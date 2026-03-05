Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Mắt thần' Hermes 900 của Israel vừa bị Iran bắn hạ có gì đặc biệt?

  • Thứ năm, 5/3/2026 15:55 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

UAV Hermes 900 là một trong những niềm tự hào của Israel trong lĩnh vực khí tài quân sự, nổi bật với thời gian bay dài, tải trọng lớn và hệ thống cảm biến đa nhiệm.

UAV Hermes 900 là một trong những khí tài quân sự nổi bật của Israel. Ảnh: IDF.

Hermes 900 là dòng máy bay không người lái tầm trung do tập đoàn quốc phòng Israel Elbit Systems phát triển. UAV này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo trên diện rộng.

So với nhiều UAV thế hệ trước, Hermes 900 có thời gian hoạt động dài hơn và khả năng tích hợp nhiều hệ thống cảm biến hiện đại. Do đó, nền tảng này được nhiều quốc gia lựa chọn nhằm nâng cao năng lực giám sát và trinh sát trên không.

Được ví như "mắt thần" của quân đội Israel, chiếc Hermes 900 thành tâm điểm khi hôm 3/3, Iran tuyên bố bắn và thu giữ một chiếc UAV, đồng thời công bố video bắn hạ cùng hình ảnh UAV trên mặt đất. Quân đội Israel chưa lên tiếng về thông tin này.

Nền tảng UAV trinh sát mới

Hermes 900 thuộc UAV MALE (Medium Altitude Long Endurance), nhóm máy bay không người lái hoạt động ở độ cao trung bình với thời gian bay dài. Đây là loại UAV thường được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát chiến trường và giám sát khu vực rộng lớn.

Máy bay có sải cánh khoảng 15 m và trọng lượng cất cánh tối đa hơn 1 tấn. Hermes 900 có thể mang theo khoảng 300 kg thiết bị nhiệm vụ, bao gồm radar, cảm biến điện quang và các hệ thống thu thập tín hiệu điện tử.

Israel anh 1

Hermes 900 có sải cánh lên tới 15 m. Ảnh: IDF.

Nó sử dụng động cơ Rotax 914 công suất khoảng 115 mã lực. Thiết kế cánh quạt phía sau giúp giảm nhiễu đối với các cảm biến gắn ở phần mũi, đồng thời cải thiện hiệu quả khí động học của máy bay.

Nhờ tải trọng lớn, Hermes 900 có thể tích hợp nhiều hệ thống trinh sát cùng lúc. Điều này cho phép UAV thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như quan sát mục tiêu, theo dõi chuyển động và thu thập dữ liệu tình báo.

Hermes 900 được phát triển từ cuối những năm 2000 và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2009. UAV này sau đó được đưa vào biên chế của không quân Israel từ năm 2012 và tham gia nhiều nhiệm vụ trinh sát tại Trung Đông.

Thời gian bay tới 36 giờ

Một trong những ưu điểm nổi bật của Hermes 900 là thời gian hoạt động kéo dài. Thiết bị được ví như "mắt thần" của quân đội Isreal có thể bay liên tục tới khoảng 36 giờ và đạt độ cao hoạt động khoảng 30.000 feet (9.144 m).

Tốc độ hành trình của máy bay vào khoảng 110 km/h, trong khi tốc độ tối đa có thể đạt khoảng 220 km/h. Hệ thống liên lạc vệ tinh cho phép UAV hoạt động ngoài tầm nhìn trực tiếp của trạm điều khiển mặt đất.

Israel anh 2

Hermes 900 có thể bay liên tục 36 tiếng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát. Ảnh: Reuters.

Khả năng bay liên tục giúp Hermes 900 duy trì giám sát liên tục trong các khu vực rộng lớn, với khả năng theo dõi mục tiêu trong thời gian dài mà không cần quay về căn cứ thường xuyên.

Dữ liệu thu thập từ Hermes 900 có thể truyền về trạm điều khiển mặt đất theo thời gian thực thông qua liên kết dữ liệu và hệ thống vệ tinh. Điều này giúp lực lượng vận hành nhanh chóng phân tích tình hình và đưa ra quyết định trong các nhiệm vụ trinh sát.

UAV cũng được thiết kế với mức độ tự động hóa cao, bao gồm hệ thống cất và hạ cánh tự động. Tính năng này giúp giảm tải cho kíp điều khiển, đồng thời cho phép máy bay vận hành ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Minh Hoàng

Israel Israel UAV Hermes Quân sự Máy bay

