2 phụ nữ, 4 con mèo chung sống trong 1 ngôi nhà

Hai phụ nữ Hàn Quốc nuôi 4 chú mèo, mua nhà sống chung không vì hôn nhân hay tình yêu, mà để sẻ chia cuộc sống và thoát khỏi cảm giác cô đơn.

Cuối những năm 2010, tại Seoul, Kim Hana và Hwang Sunwoo, hai người bạn thân, quyết định mua chung một căn hộ. Hành trình ấy, từ vay tiền ngân hàng, dọn về ở chung cho đến thích nghi với thói quen sinh hoạt của nhau, được họ kể lại trong cuốn hồi ký Two Women Living Together (tạm dịch: Hai người phụ nữ sống cùng nhau).

Sống chung không phải lúc nào cũng êm đềm. Hai người có cách sống rất khác nhau, đặc biệt là trong chuyện ngăn nắp. Kim là người gọn gàng, trong khi Sunwoo lại khá thoải mái.

Kim kể rằng Sunwoo là kiểu người "luôn để lại dấu vết của mình", khiến cô thường xuyên phải dọn dẹp theo sau và dần cảm thấy mệt mỏi.

Cuối cùng, cách giải quyết không nằm ở tranh cãi, mà ở một quyết định thực tế. Sunwoo cho biết cô đã tải ứng dụng và đặt dịch vụ dọn nhà định kỳ để giảm áp lực cho cả hai.

Thực tế cho thấy, sống chung với một người bạn thân trong căn nhà cả hai cùng sở hữu không khác nhiều so với hôn nhân hay bất kỳ hình thức gắn bó lâu dài nào khác, nơi tiền bạc gắn chặt và tương lai được tính chung.

Kim Hana (trái) và Hwang Sunwoo ở nhà vào năm 2024. Ảnh: New York Times.

Hai người cãi vã, rồi lại làm lành; chăm sóc nhau khi ốm đau; cùng chia sẻ bạn bè, quán xá quen thuộc; lo lắng về tiền bạc và dành rất nhiều thời gian chỉ để ở bên nhau. Trong ngôi nhà ấy còn có bốn con mèo, những "thành viên" đặc biệt giúp không khí gia đình thêm ấm áp.

Cuốn sách ra mắt tại Hàn Quốc năm 2019 và nhanh chóng được chú ý trong bối cảnh xã hội nước này đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các hộ gia đình độc thân. Dù không nhắc trực tiếp đến các phong trào xã hội, câu chuyện của Kim và Hwang phản ánh rõ thực tế: nhiều người không còn muốn, hoặc không thể, sống theo mô hình gia đình truyền thống.

Cả hai tác giả đều là những phụ nữ tập trung cho sự nghiệp. Hwang từng là biên tập viên thời trang thường xuyên đi công tác nước ngoài, còn Kim là copywriter (người chuyên viết nội dung quảng cáo) thành công, sau đó trở thành nhà văn và người dẫn chương trình radio. Hwang chia sẻ rằng cô đã trải qua những mối quan hệ không trọn vẹn và hiện tại sống độc thân một cách ổn định.

Từ trải nghiệm của mình, Kim và Hwang cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở lựa chọn cá nhân, mà còn ở hệ thống nhà ở và chính sách xã hội chưa theo kịp thay đổi của đời sống hiện đại.

Tính đến tháng 8/2025, 42% hộ gia đình tại Hàn Quốc là hộ một người. Ảnh: Nina Ahn.

Hạ tầng xã hội chưa theo kịp những thay đổi của đời sống suốt nửa thế kỷ qua, khiến người độc thân buộc phải sống tách rời, trong những không gian nhỏ, tự gánh mọi chi phí và trách nhiệm. Trong khi đó, nhiều quyền lợi về bảo hiểm, y tế hay ưu đãi chỉ dành cho các cặp vợ chồng.

Tính đến tháng 8/2025, khoảng 42% hộ gia đình tại Hàn Quốc là hộ một người. Trước thực tế này, Kim và Hwang mong muốn xã hội có thêm những cơ chế pháp lý công nhận các hình thức sống chung không dựa trên hôn nhân, tương tự mô hình kết hợp dân sự ở một số quốc gia châu Âu.