Làm sao sống cùng AI mà không đánh mất chính mình?

Trong bối cảnh AI thay đổi cách học tập và làm việc, loạt sách mới của Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng mang đến góc nhìn khoa học, tâm lý học và kỹ năng thích ứng cho người trẻ.

2045 Books là dòng sách mới của NXB Kim Đồng với định hướng trang bị tri thức nền tảng cho độc giả trẻ. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Nổi bật trong đợt phát hành này là cuốn Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT của Max Bennett. Cuốn sách đi từ câu hỏi vì sao AI có thể đánh bại kỳ thủ cờ vua nhưng lại gặp khó với những thao tác đời thường để dẫn dắt người đọc khám phá quá trình tiến hóa của trí thông minh sinh học.

Thay vì tiếp cận AI từ góc nhìn kỹ thuật, tác giả tập trung giải thích cách bộ não con người hình thành khả năng học hỏi, thích nghi và xử lý thông tin qua hàng triệu năm tiến hóa. Từ đó, cuốn sách kết nối khoa học thần kinh với công nghệ AI nhằm gợi mở cách con người hiểu chính mình trong kỷ nguyên số.

Trong khi đó, Sống thư thái trong thời đại AI lại tiếp cận những câu hỏi gần gũi hơn với đời sống hiện tại. Cuốn sách đưa ra 48 gợi ý thực tiễn để người trẻ học cách sử dụng AI như công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc hoặc hoang mang trước tốc độ thay đổi của công nghệ.

Theo đơn vị xuất bản, cuốn sách hướng tới tinh thần sống cân bằng trong thời đại AI, không thần thánh hóa công nghệ nhưng cũng không quay lưng với những cơ hội mới mà công nghệ mang lại.

Ở góc nhìn tâm lý học và xã hội, Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lí học đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới cảm xúc, nhận thức và trách nhiệm của con người khi AI ngày càng can thiệp sâu vào đời sống.

Cuốn sách bàn về những chủ đề như sức hút của AI với con người, nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ, vấn đề quyền riêng tư hay trách nhiệm khi AI tạo ra thông tin sai lệch. Thay vì đưa ra kết luận đơn giản, tác phẩm khuyến khích độc giả nhìn AI từ nhiều chiều cạnh khác nhau của khoa học, triết học và tâm lý học.

Ba đầu sách thuộc thương hiệu 2045 Books - dòng sách mới của NXB Kim Đồng với định hướng trang bị tri thức nền tảng, tư duy phản biện và khả năng thích ứng cho độc giả trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới công nghệ diễn ra mạnh mẽ.