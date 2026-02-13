Hot girl Thái Lan check-in ở Đà Nẵng, tấm tắc khen phở Việt Nam

Hot girl Thái Lan Pinto Hathairat đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi có chuyến du lịch tới Việt Nam đúng dịp đầu năm mới.

Pinto Hathairat check-in Đà Nẵng ngày 12/2. Ảnh: ปิ่นหทัย/Facebook.

Sáng 13/2, Pinto Hathairat gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh diện áo dài, đội nón lá, chụp ảnh tại một địa điểm tâm linh ở Việt Nam trên fanpage 1,6 triệu lượt theo dõi. Cô là nữ CĐV người Thái Lan từng gây sốt khi so sánh Đình Bắc với diễn viên Lee Jong Suk của Hàn Quốc khi nam cầu thủ xuất hiện tại SEA Games 33.

Hathairat đến Việt Nam vào ngày 12/2. Cô chia sẻ khoảnh khắc có mặt tại sân bay với dòng trạng thái hào hứng "Let’s go Vietnam" thu hút sự quan tâm từ người theo dõi.

Bên cạnh ghi lại cảnh phố phường đông đúc hay check-in tại các điểm du lịch ở Đà Nẵng, hot girl Thái Lan không quên thưởng thức ẩm thực Việt. Trong loạt hình đăng tải, cô hào hứng trải nghiệm các món ăn quen thuộc, đặc biệt là phở.

Nữ CĐV diện áo dài, đội nón lá tại Việt Nam. Ảnh: ปิ่นหทัย/Facebook.

Biểu cảm thích thú và lời khen ngợi tấm tắc của Hathairat với món phở khiến nhiều cư dân mạng hào hứng, để lại bình luận gợi ý thêm nhiều món đặc sản khác cho cô.

"Sang Việt Nam đúng dịp Tết là xác định tăng chục ký nhé", "Đến Việt Nam thì ăn đồ ngon cả năm chưa hết nhé Pinto", là một số bình luận bên dưới bài viết.

Pinto Hathairat là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với 1,6 triệu người theo dõi. Hot girl này được cư dân mạng Việt Nam biết đến từ SEA Games 33, khi cô công khai bày tỏ sự mến mộ với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Trần Trung Kiên.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Hathairat cũng nhiệt tình cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik. Cô có niềm đam mê với Muay Thái, từng thi đấu tại đấu trường K-1 của Trung Quốc trước khi chuyển hướng học ngành y học cổ truyền.