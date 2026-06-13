Quy định có hiệu lực từ 15/7, người dùng Internet Việt Nam cần biết

Từ ngày 15/7, dịch vụ 4G, 5G và Internet thuộc diện bắt buộc quản lý chất lượng. Các nhà mạng phải công khai các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ và bảo đảm như đã cam kết.

Các dịch vụ 4G, 5G sẽ thuộc danh mục bắt buộc quản lý chất lượng từ ngày 15/7. Ảnh: VNPT.

Theo Thông tư 28/2026/TT-BKHCN vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng bao gồm Internet cáp quang FTTH/xPON, Internet băng rộng sử dụng modem cáp truyền hình, dịch vụ điện thoại di động, Internet 4G và Internet 5G.

Đối với dịch vụ 4G, các nhà mạng phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động.

Trong khi đó, với dịch vụ 5G, thay vì áp dụng một ngưỡng bắt buộc về thời gian trễ trung bình khi truy cập dịch vụ (độ trễ mạng), doanh nghiệp viễn thông sẽ tự công bố mức chất lượng cam kết đối với chỉ tiêu này và chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng theo đúng mức đã công bố.

Độ trễ mạng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm khi chơi game trực tuyến, gọi video hay livestream. Theo quy định mới, đây sẽ là một trong những chỉ tiêu mà nhà mạng phải công khai và chịu trách nhiệm về chất lượng đã cam kết.

Việc công bố các chỉ tiêu chất lượng được kỳ vọng sẽ góp phần tăng tính minh bạch trên thị trường viễn thông. Trước đây, người dùng chủ yếu đánh giá chất lượng mạng thông qua trải nghiệm thực tế hoặc các thông tin giới thiệu từ nhà mạng. Khi các chỉ số chất lượng được công khai theo quy định, người dùng sẽ có thêm cơ sở để tham khảo và đối chiếu giữa các nhà cung cấp dịch vụ.

Chất lượng mạng đang trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng của các nhà mạng. Theo kết quả Speedtest Awards năm 2025 do Ookla công bố, Viettel đứng thứ 3 toàn cầu ở hạng mục Mạng di động nhanh nhất, trong khi VinaPhone xếp thứ 2 thế giới ở hạng mục Mạng 5G nhanh nhất.

Không chỉ mạng di động, Internet cố định của Việt Nam cũng vươn lên vị trí thứ 10 toàn cầu trên bảng xếp hạng Speedtest Global Index - thứ hạng cao nhất kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời vào năm 2017.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 20 quốc gia có lượng người dùng Internet lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh nhu cầu kết nối phục vụ làm việc, học tập, giải trí và sử dụng các công cụ AI ngày càng gia tăng, chất lượng hạ tầng viễn thông đang trở thành yếu tố được cả người dùng lẫn doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Đáng chú ý, thị trường viễn thông Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới với sự xuất hiện của các mô hình kết nối Internet vệ tinh như Starlink. Khi người dùng có thêm lựa chọn truy cập Internet trong tương lai, việc công khai và quản lý các chỉ tiêu chất lượng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp hạ tầng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thông tư 28/2026/TT-BKHCN sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7, thay thế Thông tư 32/2020/TT-BTTTT quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng trước đây.