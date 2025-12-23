Hành trình 'hồi sinh' của Manchester United

Cuốn sách "'Phượng hoàng lửa” - Hồi sinh từ tro tàn" đã ghi lại hành trình hình thành, phát triển của đội bóng Manchester United trong dòng chảy của bóng đá Anh và thế giới.

Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, không chỉ là một hoạt động giải trí hay thi đấu đơn thuần, mà còn là một hiện tượng văn hóa - xã hội đặc biệt, nơi kết tinh ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết của con người.

Trong dòng chảy ấy, Manchester United không chỉ là một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng, mà đã trở thành một biểu tượng toàn cầu.

Câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Ảnh: Reuters.

Cuốn sách "Phượng hoàng lửa” - Hồi sinh từ tro tàn tái hiện hành trình hơn 140 năm hình thành và phát triển của đội bóng này: từ những ngày đầu gian khó, từ thảm họa Munich năm 1958, cho đến những giai đoạn hoàng kim rực rỡ dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên huyền thoại, đặc biệt là Sir Alex Ferguson, và cả những thăng trầm, thử thách trong giai đoạn sau đó.

Cuốn sách "Phượng hoàng lửa” - Hồi sinh từ tro tàn. Ảnh: Bóng đá Plus.

Cuốn sách không chỉ đơn thuần viết về lịch sử Câu lạc bộ bóng đá (CLB) Manchester United, không chỉ dừng lại ở việc kể lại các danh hiệu hay những trận cầu kinh điển, mà đi sâu làm nổi bật bản sắc văn hóa, tinh thần vượt khó, ý chí tái thiết và khả năng đứng dậy mạnh mẽ sau khủng hoảng - như hình tượng “phượng hoàng lửa” được gửi gắm trong nhan đề cuốn sách.

Thông qua cuốn sách, đội ngũ những người thực hiện muốn gửi tới cho độc giả cái nhìn toàn diện, chân thực về một CLB mang tính biểu tượng. Lịch sử của Manchester United không chỉ là một câu chuyện thể thao, đó là câu chuyện về sự sống còn, về lòng tin, sự kiên định, tinh thần đoàn kết và vượt qua nghịch cảnh. Từ đó, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên và tinh thần vượt khó trong mỗi con người.