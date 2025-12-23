Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới sách

Hành trình 'hồi sinh' của Manchester United

  • Thứ ba, 23/12/2025 05:00 (GMT+7)
  • 3 phút trước

Cuốn sách "'Phượng hoàng lửa” - Hồi sinh từ tro tàn" đã ghi lại hành trình hình thành, phát triển của đội bóng Manchester United trong dòng chảy của bóng đá Anh và thế giới.

Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, không chỉ là một hoạt động giải trí hay thi đấu đơn thuần, mà còn là một hiện tượng văn hóa - xã hội đặc biệt, nơi kết tinh ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết của con người.

Trong dòng chảy ấy, Manchester United không chỉ là một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng, mà đã trở thành một biểu tượng toàn cầu.

Manchester United anh 1

Câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Ảnh: Reuters.

Cuốn sách "Phượng hoàng lửa” - Hồi sinh từ tro tàn tái hiện hành trình hơn 140 năm hình thành và phát triển của đội bóng này: từ những ngày đầu gian khó, từ thảm họa Munich năm 1958, cho đến những giai đoạn hoàng kim rực rỡ dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên huyền thoại, đặc biệt là Sir Alex Ferguson, và cả những thăng trầm, thử thách trong giai đoạn sau đó.

Manchester United anh 2

Cuốn sách "Phượng hoàng lửa” - Hồi sinh từ tro tàn. Ảnh: Bóng đá Plus.

Cuốn sách không chỉ đơn thuần viết về lịch sử Câu lạc bộ bóng đá (CLB) Manchester United, không chỉ dừng lại ở việc kể lại các danh hiệu hay những trận cầu kinh điển, mà đi sâu làm nổi bật bản sắc văn hóa, tinh thần vượt khó, ý chí tái thiết và khả năng đứng dậy mạnh mẽ sau khủng hoảng - như hình tượng “phượng hoàng lửa” được gửi gắm trong nhan đề cuốn sách.

Thông qua cuốn sách, đội ngũ những người thực hiện muốn gửi tới cho độc giả cái nhìn toàn diện, chân thực về một CLB mang tính biểu tượng. Lịch sử của Manchester United không chỉ là một câu chuyện thể thao, đó là câu chuyện về sự sống còn, về lòng tin, sự kiên định, tinh thần đoàn kết và vượt qua nghịch cảnh. Từ đó, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên và tinh thần vượt khó trong mỗi con người.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Thụy An

Manchester United bóng đá sách thể thao thể thao thế giới bóng đá Anh

Đọc tiếp

Bong da Viet Nam 'thoa giac mo vang' SEA Games hinh anh

Bóng đá Việt Nam 'thỏa giấc mơ vàng' SEA Games

17:14 19/12/2025 17:14 19/12/2025

0

SEA Games 33 khép lại bằng một chiến thắng vẻ vang cho U22 Việt Nam, nối tiếp hành trình được kể trong "Thỏa giấc mơ vàng", quyển sách nói về khát vọng đổi thay của bóng đá Việt.

Diem chung thu vi giua van chuong va bong da hinh anh

Điểm chung thú vị giữa văn chương và bóng đá

15:00 24/10/2025 15:00 24/10/2025

0

Khi đứng trên sân cỏ hay ngồi viết lách, chúng ta đều phải đối diện với áp lực. Cảm hứng giúp nhà văn hào hứng hơn, nhưng một tác giả chuyên nghiệp không thể đợi cảm xúc để viết.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý