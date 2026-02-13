Toàn cảnh trò gian lận rúng động khiến VĐV eSports Thái Lan bị bắt

Naphat Warasin (Tokyogurl) và bạn trai vừa bị bắt giữ để điều tra, xử phạt liên quan đến vụ gian lận rúng động SEA Games 33.

Tokyogurl bị chấm dứt sự nghiệp vì bê bối gian lận rúng động. Ảnh: Thaiger.

Ngày 16/12/2025: VĐV Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl), thành viên đội tuyển Liên quân Mobile nữ Thái Lan, bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 33 do vi phạm điều 9.4.3 trong Hướng dẫn kỹ thuật môn eSports. Cụ thể, cô bị xác định sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu diễn ra ngày 15/12.

Công ty quản lý của Warasin, Talon TH, ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với nữ VĐV. Garena RoV Thailand, đơn vị tổ chức sự kiện, cấm cô thi đấu vô thời hạn với mọi giải do đơn vị này tổ chức. Đồng thời toàn bộ tiền trợ cấp tập huấn của Hiệp hội Thể thao Điện tử trong suốt 10 tháng (từ tháng 2 đến tháng 11/2025) dành cho nữ tuyển thủ này bị thu hồi.

Trong thông báo khẩn qua video cùng ngày, ông Santi Lothong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á - tuyên bố rút đội tuyển Liên quân Mobile nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33.

Về phía Naphat Warasin, toàn bộ tài khoản cá nhân của cô "bốc hơi" khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Ngày 2/1/2026: 19 ngày sau bê bối rúng động, game thủ Cheerio mới lên tiếng thừa nhận mình chính là người đã "đánh thuê" cho Tokyogurl trong trận đấu với tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam tại SEA Games 33. Giải thích về điều này, anh cho biết ban đầu quá hoảng loạn trước phản ứng dữ dội của dư luận nên không biết phải làm gì hay mở lời thế nào.

Tại Thái Lan, Cheerio được xem là một trong những game thủ tài năng và có tiếng. Anh từng thi đấu cho Bangkok ESC ở vị trí Carry.

Ngày 4/2: Sau khi Hiệp hội Thể thao điện tử đệ đơn khiếu nại, cảnh sát Thái Lan đã ban hành lệnh khám xét và bắt giữ Naphat Warasin cùng bạn trai Cheerio.

Đội bắt giữ đã khám xét 3 địa điểm: nhà riêng của Cheerio, một căn hộ của nam game thủ này và nhà riêng của Naphat - nơi cả hai người bị cảnh sát bắt giữ.

Naphat Warasin đã bị bắt giữ để điều tra. Ảnh: The Thaiger.

Ngày 13/2: Cục Chống tội phạm Thái Lan đã tổ chức một cuộc họp báo liên quan đến vụ bê bối gian lận của Naphat Warasin, theo The Thaiger.

Theo kết quả điều tra, hôm 14/12/2025, một ngày trước trận đấu, các VĐV được phép thử nghiệm hệ thống. Warasin đã gửi tên người dùng của mình cho Cheerio để anh ta chuẩn bị thiết bị.

Vào ngày thi đấu chính thức, có 4 đội tham gia: Thái Lan, Lào, Việt Nam và Timor-Leste. Warasin biết đội nào được đánh giá cao hơn hoặc đội nào mạnh hơn, vì vậy cô cùng Cheerio đã thảo luận về cách đấu các trận với Timor-Leste và Lào. Kết quả là Thái Lan thắng Lào và Timor-Leste, nhưng thua Việt Nam. Cheerio sau đó thừa nhận anh ta đã cố gắng đăng nhập nhưng không thành công trong trận đấu với Việt Nam.

Dựa trên kết quả điều tra, hai nghi phạm bị kết tội cùng nhau truy cập trái phép dữ liệu máy tính hoặc máy tính có các biện pháp bảo mật đặc biệt, vi phạm Điều 5, 6 và 7 của Luật Tội phạm máy tính, có thể bị phạt tù tối đa 2 năm và phạt tiền lên đến 40.000 baht ( 1.283 USD ).

Cả hai đều thú tội và bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Pathumwan. Phiên tòa xét xử cả hai nghi phạm dự kiến ​​diễn ra vào ngày 17/3.