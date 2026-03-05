Trang Thông tin Chính phủ bị giả mạo

Trang Facebook của Thông tin Chính phủ cho biết xuất hiện tình trạng giả mạo, người dân cần cảnh giác.

Trang Facebook chính thức của cổng Thông tin Chính phủ.

Chiều 5/3, trang Facebook Thông tin Chính phủ đăng bài cảnh báo người dùng đang theo dõi khi fanpage bị giả mạo trên nền tảng.

"Hiện trên mạng xã hội Facebook chỉ có duy nhất một trang Thông tin Chính phủ chính thống có tích xanh xác nhận (tại địa chỉ facebook.com/thongtinchinhphu). Còn lại tất cả các trang (page), nhóm (group) khác đặt tên Thông tin Chính phủ và lấy ảnh đại diện của Thông tin Chính phủ đều là giả mạo, bà con lưu ý.

Cổng TTĐT Chính phủ đã báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật", trang Thông Tin Chính Phủ cho biết.

Bài đăng cảnh báo của trang Thông tin Chính phủ. Ảnh: TTCP.

Facebook Thông tin Chính phủ được lập từ năm 2015, hiện có 9,1 triệu người theo dõi. Người dùng khi nghi ngờ có thể kiểm tra hoạt động của trang trong phần Tính minh bạch trang. Tại đây, Facebook hiển thị lịch sử hoạt động, số lần đổi tên và vị trí của các quản trị viên.

Một số trang có tick xanh (xác minh chính chủ) nhưng vẫn có khả năng giả mạo. Lý do xuất phát từ việc kẻ gian đổi tên fanpage đã xác minh từ trước sang tên giả, vẫn được giữ lại dấu xanh. Ngoài ra, các tài khoản được lập ở một số thị trường mà Facebook cho thuê tick theo tháng, cũng có thể tìm cách qua mặt nền tảng bằng giấy tờ giả.

Trang Thông tin Chính phủ chính thống không có lịch sử đổi tên trong quá khứ và được cấp dấu chính chủ từ nền tảng Facebook.

Với lượng người theo dõi lớn, trang Thông tin Chính phủ ,trên mạng xã hội là nguồn cung cấp thông tin cập nhật, độ tin cậy cao cho người dân về nhiều lĩnh vực chính trị, xã hội... Các bài đăng trên tài khoản này nhận được lượng lớn quan tâm và tương tác. Gần đây, fanpage Thông Tin Chính Phủ mở thêm nhóm Facebook (Group) Xây dựng chính sách, pháp luật, hiện có 1 triệu thành viên.