Cô gái Thái Lan gây sốc khi yêu hai anh em sinh đôi cùng lúc

Mối quan hệ tay ba được gia đình hai bên đồng thuận. Cô gái nói khi mình mang thai, bác sĩ buộc xác nghiệm DNA xem ai là cha ruột đứa bé.

Fah và hai người bạn trai sinh đôi. Ảnh: Khaosod.

Cô gái 24 tuổi, được biết đến với tên gọi là Fah, đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Thái Lan sau khi chia sẻ những đoạn video về cuộc sống thường ngày cùng hai người bạn trai là anh em sinh đôi, theo SCMP.

Câu chuyện bắt đầu lan truyền rộng rãi khi cô đăng tải clip kỷ niệm sinh nhật, trong đó hai anh em cùng mang bánh kem ra tặng và dành cho cô những cử chỉ thân mật.

Fah cho biết cô đã độc thân khoảng một năm trước khi gặp cặp song sinh này. Sau một thời gian tìm hiểu, cả ba đã đồng thuận tiến đến một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Hiện tại, cả ba đã bên nhau được hơn một năm và chung sống dưới một mái nhà. Theo Khaosod, Fah cũng là người quản lý tài chính cho cả ba. Hai anh em sinh đôi làm việc trong lĩnh vực máy móc nông nghiệp và có tính cách khá nhút nhát, trong khi Fah làm việc tại một nhà hàng với mức lương hơn 10.000 baht ( 320 USD ) mỗi tháng.

Điều gây bất ngờ nhất trong câu chuyện là phản ứng của gia đình hai bên. Fah khẳng định rằng cả bố mẹ cô và bố mẹ của hai anh em đều biết về mối quan hệ và không hề phản đối. Họ chấp nhận điều này miễn là các con cảm thấy hạnh phúc và hòa thuận.

Khi được hỏi về việc có con trong tương lai, Fah nói đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch rõ ràng. Cô cho biết nếu mình mang thai, một cuộc xét nghiệm ADN sẽ được thực hiện để xác định ai là cha ruột về mặt sinh học nhằm điền tên vào giấy khai sinh theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng đứa trẻ sẽ gọi cả hai người đàn ông là "cha".

Câu chuyện của Fah đã tạo ra một làn sóng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội Thái Lan.

Một người ủng hộ nói: "Nếu mọi người trong mối quan hệ đều hạnh phúc, thì đó là tình yêu đúng đắn. Tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất".

"Cặp song sinh trông giống hệt nhau. Điều đó cho thấy Fah thực sự yêu họ đủ để phân biệt họ", một người khác nói.

Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng mối quan hệ này vi phạm các giá trị truyền thống và chuẩn mực đạo đức xã hội. Họ lo ngại về những rắc rối pháp lý và tâm lý lâu dài cho những người trong cuộc và con cái sau này.

"Mối quan hệ này có vẻ lố bịch. Không thể để hai anh em nhận được tình yêu và sự quan tâm như nhau", một người phản đối nói.

"Mối quan hệ tay ba này sẽ gây ra sự nhầm lẫn và vấn đề cho những đứa con tương lai của họ", một người khác bình luận.

Hiện tại, luật pháp hiện hành Thái Lan duy trì chế độ một vợ một chồng, có nghĩa là một người chỉ có thể kết hôn hợp pháp với một người phối ngẫu, theo SCMP. Mặc dù hẹn hò với nhiều người không phải là bất hợp pháp, nhưng nó vẫn có thể phải đối mặt với sự giám sát của xã hội về mặt đạo đức.