa đọc và chơi cũng khiến trẻ dễ duy trì hứng thú hơn với sách.

Trong khi đó, cuốn Những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới đưa trẻ đến gần hơn với các huyền thoại sân cỏ như Messi, Ronaldo hay Pele… Cuốn sách không chỉ giới thiệu thành tích mà còn nhấn vào kỹ năng đặc trưng, biệt danh và hành trình vươn tới đỉnh cao của các cầu thủ.

Những câu chuyện ấy phần nào giúp trẻ hiểu rằng phía sau ánh hào quang sân cỏ là sự khổ luyện, tinh thần bền bỉ và niềm đam mê với thể thao.

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng bị thu hút bởi điện thoại và video ngắn, những cuốn sách tương tác như vậy tạo thêm cơ hội để các em tiếp cận bóng đá theo cách chủ động hơn. Đây cũng là dịp để cha mẹ cùng con trò chuyện về các đội tuyển yêu thích, chia sẻ không khí World cup và hình thành những trải nghiệm chung trong gia đình.

Và biết đâu, từ những trang sticker hay những câu chuyện về World Cup này, tình yêu với môn thể thao vua sẽ dần lớn lên trong tuổi thơ của các em.