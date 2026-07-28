Có nên mua iPhone 17 cũ lúc này?

iPhone 18 đang dần lộ diện, trong khi giá iPhone 17 cũ lại giảm xuống mức hấp dẫn, tạo nên bài toán khiến nhiều người dùng phân vân có nên xuống tiền ngay lập tức?

Dòng iPhone 17 cũ trở thành lựa chọn hấp dẫn trong giai đoạn chờ iPhone 18 ra mắt.

Theo quy luật của thị trường smartphone cao cấp, mỗi khi Apple chuẩn bị trình làng iPhone mới, các thế hệ tiền nhiệm sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh giá mạnh. Hiện nay, iPhone 17 series đã bắt đầu ổn định về giá trên phân khúc máy cũ.

Theo ghi nhận tại hệ thống cửa hàng Viettablet, iPhone 17 cũ đang được bán với mức giá khoảng 19,09 triệu đồng, iPhone 17 Pro cũ khoảng 27,59 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max cũ có giá khoảng 32,59 triệu đồng. Đây là giai đoạn iPhone 17 series có mức giá dễ tiếp cận nhất kể từ thời điểm ra mắt, trong khi những thông tin về iPhone 18 vẫn chỉ dừng ở mức dự kiến.

Nếu nhìn vào vòng đời của smartphone cao cấp, iPhone thường duy trì hiệu năng tốt trong ít nhất 5-6 năm. Đồng nghĩa với việc một mẫu flagship như iPhone 17 vẫn còn khá tốt để phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng trong ba đến bốn năm tới.

Điểm mạnh đầu tiên nằm ở sức mạnh phần cứng, chip Apple A19/A19 Pro trên dòng iPhone 17 vẫn dư sức xử lý các tác vụ AI, chỉnh sửa video 4K, chơi game đồ họa cao và đa nhiệm. Với hệ điều hành iOS 26 được Apple hỗ trợ lâu dài, người dùng không phải lo lắng về khả năng cập nhật phần mềm trong nhiều năm tới.

Bên cạnh đó, màn hình OLED ProMotion 120 Hz trên các phiên bản vẫn mang tới trải nghiệm hiển thị mượt mà, độ sáng lớn và màu sắc trung thực. Hệ thống camera 48 MP tiếp tục là một trong những lợi thế lớn khi Apple duy trì khả năng quay video 4K Dolby Vision, xử lý HDR thông minh và chất lượng ảnh ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng.

iPhone 17 series vẫn đáp ứng tốt hiệu suất hoạt động trong 3-4 năm tới.

Không chỉ hiệu năng, thiết kế iPhone 17 cũng chưa hề lỗi thời. Khung nhôm cao cấp, mặt kính bền bỉ cùng ngoại hình gần như không có nhiều khác biệt so với những hình ảnh rò rỉ của dòng iPhone 18, khiến người dùng phổ thông khó nhận ra đây là smartphone đã qua một thế hệ.

Quan trọng hơn cả là yếu tố tài chính, máy cũ đã trải qua giai đoạn khấu hao lớn nên người mua không còn chịu khoản mất giá mạnh ngay sau khi kích hoạt như máy mới nguyên seal.

Ở chiều hướng ngược lại, điều đó không đồng nghĩa mọi người đều nên mua iPhone 17 ngay lúc này. Nếu thuộc nhóm yêu thích công nghiệm, muốn trải nghiệm những tính năng đầu tiên hoặc sử dụng smartphone như một công cụ làm việc chuyên nghiệp, việc chờ iPhone 18 hoàn toàn có lý do.

Theo nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng, iPhone 18 được kỳ vọng sẽ sở hữu chip A20/A20 Pro lần đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 2 nm, nâng cấp mạnh về hiệu suất xử lý AI. Đồng thời, cụm camera được cải thiện với khẩu độ biến thiên và modem kết nối thế hệ mới. Ngoài ra, nhiều tin đồn còn cho rằng Apple sẽ tiếp tục cải tiến thiết kế, nâng cấp thời lượng pin và mở rộng khả năng của Apple Intelligence.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần chuẩn bị tâm lý cho các vấn đề. Thứ nhất là giá bán iPhone 18 được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ tăng cao do chi phí linh kiện gia tăng. Các phiên bản Pro và Pro Max hoàn toàn có thể cao hơn thế hệ trước từ 100- 300 USD .

Ảnh dựng dự đoán thiết kế của iPhone 18 Pro Max.

Thứ hai, trong những tháng đầu mở bán, các phiên bản màu hot hoặc dung lượng lớn thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng, khiến người dùng phải chờ đợi hoặc chấp nhận mua với giá cao hơn niêm yết. Cuối cùng là những chiếc iPhone mới thường mất giá khá nhanh chỉ sau vài tháng đầu tiên. Trong khi đó, mức chênh lệch trải nghiệm thực tế so với thế hệ trước đôi khi không quá lớn.

Ở thời điểm iPhone 18 vẫn còn là câu chuyện của tương lai, iPhone 17 cũ lại đang trở thành lời giải thực tế cho những ai muốn nâng cấp ngay lập tức mà vẫn tối ưu được ngân sách. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia thị trường đánh giá dòng máy này sẽ tiếp tục là "điểm sáng" của phân khúc iPhone cũ trong nhiều tháng tới.

Nhìn chung, nếu chiếc điện thoại hiện tại đã xuống cấp, pin yếu, hiệu năng không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng, iPhone 17 cũ là lựa chọn rất đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Người dùng vừa tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể, vừa tránh được tình trạng khan hàng và mức giá cao trong giai đoạn đầu của iPhone 18 mở bán.

Ngược lại, nếu đang sử dụng iPhone 16 Pro/Pro Max mới và không quá cần đổi máy ngay, việc chờ thêm để đánh giá iPhone 18 sau khi ra mắt cũng là phương án hợp lý.