Hàng loạt quốc gia siết thời gian chơi game, mạng xã hội với trẻ em

Việt Nam đang cân nhắc giới hạn trẻ dưới 16 tuổi chơi game 60 phút mỗi ngày, đồng thời siết quản lý mạng xã hội theo xu hướng chung của nhiều quốc gia.

Nhiều quốc gia đang tăng cường quản lý thời gian sử dụng và các chính sách bảo vệ trẻ em trong game, mạng xã hội. Ảnh minh họa: Indiasport.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Theo quy định hiện hành, người dưới 18 tuổi được chơi tối đa 60 phút với mỗi trò chơi và không quá 180 phút mỗi ngày đối với toàn bộ trò chơi. Dự thảo mới đề xuất rút tổng thời gian chơi xuống còn tổng cộng 60 phút mỗi ngày với toàn bộ game của một doanh nghiệp, áp dụng với trẻ dưới 16 tuổi.

Với mạng xã hội, tài khoản của người dưới 16 tuổi phải được đăng ký và quản lý bởi cha mẹ hoặc người giám hộ. Tài khoản được xác thực bằng số điện thoại di động đăng ký tại Việt Nam của người đại diện.

Dự thảo cũng đề xuất hạn chế một số tính năng tương tác, trong đó có phương án đặt quyền riêng tư mặc định ở mức cao, không công khai danh sách bạn bè, hạn chế tin nhắn và lời mời kết bạn từ người lạ.

Những đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia ngày càng tăng biện pháp quản lý trẻ em trên môi trường số do lo ngại về sức khỏe thể chất, tinh thần, nghiện Internet, bắt nạt trực tuyến và nội dung độc hại.

Trung Quốc, Hàn Quốc siết chặt thời gian chơi game

Trung Quốc là một trong những quốc gia áp dụng biện pháp mạnh nhất đối với trẻ vị thành niên chơi game.

Năm 2019, nước này giới hạn người dưới 18 tuổi chơi game tối đa 90 phút mỗi ngày trong tuần và 3 giờ vào cuối tuần. Khoảng thời gian từ 22h đến 8h hôm sau được coi là “giờ giới nghiêm”.

Đến năm 2021, quy định tiếp tục được siết. Trẻ chỉ được chơi một giờ vào thứ 6, thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ.

Để thực thi, các công ty game triển khai hệ thống xác minh tên thật, giấy tờ tùy thân, thậm chí nhận diện khuôn mặt. Nhiều thiết bị và ứng dụng cũng tích hợp “chế độ vị thành niên”, tự động hạn chế quyền truy cập khi người dùng đạt giới hạn thời gian.

Theo báo cáo của Game Industry Group cuối năm 2022, khoảng 75% trẻ vị thành niên tại Trung Quốc duy trì thời gian chơi dưới 3 giờ mỗi tuần.

Trong khi đó, Hàn Quốc từng áp dụng Luật Tắt máy, cấm trẻ dưới 16 tuổi chơi game trực tuyến từ 0-6h. Tuy nhiên, luật được bãi bỏ vào năm 2021 do sự phát triển của thiết bị di động khiến quy định không còn phù hợp.

Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát thời gian chơi game của trẻ em. Ảnh: Bloomberg.

Thay vào đó, Hàn Quốc chuyển sang cơ chế cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ lựa chọn và đăng ký khung giờ chơi của trẻ.

Nhật Bản cũng khuyến khích doanh nghiệp hiển thị cảnh báo trong quá trình chơi game. Tỉnh Kagawa từng đề nghị người dưới 20 tuổi chỉ nên chơi tối đa 60 phút vào ngày thường và 90 phút vào cuối tuần, dù quy định không có cơ chế bắt buộc thi hành.

Australia, Anh và Pháp hạn chế mạng xã hội theo độ tuổi

Australia là quốc gia đầu tiên áp dụng lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, có hiệu lực từ tháng 12/2025.

Tuy nhiên, nghiên cứu của Đại học Newcastle cho thấy hơn 85% trẻ dưới 16 tuổi vẫn sử dụng mạng xã hội sau 3 tháng triển khai. Chính phủ Australia sau đó đề xuất tăng mức phạt tối đa đối với các công ty không thực thi lệnh cấm từ 49,5 triệu AUD lên 99 triệu AUD.

Cơ quan quản lý cũng có thể được trao thêm quyền yêu cầu nền tảng cung cấp bằng chứng về những biện pháp đang áp dụng để ngăn trẻ truy cập.

Tại Anh, chính phủ sẽ cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng như TikTok, Snapchat và Instagram.

Các biện pháp quản lý cũng có thể được mở rộng sang trò chơi trực tuyến và dịch vụ phát trực tiếp cho phép trẻ trò chuyện với người lạ. Chính phủ Anh đồng thời cân nhắc giới hạn thời gian dùng ứng dụng, giờ giới nghiêm trực tuyến và kiểm soát các tính năng bị cho là gây nghiện.

Dù nhiều quốc gia siết quy định sử dụng mạng xã hội với trẻ vị thành niên, hiệu quả và cách triển khai vẫn gây nhiều tranh luận. Ảnh: Pexels.

Quá trình tham vấn nhận được hơn 116.000 phản hồi. Hơn 83% phụ huynh cho rằng rủi ro từ mạng xã hội lớn hơn lợi ích, trong khi 90% ủng hộ quy định độ tuổi tối thiểu 16.

Pháp cũng đang thảo luận dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và các tính năng mạng xã hội được tích hợp trong những nền tảng khác.

Dự luật yêu cầu các nền tảng triển khai cơ chế xác minh độ tuổi, đồng thời mở rộng lệnh cấm sử dụng điện thoại thông minh từ bậc trung học cơ sở lên trung học phổ thông.

Một khảo sát của Harris Interactive cho thấy 73% người được hỏi tại Pháp ủng hộ lệnh cấm. Tuy nhiên, đề xuất vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ thanh thiếu niên. Một số thừa nhận những rủi ro của mạng xã hội, trong khi số khác cho rằng lệnh cấm quá nghiêm ngặt.

Mỗi nước chọn một cách quản lý

Theo thống kê của AFP, hơn 20 quốc gia đã công bố hoặc đang xây dựng quy định hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội.

Indonesia và Malaysia áp dụng biện pháp hạn chế với nhóm dưới 16 tuổi trong năm 2026. Brazil không cấm hoàn toàn nhưng yêu cầu tài khoản của người dưới 16 tuổi phải liên kết với tài khoản cha mẹ, đồng thời nền tảng phải xác minh độ tuổi.

Ủy ban châu Âu cũng dự kiến đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và xây dựng lộ trình tiếp cận theo từng độ tuổi đối với nhóm từ 13 đến 18 tuổi.

Các quốc gia áp dụng nhiều cách quản lý khác nhau nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Ảnh: Pexels.

Mỗi quốc gia đang lựa chọn một cách quản lý khác nhau để bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Trung Quốc siết chặt thời gian sử dụng và yêu cầu xác minh danh tính, Hàn Quốc trao nhiều quyền kiểm soát hơn cho gia đình, còn Australia đã áp dụng lệnh cấm theo độ tuổi. Anh và Pháp cũng đang xây dựng hoặc thảo luận các biện pháp tương tự.

Dù khác nhau về cách triển khai, các chính sách đều hướng tới mục tiêu giảm tác động tiêu cực của game và mạng xã hội, đồng thời bảo đảm trẻ em vẫn được tiếp cận công nghệ, học tập và giải trí phù hợp với độ tuổi.