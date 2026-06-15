HONOR 600 series ra mắt tại Việt Nam với trải nghiệm chuẩn flagship

HONOR chính thức giới thiệu dòng smartphone mới HONOR 600 Series tại thị trường Việt Nam, bao gồm HONOR 600 Pro, HONOR 600 và HONOR 600 Lite.

Được định vị dành cho thế hệ người dùng sáng tạo mới, HONOR 600 Series tích hợp loạt công nghệ AI tiên tiến, hệ thống camera độ phân giải cao cùng thời lượng pin ấn tượng, hướng đến việc mang trải nghiệm smartphone chuẩn flagship đến gần hơn với đông đảo người dùng.

Điểm nhấn nổi bật trên HONOR 600 Series là tính năng AI Image to Video 2.0, cho phép người dùng tạo video ngắn từ hình ảnh chỉ với vài thao tác đơn giản. Công nghệ này hỗ trợ kết hợp nhiều hình ảnh, câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và các hiệu ứng dựng sẵn để tạo nên những thước phim mang đậm dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó, hệ sinh thái AI trên thiết bị còn hỗ trợ chỉnh sửa ảnh, xóa vật thể và tạo hiệu ứng hình ảnh sáng tạo, góp phần nâng cao trải nghiệm sáng tạo nội dung trên di động.

Ở khía cạnh nhiếp ảnh, HONOR 600 Series được trang bị hệ thống camera đêm 200 MP kết hợp nền tảng xử lý hình ảnh AI thế hệ mới AiMAGE. Thiết bị hỗ trợ chụp ảnh thiếu sáng, chân dung đêm và zoom xa với độ chi tiết cao, đồng thời được bổ sung nhiều tính năng AI hỗ trợ tối ưu màu sắc, chống rung và tái tạo hình ảnh. Riêng phiên bản HONOR 600 Pro còn sở hữu camera tele 50 MP với khả năng zoom lên đến 120x.

Thiết kế cũng là điểm nhấn đáng chú ý trên thế hệ Number Series mới của HONOR. Các sản phẩm sở hữu kiểu dáng mỏng nhẹ, màn hình viền mỏng cùng độ sáng tối đa lên đến 8.000 nit, mang lại khả năng hiển thị rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Dòng máy đồng thời đạt các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi cao cấp và chứng nhận độ bền từ SGS, hướng đến trải nghiệm sử dụng bền bỉ trong cuộc sống hàng ngày.

Về hiệu năng, HONOR 600 và HONOR 600 Pro được trang bị viên pin dung lượng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W, trong khi HONOR 600 Lite sở hữu pin 6.520 mAh cùng sạc nhanh 45 W. Các phiên bản cũng được tích hợp những bộ vi xử lý thế hệ mới của Snapdragon và MediaTek, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm, giải trí và sáng tạo nội dung.

HONOR cho biết dòng sản phẩm mới còn được tối ưu khả năng kết nối với hệ sinh thái Apple thông qua tính năng OneHop, đồng thời tích hợp sâu Google Gemini nhằm mang đến trải nghiệm AI trực quan và tiện lợi hơn trong các tác vụ hằng ngày. Người dùng mua HONOR 600 Series sẽ được tặng 3 tháng sử dụng Google AI Pro với nhiều công cụ AI nâng cao.

Cũng trong dịp này, HONOR giới thiệu phiên bản đặc biệt HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition, đánh dấu lần hợp tác quốc tế đầu tiên giữa thương hiệu và POP MART. Phiên bản giới hạn này được lấy cảm hứng từ nhân vật MOLLY nổi tiếng, mang đến lựa chọn cá nhân hóa dành cho những người dùng yêu thích phong cách độc đáo.