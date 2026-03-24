Bộ Công an đề xuất phạt đến 20 triệu đồng với hành vi chia sẻ sách lậu

Dự thảo nghị định mới của Bộ Công an bổ sung quy định xử phạt hành vi số hóa, phát tán trái phép sách, báo, tạp chí dưới dạng điện tử, với mức phạt tối đa 20 triệu đồng.

Một trang web cho phép độc giả đọc và tải sách miễn phí ở Việt Nam.

Ngày 16/3, Bộ Công an công bố Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân để tổ chức lấy ý kiến đến ngày 26/3. Dự thảo đã bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới, trong đó đáng chú ý là quy định liên quan đến việc chia sẻ sách điện tử lậu.

Cụ thể, tại Điều 14 - “Vi phạm quy định phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử xâm phạm trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi “số hóa và phát tán trái phép các loại ấn phẩm định dạng in (sách, báo, tạp chí) thành định dạng điện tử (E-book, PDF) để chia sẻ miễn phí hoặc bán kiếm lời”.

Theo dự thảo, hành vi vi phạm không chỉ dừng ở việc chuyển đổi nội dung từ bản in sang bản số mà còn bao gồm cả việc phát tán, chia sẻ lại dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động chia sẻ tài liệu, sách scan trên mạng xã hội, diễn đàn, nhóm kín… đều có thể bị xử phạt nếu xác định có yếu tố vi phạm bản quyền.

Ngoài hình thức phạt tiền, dự thảo còn đề cập các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ, xóa bỏ nội dung vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm. Trong một số trường hợp, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện hoặc bị tước quyền sử dụng giấy phép liên quan trong thời hạn nhất định.

Bên cạnh đó, dự thảo của Bộ Công an cũng áp dụng mức phạt tương tự cho hàng loạt hành vi xâm phạm bản quyền khác trên không gian số, điển hình việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sao chép phong cách, nội dung tác phẩm gốc tạo ra sản phẩm phái sinh mà không có sự thỏa thuận với tác giả gốc.