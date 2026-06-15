Hơn 8 triệu thuê bao bị khóa SIM một chiều sáng nay

Hơn 8 triệu thuê bao Viettel và VinaPhone bị khóa chiều gọi đi, nhắn tin từ ngày 15/6 do chưa hoàn tất xác thực thông tin. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu trong lộ trình xử lý.

Từ ngày 15/6, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin. Ảnh: Viettel.

Từ ngày 15/6, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều đối với hàng triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN. Chỉ riêng Viettel và VinaPhone đã có hơn 8 triệu thuê bao bị ảnh hưởng.

Theo lộ trình hiện hành, các thuê bao chưa xác thực sẽ có thêm 60 ngày để cập nhật thông tin trước khi bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao có thể bị thu hồi hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định. Dịch vụ sẽ được khôi phục ngay sau khi khách hàng hoàn tất xác thực thông tin thành công.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, đúng 0h ngày 15/6, hệ thống của nhà mạng đã khóa SIM một chiều đối với toàn bộ thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08. Hơn 5 triệu thuê bao thuộc diện này sẽ không thể thực hiện cuộc gọi đi hoặc gửi tin nhắn.

Trong khi đó, Vinaphone cho biết từ 9h ngày 15/6, nhà mạng chính thức tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN nhưng chưa hoàn tất thủ tục.

Đối với người dùng Viettel, để khôi phục dịch vụ, người dùng có thể xác thực thông tin trực tuyến thông qua ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đến một trong khoảng 50.000 điểm hỗ trợ do Viettel bố trí trên toàn quốc, bao gồm cửa hàng Viettel, Viettel Store, các điểm ủy quyền, điểm bán cùng hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Hoàng Hà Mobile.

Khi thực hiện xác thực trực tiếp, khách hàng cần mang theo căn cước công dân gắn chip để được hỗ trợ miễn phí.

Các điểm giao dịch trên toàn quốc cùng các tổ hỗ trợ lưu động tại thôn bản, khu dân cư của nhà mạng này vẫn duy trì 100% quân số trong giai đoạn cao điểm. Hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên cũng được huy động nhằm hỗ trợ quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Đối với người cao tuổi hoặc khách hàng không thể đi lại, Viettel tiếp tục duy trì tổng đài miễn phí 18008098. Khách hàng chỉ cần gọi tổng đài, bấm phím 0, cung cấp thông tin cho tổng đài viên, nhân viên nhà mạng sẽ đến tận nơi hỗ trợ hoàn tất thủ tục xác thực.

Theo Vinaphone, người dùng nhà mạng này có thể thực hiện xác thực thông tin trên ứng dụng My VNPT hoặc VNeID nếu đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ngoài ra, người dùng cũng có thể đến các điểm giao dịch VinaPhone hoặc VNPT trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp.

Trước thời điểm khóa một chiều, VinaPhone đã phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực tại nơi cư trú cho người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo và các nhóm khách hàng cần hỗ trợ đặc biệt.

Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều, tức ngày 15/8, nếu khách hàng vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng dịch vụ hai chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định.

Các nhà mạng khuyến nghị, những khách hàng đã nhận được thông báo yêu cầu xác thực nhưng chưa thực hiện cần sớm hoàn tất thủ tục để tránh ảnh hưởng đến quá trình liên lạc và sử dụng dịch vụ.