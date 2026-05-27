Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM siết quản lý hoạt động in

Sau đợt kiểm tra đầu tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát hiện nhiều vi phạm phổ biến trong lĩnh vực in, gia công sau in và photocopy.

Kiểm tra bản in với mẫu trong một nhà in. Ảnh: NXB Thông tấn.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thời gian qua đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành trên địa bàn thành phố.

Đầu tháng 5/2026, Sở phối hợp Công an TP.HCM kiểm tra chuyên ngành tại một số cơ sở in. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Các vi phạm chủ yếu gồm chưa thực hiện cấp đổi giấy phép hoạt động in khi thay đổi thông tin; hoạt động in hoặc gia công sau in nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký, xác nhận hoạt động; chưa lưu giữ đầy đủ hồ sơ sản phẩm nhận in; chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, hoạt động in giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, sản xuất và kinh doanh. Vì vậy, việc tuân thủ đúng quy định pháp luật là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm môi trường hoạt động xuất bản, in và phát hành ổn định, lành mạnh.

Cơ quan này khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực chế bản, in, gia công sau in và dịch vụ photocopy cần chủ động cập nhật quy định pháp luật liên quan; thực hiện đầy đủ điều kiện hoạt động, thủ tục hành chính, chế độ báo cáo và trách nhiệm lưu giữ hồ sơ.

Các cơ sở in cũng được đề nghị thường xuyên rà soát tình trạng pháp lý của đơn vị, kịp thời thực hiện thủ tục cấp mới, cấp đổi hoặc điều chỉnh giấy phép, giấy xác nhận hoạt động khi có thay đổi thông tin; đồng thời quản lý chặt sản phẩm nhận in, bảo đảm nguồn gốc và nội dung đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng lưu ý các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi có nhu cầu đặt in nên lựa chọn cơ sở đủ điều kiện hoạt động; ký kết và lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên và hạn chế phát sinh vi phạm.

Đơn vị, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực in có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM để được hướng dẫn.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.