Tỉnh, thành phố tăng cường phòng, chống in lậu

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương gửi công văn tới các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác liên quan tới phòng, chống in lậu.

Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế hoạt động của Đội liên ngành địa phương được đề nghị thực hiện. Ảnh: Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ngày 14/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung về rà soát, kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tại địa phương.

Đồng thời, Bộ đề nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế hoạt động của Đội liên ngành địa phương, bảo đảm thống nhất với các quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương cũng gửi công văn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao và Đội liên ngành phòng, chống in lậu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan tới công tác ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Đoàn nêu nội dung kiện toàn hoặc thành lập Đội liên ngành phòng, chống in lậu tại địa phương theo hướng dẫn; xây dựng kế hoạch hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tại địa phương, trong đó có nội dung lồng ghép với các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình địa phương.

Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định của pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành trên địa bàn quản lý.

Ngoài ra, Đoàn đề nghị địa phương cần chỉ đạo, hướng dẫn các nhà xuất bản, cơ sở in, doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm điện tử và doanh nghiệp nhập khẩu xuất bản phẩm trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ; tăng cường rà soát hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, thiết bị lưu trữ nhằm bảo đảm sử dụng phần mềm, thiết bị công nghệ có bản quyền; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và phòng, chống xâm phạm bản quyền trên môi trường mạng.

Một số đề nghị khác được Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương nêu ra trong công văn gồm: tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong việc nắm tình hình, kiểm tra, xử lý các cơ sở có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra hoạt động trên môi trường mạng đối với các hành vi phát hành xuất bản phẩm điện tử vi phạm bản quyền.